Tham vọng của Shein tại Pháp, bất chấp làn sóng phản đối

Gần hai tháng kể từ khi cửa hàng đầu tiên của Shein chính thức mở cửa tại Pháp, những nỗ lực nhằm “chặn đường” nhà bán lẻ thời trang nhanh này đang cho thấy hiệu quả rất hạn chế...

Việc Shein chọn Paris làm địa điểm mở cửa hàng đầu tiên đã thổi bùng làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ giới bán lẻ trong nước và các chính trị gia Pháp, những người lo ngại tác động tiêu cực của “ông lớn” thời trang nhanh đối với doanh nghiệp bản địa.

Tuy nhiên, thực tế sau gần hai tháng cho thấy các biện pháp phản đối Shein tại Pháp vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Ngày thứ Sáu vừa qua, một tòa án ở Paris đã bác bỏ đề nghị của Chính phủ về việc tạm thời đình chỉ nền tảng bán hàng trực tuyến của Shein, cho rằng lệnh cấm này là không tương xứng.

Sau phán quyết của tòa án, Shein cho biết công ty hoan nghênh quyết định này và khẳng định sẽ “tăng cường” các biện pháp kiểm soát, phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan chức năng Pháp. Tuy nhiên, phía Chính phủ Pháp cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

“PHÔ DIỄN” Ở PARIS

Gã khổng lồ thương mại điện tử với mô hình thời trang siêu rẻ, sản xuất và tiêu thụ với khối lượng lớn dường như đã sẵn sàng bám trụ lâu dài tại Pháp, bất chấp làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều phe phái chính trị ngay khi cửa hàng khai trương.

Các biện pháp phản đối Shein tại Pháp vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

“Chừng nào người tiêu dùng vẫn đón nhận các sản phẩm của Shein, thì rốt cuộc thương hiệu này vẫn sẽ chiếm ưu thế,” bà Sai Lan, Phó giáo sư về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại cơ sở Thượng Hải của Trường Kinh doanh Em Lyon, nhận định.

Được thành lập tại Trung Quốc và hiện đặt trụ sở tại Singapore, Shein đã vươn lên thành một thế lực lớn trên thị trường bán lẻ trực tuyến toàn cầu. Việc hãng quyết định mở cửa hàng vật lý tại Paris - cái nôi của những tên tuổi thời trang xa xỉ huyền thoại như Coco Chanel và Christian Dior - được xem là bước đi nhằm tìm kiếm sự công nhận và tính chính danh tại một trong những kinh đô thời trang lớn nhất thế giới.

Khi công bố việc đặt chân tới Paris, Chủ tịch điều hành Shein - ông Donald Tang cho biết tập đoàn muốn “tôn vinh vị thế của Paris như một kinh đô thời trang hàng đầu, đồng thời hòa mình vào tinh thần sáng tạo và xuất sắc của thành phố này”.

Cửa hàng vật lý của Shein thu hút rất đông người tiêu dùng tới mua sắm.

Nằm trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại lâu đời BHV Marais, không xa Nhà thờ Đức Bà Paris, cửa hàng của Shein được xem như một “phòng trưng bày” hình ảnh – điều mà giới bán lẻ Pháp phản đối gay gắt. Ông Yann Rivoallan, Chủ tịch Liên đoàn thời trang may sẵn nữ Pháp, cho rằng sự hiện diện của cửa hàng này có thể làm suy yếu hình ảnh của ngành thời trang Pháp.

Trên các thang đo về phát thải khí hậu và quản lý chất thải, Shein thường xuyên bị đánh giá thấp hơn so với các đối thủ trong ngành. Đầu năm nay, chính quyền Pháp đã phạt công ty này 40 triệu euro (khoảng 46,8 triệu USD) vì các hành vi bán hàng bị cho là gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Những sản phẩm siêu rẻ của Shein làm dấy lên quan ngại ngày càng lớn về tác động môi trường.

TĂNG TRƯỞNG NHỜ ÁP LỰC TIÊU DÙNG

Sự tăng trưởng nhanh chóng của Shein tại Pháp, cũng như ở nhiều quốc gia khác, một phần đến từ áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng. Ngay cả khi lạm phát đã hạ nhiệt, người tiêu dùng vẫn tiếp tục ưu tiên các sản phẩm giá rẻ, từ thời trang nhanh cho đến hàng đã qua sử dụng trên những nền tảng như Vinted.

Theo số liệu của Viện Thời trang Pháp (Institut Français de la Mode), doanh số từ Shein cùng các nền tảng thương mại điện tử tương tự như Temu và AliExpress hiện chiếm khoảng 6% tổng lượng quần áo bán ra tại Pháp và khoảng 2% về giá trị.

Một khảo sát do AlixPartners và YouGov thực hiện cũng cho thấy 10% người tiêu dùng Pháp cho biết Shein nằm trong nhóm các nhà bán lẻ mà họ mua sắm thường xuyên nhất - ngang hàng với những thương hiệu quen thuộc như H&M và Zara.

Giờ đây, điều được quan tâm chỉ còn là niềm vui khi mua được quần áo giá rẻ.

“Người tiêu dùng rốt cuộc vẫn sẽ chọn mức giá thấp nhất, và mức giá thấp nhất luôn đến từ những bên có cấu trúc chi phí cạnh tranh nhất,” ông Olivier Abtan, đối tác kiêm giám đốc điều hành tại AlixPartners, chia sẻ với báo giới tại Paris.

Ông Yann Rivoallan, Chủ tịch Liên đoàn thời trang may sẵn nữ của Pháp, cho rằng người tiêu dùng đang dần đánh mất cảm nhận về giá trị thực của quần áo.

“Shein khiến mọi người tin rằng một chiếc áo phông chỉ đáng giá 3 euro,” ông nói. “Chúng ta đã không còn hiểu thế nào là chất liệu tốt; giờ đây, điều được quan tâm chỉ còn là niềm vui khi mua được quần áo giá rẻ”.

Các bộ trưởng trong Chính phủ Pháp tiếp tục kêu gọi ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, song thực tế cho thấy nhiều thương hiệu gắn nhãn “Made in France” gặp khó trong việc đạt quy mô đủ lớn để hạ giá thành. Từ nhiều thập kỷ trước, các nhà bán lẻ lớn đã dịch chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi lãnh thổ Pháp.

Tấm áp phích khổng lồ in hình ông Donald Tang cùng ông Frédéric Merlin.

Tại trung tâm thương mại BHV Marais, hệ thống đèn trang trí mùa lễ hội đang phủ kín mặt tiền tòa nhà – nơi chỉ một tháng trước còn treo tấm áp phích khổng lồ in hình ông Donald Tang, Chủ tịch điều hành Shein, cùng ông Frédéric Merlin, lãnh đạo công ty mẹ của BHV là Société des Grands Magasins. Khi đó, chính quyền thành phố Paris ở bên kia đường đã lên tiếng chỉ trích tấm biển quảng cáo này là một “sự khiêu khích”.

“Pháp là một quốc gia đầy nghịch lý,” ông Olivier Lamotte, giáo sư chiến lược quốc tế tại Trường Kinh doanh EM Normandie, nhận định. “Chúng tôi muốn bảo vệ chủ quyền kinh tế, các chính trị gia phản ứng rất mạnh mẽ, nhưng đồng thời, nhu cầu của người tiêu dùng đối với những sản phẩm như Shein lại vô cùng lớn”.