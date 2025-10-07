Hà Nội đề xuất cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và khai thác bến, bãi đỗ xe ôtô

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ôtô. Trong đó, các dự án bến xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng được đề xuất cho phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích đất của dự án theo quy hoạch, để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại, mà không phải điều chỉnh chức năng sử dụng đất trong các quy hoạch có liên quan…

Theo dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ôtô, về thủ tục hành chính, Thành phố dự kiến sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 3 ngày làm việc nếu dự án đầu tư cần chấp thuận chủ trương đầu tư; 10 ngày làm việc đối với dự án không cần chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra, cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, tại thời điểm thực hiện đối với các thủ tục liên quan đến thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư; thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc chấp thuận tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; thẩm định dự án đầu tư xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Về đất đai, mặt bằng và vận hành sử dụng, các dự án đầu tư bến xe, bãi đỗ xe tại các khu vực phục vụ vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn bằng đường sắt đô thị, được hưởng cơ chế chính sách ưu đãi về huy động và bố trí vốn, ưu đãi về thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đường sắt, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định liên quan đến đầu tư xây dựng đường sắt đô thị;

Các dự án bến xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng được phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích đất (không bao gồm diện tích hạ tầng phục vụ phương tiện giao thông xanh) của dự án theo quy hoạch để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại, mà không phải điều chỉnh chức năng sử dụng đất trong các quy hoạch có liên quan;

Các dự án bến xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm được tách thành một dự án thành phần độc lập sử dụng vốn đầu tư công, dự án thành phần PPP (xây dựng, khai thác, vận hành bến xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng), được áp dụng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia không vượt quá 50% sơ bộ tổng mức đầu tư (cụ thể theo từng dự án được UBND Thành phố phê duyệt);

Các khu vực đã được quy hoạch làm bãi đỗ xe mặt bằng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được phép điều chỉnh đầu tư sang hình thức bãi đỗ xe ngầm hoặc bãi đỗ xe cao tầng phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Về tài chính và thuế, ngân sách Thành phố hỗ trợ 50% tiền lãi vay ngân hàng hoặc lãi vay từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố với toàn bộ giá trị hợp đồng vay trong thời gian vay vốn (tối đa không quá 5 năm), đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ôtô. UBND Thành phố phê duyệt danh sách hợp đồng vay được hỗ trợ, số tiền hỗ trợ, thời gian hỗ trợ cho từng hợp đồng vay của nhà đầu tư;

Dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng được áp dụng mức thuế suất 5% thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của tổ chức thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản này được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư.

Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% tiền thuế nhập khẩu phải nộp đối với các thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường mà trong nước chưa sản xuất được.

Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong 10 năm đầu kể từ khi phát sinh nghĩa vụ nộp tiền thuê đất (không bao gồm phần diện tích đất phục vụ kinh doanh dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động trông, giữ xe) đối với bến xe;

Riêng dự án đầu tư bến xe hàng, ngoài việc được hưởng các chính sách hỗ trợ nêu trên, sau 10 năm đầu kể từ khi phát sinh nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, được tiếp tục xem xét hỗ trợ tối đa 100% tiền thuê đất đối với phần diện tích bắt buộc của các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư bến xe (bao gồm: khu vực đón trả hàng, bãi đỗ xe ôtô, khu vực cây xanh vườn hoa, khu vực làm việc của bộ máy quản lý, đường nội bộ bên trong, khu vệ sinh), cụ thể theo từng dự án được UBND Thành phố phê duyệt.