5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới
Chu Khôi
05/09/2025, 21:03
Dự báo niên vụ 2025-2026 sẽ có nhiều thách thức đến mức "sống còn" đối với ngành mía đường Việt Nam khi phải đối phó với tình hình bùng phát đường nhập lậu và gian lận thương mại đường, tình hình lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và thị trường đường bị thu hẹp do sự gia tăng nhập khẩu đường lỏng siro ngô (HFCS)…
Chiều ngày 5/9/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Mía
đường Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết vụ sản xuất mía đường niên vụ
2024-2025, kế hoạch sản xuất niên vụ 2025-2026.
Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch
Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết tổng hợp từ số liệu báo cáo của các nhà máy
đường hoạt động trong niên vụ 2024-2025, tổng diện tích mía thu hoạch là 189.360 ha, tăng so với con
số 163.019 của niên vụ 2023-2024, 141.906 ha của niên vụ 2022-2023 và 124.753
ha của niên vụ 2021-2022. Sản lượng mía thu hoạch niên vụ 2024-2025 là 12.428.930 tấn,
cao hơn nhiều so với con số 11.204.780 tấn của niên vụ 2023-2024; 9.496.358 tấn
của niên vụ 2022-2023 và 7.532.728 tấn cảu niên vụ 2021-2022.
BỨT PHÁ SẢN LƯỢNG, NĂNG SUẤT DẪN ĐẦU KHU VỰC
Theo TS. Cao Anh Đương, Viện
trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt
Nam, tính đến năm 2024, cơ cấu giống mía sản xuất ở Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào các
giống nhập từ Thái Lan (KK3, LK 92-11) và Trung Quốc, Đài Loan (LS1, ROC22),
chiếm tới 80–100% diện tích tại nhiều vùng nguyên liệu như Sơn Dương, Quảng
Ngãi, NASU, Gia Lai, Đắk Lắk, Tuy Hòa. Trong khi đó, tỷ lệ giống lai tạo trong
nước (VN08-259, VNN01, VNN08-1412…) bắt đầu tăng tại Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên.
Niên vụ 2024–2025 ghi nhận
sự chuyển dịch mạnh trong kỹ thuật canh tác mía nhằm tăng năng suất, chất lượng và
thích ứng biến đổi khí hậu. Các xu hướng chính gồm: sử dụng giống năng suất
cao, kháng bệnh; đẩy mạnh cơ giới hóa với máy trồng mía bán tự động; áp dụng
phân bón chuyên dùng kết hợp phân hữu cơ tái chế từ phụ phẩm nhà máy; bón phân
theo kết quả phân tích đất, qua lá hoặc tưới nhỏ giọt. Đồng thời, nhiều vùng áp
dụng tưới tiết kiệm nước (nhỏ giọt, phun mưa cục bộ) và quản lý sâu bệnh hại tổng
hợp (IPM), ưu tiên biện pháp sinh học, giảm thuốc hóa học.
Thông tin về kết quả sản
xuất đường trong niên vụ 2024-2025, ông Nguyễn Văn Lộc cho biết các nhà máy đường trên cả nước đã ép được 12.428.930 tấn mía, sản xuất
được 1.266.041 tấn đường các loại. So với vụ ép mía 2023-2024 sản lượng mía ép đạt
110,9% và sản lượng đường đạt 114,2%. So sánh với vụ ép mía 2020-2021, trong
vòng 5 vụ liên tiếp, sản lượng đường tăng 183%. Điều này cho thấy, kể từ khi Việt
Nam áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ năm 2021, ngành đường Việt Nam
đã ghi nhận sự hồi sinh và tăng trưởng đáng kể.
Ông Lộc cho biết thêm, ngành mía đường Việt Nam hiện đang tạo sinh kế cho hơn 225.000 hộ nông dân. Giá thu mua mía niên vụ 2024-2025 đạt khoảng 1,2 – 1,3 triệu đồng/tấn, tương đương và thậm chí cao hơn so với nhiều nước trong khu vực. Cụ thể, giá mía Thái Lan ở mức 34,21 USD/tấn (tương đương 844.508 đồng), thấp hơn 48% so với Việt Nam. Chính sách giá hợp lý này đã góp phần khuyến khích nông dân mở rộng diện tích, giúp sản lượng mía và đường tăng liên tục trong 5 niên vụ gần đây.
Đáng chú ý, năng suất đường
của Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Niên vụ 2024-2025, năng suất đạt
6,69 tấn đường/ha, vượt qua các nước sản xuất lớn như Thái Lan, Indonesia và
Philippines. Đây là minh chứng cho sự chuyển biến tích cực trong quản lý vùng
nguyên liệu, cải tiến kỹ thuật canh tác và nâng cao hiệu quả chế biến.
Khu vực Miền Trung – Tây
Nguyên nổi lên như trung tâm sản xuất mía đường lớn nhất cả nước. Nhờ lợi thế về
điều kiện tự nhiên, quy mô vùng nguyên liệu và năng lực công nghiệp chế biến, sản
lượng tại đây đã tăng trưởng 219% so với niên vụ 2020-2021. Hiện khu vực này chiếm
tới 61% tổng sản lượng mía đường cả nước, khẳng định vai trò đầu tàu của ngành.
Về thị trường, tuy giá thu
mua mía trong nước ở mức cao so với khu vực, nhưng giá bán đường tại Việt Nam lại
thấp nhất trong các nước lân cận. So sánh bình quân niên vụ 2024-2025 cho thấy:
giá đường Philippines cao hơn 151%, Indonesia 143% và Trung Quốc 106% so với Việt
Nam. Điều này vừa thể hiện áp lực cạnh tranh, vừa cho thấy dư địa để ngành mía
đường Việt Nam nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường và củng cố lợi thế
cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
NHIỀU THÁCH THỨC TRONG
NIÊN VỤ TỚI
Niên vụ 2025-2026, dự báo
sẽ có nhiều thách thức đến mức "sống còn" đối với ngành mía đường Việt
Nam khi phải đối phó với tình hình bùng phát đường nhập lậu và gian lận thương
mại đường, tình hình lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và thị trường đường
bị thu hẹp do sự gia tăng nhập khẩu đường lỏng siro ngô HFCS. Vụ chế biến
2025/2026, dự kiến còn 25 nhà máy đường hoạt động, với tổng công suất thiết kế
là 124.000 tấn mía/ngày.
Hiệp hội Mía đường Việt
Nam đề ra những nhiệm vụ trọng tâm niên vụ tới.
Một là, củng cố chuỗi liên kết
sản xuất mía đường. Ngành cần bảo đảm thu nhập ổn định cho nông dân thông qua
giá mua mía có lãi, đồng thời áp dụng công nghệ, kỹ thuật để giảm chi phí, tăng
năng suất. Các chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sẽ hỗ trợ nông dân đầu
tư, thu hoạch, qua đó nâng cao hiệu quả và cạnh tranh.
Hai là, xây dựng thị trường
đường lành mạnh. Ngành phải tham gia bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung
trong nước, hài hòa lợi ích nông dân – doanh nghiệp – người tiêu dùng.
Ba là, phòng chống gian lận
thương mại. Ngành cần triển khai hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc, áp dụng
nguyên tắc “một bước trước – một bước sau” trong quản lý sản xuất, lưu kho,
phân phối, bổ sung mã số nhận diện lô hàng vào hóa đơn và chứng từ. Qua đó,
ngăn chặn đường nhập lậu, giả mạo, không rõ nguồn gốc.
Bốn là, thích ứng biến đổi
khí hậu. Ngành mía đường cần giải pháp tiết kiệm, tối ưu nguồn nước, thúc đẩy
canh tác phát thải thấp, thích ứng khí hậu, nâng cao thu nhập nông dân. Các nhà
máy và địa phương nên vận dụng nguồn hợp pháp hình thành quỹ bảo hiểm rủi ro
khí hậu, bảo vệ sinh kế người trồng mía.
Năm là, triển khai chương
trình chọn giống. Mục tiêu là tối ưu cơ cấu giống, tạo đột phá về năng suất và
chất lượng, gia tăng sức cạnh tranh.
Theo khuyến nghị của Viện Nghiên cứu Mía đường, trước mắt, mỗi vùng nên ưu tiên 2–3 giống
chủ lực có trữ đường cao, năng suất tốt, lưu gốc bền và thích ứng rộng.
Hiệp hội Mía đường Việt
Nam kiến nghị các cơ quan quản lý hỗ trợ thiết lập môi trường cạnh tranh công bằng,
đúng pháp luật, bảo vệ chuỗi liên kết sản xuất. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi
trường: Hỗ trợ triển khai dự án giống mía 3 cấp ở vùng trọng điểm; tạo điều kiện
nhập khẩu trao đổi giống khảo nghiệm; tham vấn Bộ Công Thương về hạn ngạch nhập
khẩu đường để vừa bình ổn thị trường, vừa bảo vệ sản xuất trong nước; ủng hộ biện
pháp phòng vệ thương mại với đường lỏng sirô ngô HFCS.
Đối với Bộ Công Thương, Hiệp hội đề xuất Bộ kiến nghị với Campuchia và Lào ngăn chặn tình trạng nhập lậu đường qua biên
giới. Xem xét lại cam kết hạn ngạch thuế quan trong bối cảnh cạnh tranh mới;
linh hoạt sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại với HFCS. Tăng cường quản lý thị
trường, hướng dẫn lực lượng địa phương kiểm tra nguồn gốc, xử lý đường nhập lậu,
vi phạm nhãn mác, truy xuất.
Với UBND các tỉnh có vùng
mía, Hiệp hội Mía đường Việt Nam kiến nghị các địa phương quy hoạch vùng sản xuất
mía tập trung, khuyến khích cơ giới hóa, cải thiện giống, giảm giá thành. Hỗ trợ
nông dân chuyển đổi cây trồng ở vùng kém hiệu quả. Bảo vệ thị trường nội địa,
ngăn chặn đường nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Ưu tiên vốn phát triển hạ tầng thủy
lợi phục vụ vùng mía tập trung, giúp nông dân ứng phó biến đổi khí hậu.
Xây dựng chuỗi mía đường đủ sức cạnh tranh, thích ứng biến đổi khí hậu
15:20, 13/09/2024
Ngành mía đường Việt Nam đang hồi sinh, lần đầu tiên năng suất đường vươn lên vị trí số 1 khu vực
18:16, 09/09/2024
Ngành mía đường “bất lực” trước đường nhập lậu và đường siro ngô nhập khẩu
5 giải pháp thu hút hàng hoá, khách du lịch qua cảng biển miền Trung
Cảng biển miền Trung vẫn chưa hoạt động hết công suất do lượng hàng hoá còn hạn chế. Để tăng trưởng cần có các giải pháp thu hút hàng hoá, khách du lịch qua cảng biển, có khu thương mại tự do, khu chế xuất, khu công nghiệp…
Côn Đảo chính thức có điện từ lưới điện quốc gia
Sáng 4/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo…
Giá vonfram tăng cao, cơ hội nào cho mảng khoáng sản của Masan?
Trong bối cảnh địa chính trị và thương mại toàn cầu biến động, khoáng sản chiến lược như vonfram (tungsten) ngày càng khẳng định vai trò sống còn đối với các ngành công nghệ cao. Giá APT, nguyên liệu chính để sản xuất vonfram, hiện dao động quanh 630 USD/MTU, gần gấp đôi so với mức bình quân ước tính của Masan High-Tech Materials (UpCom: MSR) năm 2024 (318 USD/MTU) và cao nhất trong hơn 13 năm qua.
Đối thoại nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản: Thúc đẩy hợp tác xanh và bền vững
Chiều 4/9/2025 tại Tokyo - Nhật Bản, đã diễn ra ký kết 10 biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư nông sản giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ, mà còn khẳng định quyết tâm chung trong phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao năng suất bền vững…
Những nước xuất khẩu nhiều dầu thô sang Mỹ nhất
Dù đạt thặng dư thương mại khoảng 65 tỷ USD ở mặt hàng xăng dầu, Mỹ vẫn cần nhập khẩu dầu thô...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: