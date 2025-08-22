50 năm ngoại giao TP.HCM: Hội nhập và phát triển

Trong 50 năm hoạt động, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã trở thành cầu nối quốc tế quan trọng, góp phần đưa Thành phố trở thành trung tâm hội nhập, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động ra thế giới…

Sáng 22/8, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND TP.HCM đã tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ Thành phố; đồng thời, khai mạc Triển lãm ảnh "80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào".

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các vụ, đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngoại giao Việt Nam xuyên suốt lịch sử, từ đấu tranh giành độc lập đến hội nhập quốc tế. Trong đó, tôn vinh những đóng góp nửa thế kỷ qua với vai trò kết nối Trung ương với các địa phương phía Nam của Sở Ngoại vụ trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế tại TP.HCM.

Trước bối cảnh mới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho Sở Ngoại vụ trong kỷ nguyên vươn mình, bao gồm thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế đối ngoại và xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, nhằm góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm quốc tế và cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Để ghi nhận những thành tích trong các lĩnh vực công tác của Sở Ngoại vụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; UBND TP.HCM đã có các hình thức khen thưởng cho tập thể và các cá nhân. Theo đó, Sở Ngoại vụ TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước vì thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ảnh "80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết: “Triển lãm ảnh trưng bày 80 bức ảnh, trong đó 60 ảnh ghi lại những dấu mốc, thành tựu tiêu biểu của ngành ngoại giao và 20 ảnh giới thiệu những hoạt động đối ngoại nổi bật của TP.HCM”.

Được tổ chức tại Công viên Lam Sơn, triển lãm mang ý nghĩa đặc biệt, giúp đông đảo người dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn về vai trò, những đóng góp và giá trị của công tác đối ngoại.

“80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, ngành ngoại giao đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử, góp phần quan trọng vào công cuộc giành độc lập, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại, TP.HCM luôn là địa phương tiên phong, năng động trong mở rộng hợp tác quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế; thu hút nguồn lực phục vụ phát triển; đồng thời quảng bá hình ảnh một đô thị hiện đại, cởi mở và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết đến nay, TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 59 địa phương quốc tế, tham gia tích cực vào nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương, khẳng định vai trò và uy tín của Thành phố là một đối tác tin cậy, một điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè và nhà đầu tư quốc tế.