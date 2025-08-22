50 năm ngoại giao TP.HCM: Hội nhập và phát triển

Trong 50 năm hoạt động, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã trở thành cầu nối quốc tế quan trọng, góp phần đưa Thành phố trở thành trung tâm hội nhập, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động ra thế giới…
Sáng 22/8, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND TP.HCM đã tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ Thành phố; đồng thời, khai mạc Triển lãm ảnh "80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào".
Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các vụ, đơn vị của Bộ Ngoại giao.
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại
giao Bùi Thanh Sơn, nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngoại giao Việt Nam xuyên
suốt lịch sử, từ đấu tranh giành độc lập đến hội nhập quốc tế. Trong đó, tôn
vinh những đóng góp nửa thế kỷ qua với vai trò kết nối Trung ương với các địa
phương phía Nam của Sở Ngoại vụ trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng
và Nhà nước, đặc biệt trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế tại TP.HCM.
Trước bối cảnh mới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề ra những
nhiệm vụ trọng tâm cho Sở Ngoại vụ trong kỷ nguyên vươn mình, bao gồm thúc đẩy
hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế đối ngoại và xây dựng đội ngũ cán bộ vững
mạnh, nhằm góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm quốc tế và cùng cả nước tiến
vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.
Để ghi nhận những thành tích trong các lĩnh vực công tác của
Sở Ngoại vụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; UBND TP.HCM đã có
các hình thức khen thưởng cho tập thể và các cá nhân. Theo đó, Sở Ngoại vụ TP.HCM đón
nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước vì thành tích xuất sắc
trong công tác từ năm 2010 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ảnh "80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được
cho biết: “Triển lãm ảnh trưng bày 80 bức ảnh, trong đó 60 ảnh ghi lại những dấu
mốc, thành tựu tiêu biểu của ngành ngoại giao và 20 ảnh giới thiệu những hoạt động
đối ngoại nổi bật của TP.HCM”.
Được tổ chức tại Công viên Lam Sơn, triển lãm mang ý nghĩa đặc
biệt, giúp đông đảo người dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn về vai
trò, những đóng góp và giá trị của công tác đối ngoại.
“80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước,
ngành ngoại giao đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử, góp phần
quan trọng vào công cuộc giành độc lập, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng
và phát triển đất nước”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại, TP.HCM
luôn là địa phương tiên phong, năng động trong mở rộng hợp tác quốc tế, qua đó
góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế;
thu hút nguồn lực phục vụ phát triển; đồng thời quảng bá hình ảnh một đô thị hiện
đại, cởi mở và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.
Chủ tịch UBND TPHCM cho biết đến nay, TP.HCM đã thiết lập
quan hệ hữu nghị, hợp tác với 59 địa phương quốc tế, tham gia tích cực vào nhiều
tổ chức, diễn đàn đa phương, khẳng định vai trò và uy tín của Thành phố là một
đối tác tin cậy, một điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè và nhà đầu tư quốc tế.
Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ.
Cùng đi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các vụ, đơn vị của Bộ Ngoại giao, cùng đại diện các sở, ban, ngành của TP.HCM.
Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí Hàn Quốc về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Bộ Ngoại giao: Việt Nam và Mỹ đang trao đổi để cụ thể hóa nội dung thảo luận của Lãnh đạo Cấp cao hai nước
Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu
Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…
Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...
Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển
Cơ hội từ việc sáp nhập các đơn vị hành chính tạo thành các siêu đô thị, áp lực từ chính sách thuế đối ứng của chính quyền Trump, vai trò của khoa học công nghệ và nhu cầu cấp thiết về một tinh thần liên kết thực chất là bốn chủ đề quan trọng được nêu ra tại Vòng đối thoại địa phương cụm Đông Nam Bộ thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) diễn ra ngày 22/8 tại TP.HCM…
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
TP.HCM thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “siêu dự án” chống ngập
Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 (thường gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) gồm 9 thành viên, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: