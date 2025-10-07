Lực cầu suy yếu, VN-Index “đánh rơi” mốc 1700 điểm

Tâm lý hưng phấn đã tan biến sau một đêm, dòng tiền thận trọng trở lại đáng kể trong phiên sáng nay. Mặc dù VN-Index và cổ phiếu không giảm sâu nhưng giao dịch chậm hơn rất nhiều và giá từ từ trượt dốc…

VN-Index tăng đạt đỉnh ngay 5 phút đầu tiên sau khi mở cửa, trên tham chiếu 8,4 điểm. Chỉ số đã chớm vượt đỉnh 1700 khi đạt 1703,9 điểm, sau đó lại tụt xuống. Chốt phiên sáng VN-Index giảm 0,63 điểm tương đương -0,04%.

Mức giảm này không nhiều nhưng độ rộng phản ánh diễn biến điều chỉnh là phổ biến. Độ rộng chỉ số tại đỉnh ghi nhận 121 mã tăng/90 mã giảm, đến cuối phiên còn 91 mã tăng/207 mã giảm.

Khá nhiều cổ phiếu giảm sâu, trong 207 mã đỏ có 99 mã giảm quá 1% với thanh khoản chiếm 27,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Tuy vậy chỉ 10 mã trong số này xuất hiện thanh khoản lớn, vượt trăm tỷ đồng. Đây cũng là các mã tăng nóng hôm qua và xuất hiện điều chỉnh với biên độ nhỏ hơn nhiều mức tăng trước đó. SHB đang dẫn đầu với mức giảm 1,15%, khớp 763,4 tỷ đồng; CII giảm 1,73% với 229,9 tỷ; GEX giảm 1,99% với 213,9 tỷ; VCI giảm 1,24% với 162,3 tỷ…

Khoảng một phần ba số cổ phiếu yếu nhất nói trên đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên, cho thấy áp lực bán dưới tham chiếu cũng không nhiều. Giá cổ phiếu điều chỉnh chủ đạo do sức cầu suy yếu. Đây cũng không phải là diễn biến khác thường, vì sau một ngày hưng phấn cao như hôm qua, những đồng tiền “sốt ruột” nhất sẽ nhảy vào. Tâm lý sẽ bình tĩnh hơn và nhà đầu tư quan sát diễn biến mới trước khi hành động.

Ở phía tăng, chỉ có 35 cổ phiếu đang duy trì mức tăng hơn 1%, với chừng 15 mã có giao dịch tương đối tốt, từ 10 tỷ đồng trở lên. Cổ phiếu chứng khoán cực mạnh hôm qua chỉ còn duy trì được tại SSI tăng 1,86% và VND tăng 1,7% với thanh khoản lớn, tương ứng 934,1 tỷ đồng và 488,3 tỷ. Nhóm nhỏ hơn cũng chỉ có CTS tăng 1,93%, giao dịch khoảng 61,2 tỷ đồng.

Mức giảm nhẹ ở VN-Index có công lớn từ khả năng giữ nhịp ổn định ở các trụ. VN30-Index vẫn đang tăng 0,12% dù có 10 mã tăng/16 mã giảm. VIC tăng 0,11%, VHM tăng 0,78% và FPT tăng 0,1% là 3 mã trụ duy nhất xanh. Điểm tích cực là số giảm đều khá nhẹ: VCB giảm 0,16%, BID giảm 0,37%, CTG giảm 0,57%, TCB giảm 0,63%, VPB giảm 0,63% và MBB giảm 0,91%.

VN30-Index tốt hơn chỉ số chính là nhờ ảnh hưởng vốn hóa của nhóm tầm trung: LPB tăng 2,9%, MWG tăng 2,06%, VRE tăng 3%, SSI tăng 1,86%. Những cổ phiếu này tác động hạn chế lên VN-Index.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Diễn biến điều chỉnh giảm trên diện rộng nhưng biên độ khá hẹp đi cùng với thanh khoản thấp là một tín hiệu khá tích cực. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE chưa kể thỏa thuận sáng nay đã giảm 35% so với sáng hôm qua, rổ VN30 giảm 38%. Nếu áp lực bán hạ giá mạnh thì hoặc biên độ giảm giá sẽ rộng hơn, hoặc thanh khoản sẽ gia tăng nhiều. Biến động sáng nay chủ yếu là do lực cầu chững lại không còn đuổi giá như hôm qua. Cung cầu không gặp nhau khiến thanh khoản giảm.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm cường độ bán khoảng 36% so với sáng hôm qua, còn 1.678,5 tỷ đồng, mức ròng là -607,5 tỷ, thấp nhất 9 phiên sáng trở lại đây. Các cổ phiếu bị bán nhiều nhất là SHB -98,4 tỷ, VHM -85,3 tỷ, VRE -83,2 tỷ, STB -81,1 tỷ, VPB -79,3 tỷ, MSN -68,8 tỷ, VIC -67,3 tỷ, SSI -53,5 tỷ. Phía mua ròng có HPG +167,9 tỷ, ACB +37,1 tỷ, GEX +35,5 tỷ.

VN-Index vượt rồi lại để mất mốc 1700 điểm sáng nay không phải là tín hiệu gì quá xấu, vì các trụ đang điều chỉnh trở lại sau phiên tăng tốt hôm qua. Các trụ đều lùi giá đáng kể, ví dụ VIC trượt giảm tới 1,15% so với đỉnh đầu ngày, VHM trượt giảm 1,05%, VPB trượt giảm 1,72%, TCB giảm 2,13%, STB giảm 2,48%... Thị trường đang thiếu cầu vùng giá cao ở nhóm blue-chips nên chỉ số chịu tác động là bình thường.