Retinol có thực sự là “thần dược” chống lão hóa?

Nhóm dẫn xuất vitamin A này thường được ca ngợi là tiêu chuẩn vàng để giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn, nếp nhăn, lỗ chân lông to và nhiều hơn nữa. Retinoids không chỉ đảo ngược dấu hiệu của lão hóa tự nhiên mà còn có thể sửa chữa tổn thương da do nắng gây ra. Retinoids làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, tăng độ dày và độ đàn hồi của da, làm chậm sự phân hủy collagen (giúp giữ cho da săn chắc) và làm sáng các đốm thâm nâu do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Nhưng trước khi bắt đầu sử dụng retinoids, điều quan trọng là phải hiểu cách retinoids hoạt động và cách sử dụng phù hợp nhất với mục tiêu chăm sóc da của bạn.

CÁCH RETINOIDS HOẠT ĐỘNG

Retinoids hoạt động bằng cách thúc đẩy các tế bào da bề mặt tái tạo và chết nhanh chóng, nhường chỗ cho sự phát triển của tế bào mới bên dưới. Chúng cản trở sự phân hủy collagen và làm dày lớp da sâu hơn nơi nếp nhăn bắt đầu, theo bác sĩ da liễu được chứng nhận Carolyn Jacob tại Chicago, Hoa Kỳ.

Collagen là yếu tố cần thiết cho làn da khỏe mạnh, trẻ trung. Khi bạn trưởng thành, cơ thể bắt đầu sản xuất ít collagen và elastin hơn. Và khi tuổi tác tăng lên, cơ thể bạn cũng bắt đầu phân hủy collagen, elastin và kho dự trữ chất béo của bạn. Điều này có thể góp phần làm cho da mỏng và chảy xệ, nếp nhăn và nếp nhăn. Ngoài việc bảo tồn kho collagen của bạn, retinoids còn có thể thúc đẩy sản xuất collagen mới.

Không đúng khi nói rằng retinoids làm mỏng da. Chúng thường gây bong tróc và đỏ trong vài tuần đầu sử dụng - nhưng chúng thực sự làm da bạn trở nên dày và khoẻ mạnh hơn sau khi phục hồi đủ và đúng. Chúng cũng kích thích sản xuất mạch máu mới trong da, cải thiện màu da. Retinoids cũng có thể làm mờ vết nám và làm mềm các mảng da thô ráp.

Đối với các vết nâu khiến da không đều màu, retinoids tẩy tế bào chết và hạn chế sản xuất melanin, một sắc tố tối hơn. Tuy nhiên, phải mất ba đến sáu tháng sử dụng retinoids thường xuyên trước khi bạn thấy sự cải thiện nếp nhăn - và mất từ sáu đến mười hai tháng để đạt kết quả tốt nhất, theo Trường Y Harvard.

SỬ DỤNG RETINOIDS ĐÚNG CÁCH

Làm sạch và lau khô da trước khi thoa retinoids. Không sử dụng retinoids cùng với các sản phẩm chăm sóc da khác có thành phần benzoyl peroxide, lưu huỳnh, resorcinol hoặc axit salicylic. Sự kết hợp này có thể gây kích ứng da nghiêm trọng.

Bạn chỉ cần một lượng nhỏ bằng hạt đậu mỗi khi sử dụng retinoids theo toa hoặc các sản phẩm không kê đơn có thành phần retinol, bác sĩ Carolyn Jacob cho biết. Nhiều hơn thế có thể gây kích ứng da. Sử dụng retinoids sau khi tẩy trang, rửa mặt sạch và thoa toner, nhưng trước bước kem dưỡng ẩm ban đêm. Lưu ý: hãy để da mặt thật khô trước khi thoa retinoids.

Khi mới bắt đầu, bạn nên sử dụng retinoids với tần suất 1 lần/tuần. Sau khi sử dụng retinoids khoảng 2 tuần, bạn có thể tăng tần suất lên 2-3 lần 1 tuần, và sau đó là cách ngày nếu muốn. Đặc biệt, bạn cần lưu ý phục hồi và dưỡng ẩm da kỹ càng trong 2 ngày sau khi sử dụng retinoids để tránh tình trạng kích ứng, bong da. Các sản phẩm phục hồi nên chứa nhiều dưỡng chất có khả năng làm dịu và giảm viêm như rau má hoặc đồng, hoặc chứa nhiều acid hyaluronic.

Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là giữa 10 giờ sáng và 2 giờ chiều, khi tia nắng mặt trời mạnh nhất. Luôn sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên và che chắn da với áo dài tay, quần dài và mũ rộng vành khi bạn ở ngoài trời. Bạn không thể vừa điều trị tổn thương do nắng và sau đó không bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời.

Khô da, đỏ, ngứa hoặc bong tróc là điều bình thường khi bắt đầu sử dụng retinoids. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, bạn nên lập tức ngưng sử dụng sản phẩm và tới gặp bác sĩ da liễu để được chẩn đoán và điều trị.

CÁC SẢN PHẨM RETINOL CHỐNG LÃO HOÁ BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO

Trong nhóm retinoid, các sản phẩm có thành phần retinol phổ biến và được nhiều người ưa chuộng hơn cả vì có tác động không quá “mạnh bạo" mà vẫn có thể đem lại kết quả mong muốn như đẹp da, giảm nếp nhăn và đốm thâm. Dưới đây là một số các sản phẩm retinol tập trung vào mục đích chống lão hoá mà bạn có thể tham khảo.

Obagi Retinol 0.5

Đây là một sản phẩm retinol rất phù hợp cho người mới bắt đầu, với nồng độ retinol vừa phải. Retinol hiệu quả cao với công thức dạng kem giúp đem lại làn da mịn màng, giảm thiểu vẻ ngoài của nếp nhăn, rãnh sâu, cũng như cải thiện tông da không đều màu cho tổng thể da rạng rỡ, trẻ trung hơn.

Giá bán: 1.670.000đ/28g

Kiehl's Retinol Fast Release Wrinkle-Reducing Night Serum

Serum Retinol chống lão hóa da chuyên sâu ban đêm Retinol Fast Release Wrinkle-Reducing Night Serum chứa 0,3% retinol nguyên chất thúc đẩy mạnh mẽ tốc độ tái tạo tế bào trên bề mặt da. Retinol thẩm thấu sâu tới 15 lớp biểu bì dưới da. Để đảm bảo hiệu quả tối đa và bảo quản chất lượng retinol nguyên chất, chai đựng được thiết kế để tách bột retinol nguyên chất cho tới khi được hòa vào dung dịch serum trong lần sử dụng đầu tiên.

Giá bán: 2.300.000đ/28ml

Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment

Tinh chất làm mờ nám và nếp nhăn này của thương hiệu Paula's Choice có chứa công thức Retinol độc đáo và Hydrat – thành phần ngậm nước sẽ là giải pháp trong việc cấp ẩm và chống lão hóa. Với kết cấu đồng nhất, các hợp chất sẽ dễ dàng hấp thụ vào làn da một cách nhanh chóng. Với nồng độ retinol nguyên chất cao, sản phẩm này sẽ giúp giảm thiểu các nếp nhăn và cải thiện tình trạng da không đều màu. Ngoài ra, sự kết hợp với chiết xuất cam thảo, lúa mạch cùng các thành phần có lợi sẽ làm dịu làn da mẩn đỏ, phục hồi các tế bào thương tổn một cách tốt nhất.

Giá bán: 1.655.000đ/30ml