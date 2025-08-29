5 kem dưỡng thể tốt nhất cho làn da lão hoá

Mặc dù các thủ thuật tại phòng khám da liễu thường được xem là tiêu chuẩn để đảo ngược các dấu hiệu lão hoá, nhưng đừng đánh giá thấp sức mạnh của những loại kem dưỡng thể tốt dành cho làn da trưởng thành…
Nếu được sử dụng đều đặn, các sản phẩm này có thể cải thiện diện mạo của làn da bằng cách giảm thiểu nếp nhăn, đường nhăn và đốm nâu. Chúng cũng giúp cải thiện sắc tố, kết cấu và độ ẩm, từ đó mang lại một diện mạo tổng thể tươi trẻ hơn cho làn da. Có thể coi kem dưỡng thể chống lão hoá như một yếu tố thiết yếu trong chăm sóc và duy trì làn da.
Tất nhiên – cũng giống như bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào khác – không có loại sữa dưỡng thể “phù hợp với tất cả” cho da lão hoá. Dưới đây, các bác sĩ da liễu sẽ chia sẻ những lựa chọn tốt nhất về kem dưỡng thể cho da nhạy cảm, da trưởng thành lão hoá và nhiều vấn đề khác.
LA ROCHE-POSAY LIPIKAR AP TRIPLE REPAIR MOISTURIZING CREAM
Với với thành phần “chủ lực” của thương hiệu Pháp – nước khoáng suối nóng giàu khoáng chất và chất chống oxy hoá giúp làm dịu da – kem dưỡng thể của La Roche-Posay là một trong những sản phẩm được các bác sĩ da liễu ưa chuộng.
“Đây là một trong số ít loại kem mà tôi luôn để ngay cạnh bồn rửa tay của mình,” bác sĩ Peter Bittar, MD, chuyên khoa da liễu với hai chứng chỉ chuyên môn và bác sĩ phẫu thuật Mohs tại Miami Dermatology & Laser Institute, chia sẻ. “Kết cấu kem đặc và mướt nhưng không gây nhờn rít, đồng thời chứa ceramide và niacinamide để cung cấp độ ẩm và làm dịu làn da”.
Bác sĩ Corey L. Hartman, MD, nhà sáng lập Skin Wellness Dermatology tại Birmingham, Alabama, cũng là một “fan” của dòng sản phẩm dược mỹ phẩm Pháp kinh điển này. Ông nhận xét: “Sản phẩm đặc biệt hiệu quả với làn da khô, nhạy cảm hoặc dễ bị chàm (eczema).”
CERAVE MOISTURIZING CREAM
“Đây là một loại kem dưỡng thể chuẩn mực vàng,” bác sĩ Hartman nhận định. “Sản phẩm kết hợp ceramide và hyaluronic acid, giúp cấp ẩm sâu và củng cố hàng rào bảo vệ da”.
Chưa kể, loại kem này còn có thể dễ dàng tìm thấy tại hầu hết các hiệu thuốc. “Giá cả phải chăng, dễ tiếp cận và rất phù hợp để sử dụng hằng ngày cho da lão hóa hoặc da khô,” bác sĩ Hartman nói thêm.
Ngoài ra, kem dưỡng này còn được xem như một sản phẩm đa năng: có thể dùng cho cả mặt và cơ thể, thay thế kem dưỡng tay, và đặc biệt là an toàn cho cả gia đình cùng sử dụng.
PAULA’S CHOICE SKIN-SMOOTHING RETINOL BODY TREATMENT
Loại kem dưỡng thể này chủ yếu được bào chế từ bơ hạt mỡ (shea butter), kết hợp cùng một số hoạt chất nổi bật. Trong cùng một chai có chứa vitamin C, vitamin E và retinol – điều mà không nhiều sản phẩm khác làm được.
Khi sử dụng đồng thời, những thành phần này giúp tăng cường và bảo vệ làn da, chống lại nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa đồng thời cung cấp độ ẩm và khả năng chống oxy hóa. Sản phẩm còn có kết cấu mượt mà, mềm mịn như lụa.
“Kem dưỡng thể này thẩm thấu rất dễ dàng,” bác sĩ Bittar khẳng định.
AUGUSTINUS BADER THE BODY LOTION
Bằng việc tạo ra TFC-8 – một thành phần độc quyền được cấp bằng sáng chế, kết hợp peptide, axit amin và vitamin để hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da – nhà khoa học y sinh kiêm bác sĩ Augustinus Bader đã trở thành “người hùng” trong ngành chăm sóc da, được đông đảo tín đồ sở hữu làn da mịn màng yêu thích, trong đó có cả Victoria Beckham và Sofia Coppola.
Được bào chế với phức hợp quý giá này cùng công nghệ khóa ẩm, dòng sữa dưỡng thể của thương hiệu thẩm thấu nhanh chóng, giúp cấp ẩm và làm mềm da. “Đây là một sản phẩm rất xứng đáng để đầu tư,” bác sĩ Anna Chacon, MD, FAAD, bác sĩ da liễu được chứng nhận và là chuyên gia tư vấn da liễu trực tuyến tại Coral Gables, Florida, chia sẻ.
“Kem dưỡng thể này siêu dưỡng ẩm và đặc biệt lý tưởng cho những ai có làn da khô, muốn cấp nước và nuôi dưỡng da. Sản phẩm còn giúp làn da trở nên mịn màng hơn nhờ bơ hạt mỡ (shea butter), đồng thời hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của da”.
Bà còn nhấn mạnh rằng sản phẩm kem dưỡng thể này “rất hoàn hảo” cho những ai muốn giảm thiểu sự xuất hiện của vết rạn da.
NIVEA SKIN FIRMING NOURISHING HYDRATION BODY LOTION
Nếu bạn không muốn phải tốn kém quá nhiều để có làn da cơ thể săn chắc, bác sĩ Azadeh Shirazi, MD, bác sĩ da liễu được chứng nhận tại La Jolla, California, gợi ý lựa chọn sữa dưỡng thể Nivea Nourishing Skin Firming Body Lotion.
“Loại kem dưỡng thể giàu dưỡng chất này được bào chế với CoQ10, vitamin C và dầu argan – trong đó dầu argan đặc biệt giàu axit béo omega,” bà cho biết.
Bác sĩ Shirazi cũng đánh giá cao kết cấu thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít, giúp làn da trở nên mềm mại tức thì. Dù mang lại độ ẩm mạnh mẽ, có khả năng làm dịu ngay cả những vùng da khô ráp hay bong tróc, sản phẩm này lại có kết cấu dạng sữa nhẹ nhàng, nhanh chóng khô thoáng mà không để lại lớp màng dầu trên da.
Giấc ngủ: Phương thức chăm sóc sắc đẹp "đẳng cấp"
10:46, 28/05/2025
Giới trẻ thúc đẩy thị trường sản phẩm chống lão hóa
Xu hướng chăm sóc tóc thúc đẩy dòng sản phẩm thế hệ mới
Thời tiết, khói bụi khiến mái tóc của chúng ta ngày càng dễ bị hư tổn, và người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm và sử dụng những sản phẩm chăm sóc, phục hồi tóc chất lượng cao...
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ “made in China”
Sự xuất hiện của các thương hiệu bán lẻ Trung Quốc với sản phẩm tốt hơn, câu chuyện phong phú hơn và mức giá xa xỉ dễ tiếp cận đang diễn ra trên khắp Đông Nam Á...
Trào lưu phân tích da bằng AI đang “xâm chiếm” ngành làm đẹp
Các chuyên gia đánh giá, năm 2025 chính là thời điểm mà AI và AR lên ngôi, trở thành một “tư vấn viên ảo” đậm tính cá nhân hóa của ngành làm đẹp. Trong đó, một nhánh công nghệ mới đang “nóng dần”: Skin AI giúp phân tích da...
Son môi xa xỉ có phù hợp với nền kinh tế tiêu dùng hiện nay?
Việc Louis Vuitton ra mắt dòng mỹ phẩm đầu tiên đã châm ngòi cho cuộc tranh luận sôi nổi về giới hạn mức giá mà các thương hiệu xa xỉ có thể đặt ra trong ngành làm đẹp…
“Thời trang yêu nước” rộn ràng trước thềm sự kiện A80
Trào lưu “thời trang yêu nước” là cách để thế hệ trẻ nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh kiên cường của cha ông. Mỗi một bộ trang phục giờ đây trở thành thông điệp sống động về tình yêu với Tổ quốc trong ngày Tết độc lập của dân tộc…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: