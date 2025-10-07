Thứ Ba, 07/10/2025

Doanh nghiệp

Vượt qua nhiều thách thức, sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tăng 6,9% trong 9 tháng đầu năm

Phạm Hồng Vinh

07/10/2025, 10:25

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động, ngành sản xuất công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận những tín hiệu tích cực trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước…

Vượt qua nhiều thách thức, sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tăng 6,9% trong 9 tháng đầu năm - Ảnh minh họa.
Vượt qua nhiều thách thức, sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tăng 6,9% trong 9 tháng đầu năm - Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, các ngành công nghiệp trọng điểm và truyền thống đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của Thành phố. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Một con số đáng khích lệ so với chi phí đầu vào tăng cao và biến động đơn hàng xuất khẩu.

Theo Chi cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính với mức tăng trưởng 10,5%. Đặc biệt, chỉ số sản xuất của bốn ngành công nghiệp trọng điểm đã tăng 11,6%, cao hơn 4,7% so với mức tăng chung của toàn ngành. Ngành cơ khí dẫn đầu với mức tăng 17,9%, tiếp theo là ngành hóa dược với 13%, ngành lương thực, thực phẩm với 8%, và ngành sản xuất sản phẩm điện tử với 6,2%.

Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp truyền thống cũng không kém phần nổi bật với mức tăng 11,3%. Ngành sản xuất trang phục tăng 18,3%, ngành dệt tăng 10%, và ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 4,9%. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động công nghiệp, với chỉ số lao động tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Một điểm sáng khác là sự lạc quan của các doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh trong quý IV/2025. Theo khảo sát của Chi cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, 42,2% doanh nghiệp tin rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn, trong khi 39,4% dự đoán sẽ giữ ổn định. Đặc biệt, các doanh nghiệp nhà nước thể hiện sự lạc quan cao nhất với 85,4% đánh giá tích cực về quý IV.

Những kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp mà còn cho thấy sự hiệu quả của các chính sách hỗ trợ từ chính quyền thành phố. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng này, các doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc đầu tư vào công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất sẽ là chìa khóa để các doanh nghiệp vươn lên mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Theo nhận định của các chuyên gia, mặc dù còn nhiều thách thức phía trước, nhưng với những tín hiệu khởi sắc hiện tại, ngành sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đang trên đà phục hồi và phát triển bền vững. Đây là cơ hội để Thành phố khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế quốc gia và khu vực.

Chỉ số sản xuất doanh nghiệp lạc quan đổi mới công nghệ Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Ngành chế biến chế tạo phát triển bền vững Tăng trưởng công nghiệp

