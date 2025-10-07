Vingroup đề xuất đầu tư cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Xuân Nghi
07/10/2025, 14:07
Đề xuất của Tập đoàn Vingroup về việc nghiên cứu và đầu tư làm cầu đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, UBND TP.Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành liên quan xem xét, tham mưu UBND Thành phố trước ngày 10/10/2025.
Công ty cổ phần - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh thuộc Vingroup vừa có đề xuất UBND TP.Hồ Chí Minh chấp thuận cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu kết nối TP.Hồ Chí Minh cũ với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).
Đầu tư xây dựng một tuyến đường dài khoảng 45,5 km từ TP.Hồ Chí Minh, nối các tỉnh Tiền Giang, Đồng Nai, vượt biển Cần Giờ và kết nối với Bà Rịa - Vũng Tàu qua hệ thống cảng biển ở Cái Mép - Thị Vải, hình thành tuyến giao thông liên vùng ven biển phía Nam đoạn qua TP.Hồ Chí Minh, đã được đề cập đến trong báo cáo Sở Giao thông công chánh TP.Hồ Chí Minh gửi Sở Xây dựng và liên doanh tư vấn lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hồ Chí Minh hồi tháng 3/2025 nhằm xem xét dự án tuyến đường ven biển phía Nam đoạn qua TP.Hồ Chí Minh.
Theo quy hoạch này, dự án tuyến đường ven biển qua TP.HCM chia làm hai giai đoạn đầu tư với các hạng mục phân kỳ khác nhau. Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ đầu tư khoảng 34,5 km với tổng mức đầu tư khoảng 31.556 tỷ đồng; và giai đoạn 2 sẽ hoàn thành 11 km còn lại, kết nối với Đồng Nai, có tổng mức đầu tư chừng 6.400 tỷ đồng. Tuyến đường mở rộng từ 6 lên 8 làn xe tùy đoạn, và xây dựng các đường song hành hai bên nhằm giảm tải giao thông cho khu vực Đông Nam Bộ.
Một phương án quan trọng trong kế hoạch triển khai tuyến đường này là kết nối TP.Hồ Chí Minh với Bà Rịa - Vũng Tàu qua cầu vượt biển Cần Giờ. Phương án này giúp rút ngắn khoảng cách giữa hai địa phương, đồng thời tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho Bà Rịa - Vũng Tàu, địa phương xác định lấy biển làm trọng tâm, phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế biển đảo, cảnh quan núi rừng, tài nguyên đa dạng sinh học… để phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế biển, du lịch và cảng biển.
Sau khi hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương sáp nhập vào TP.Hồ Chí Minh, nhu cầu hình thành trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển càng trở nên cấp thiết. Vùng ven biển Cần Giờ - Vũng Tàu có vị trí chiến lược về kinh tế biển, du lịch và phát triển đô thị sinh thái; tuy nhiên đến nay, hạ tầng giao thông kết nối hạn chế, chủ yếu phụ thuộc phà vượt biển và các tuyến đường vòng (TP.Hồ Chí Minh đi qua Đồng Nai với cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành, tuyến quốc lộ 51 để đến Bà Rịa và Vũng Tàu).
Đầu tháng 10 vừa qua, Vingroup đã có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đề xuất được nghiên cứu và đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo hình thức BT.
Ngày 06/10/2025, UBND TP.Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Sở Tài chính về đề xuất nghiên cứu đầu tư đường vượt biển nói trên của Vingroup. Tại văn bản này, Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Tài chính Thành phố khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xem xét đề nghị của Vingroup; qua đó, tham mưu và đề xuất UBND TP.Hồ Chí Minh trước ngày 10/10/2025.
Trước đó, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 10632/BXD-KHTC gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Cụ thể, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế, đồng thời xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP.Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Bình Dương nhằm phát huy thế mạnh kết nối giao thông phục vụ xuất nhập khẩu và logistics.
Đối với kiến nghị xây dựng cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, Bộ Xây dựng cho biết (dự án) tuyến đường này thuộc thẩm quyền quản lý và đầu tư của UBND TP.Hồ Chí Minh mới (sau sáp nhập), nên Thành phố sẽ chủ trì, tổ chức thực hiện.
