Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Thứ Ba, 06/01/2026
Đan Tiên
06/01/2026, 07:53
Ngày 5/1, tại xã Gia Bình, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chủ trì hội nghị nắm tiến độ, khó khăn, vướng mắc và kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng HKQT Gia Bình...
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc lớn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, cho thấy áp lực rất lớn đối với tiến độ dự án trọng điểm này.
Theo báo cáo và ý kiến thảo luận, quá trình triển khai dự án gặp nhiều thách thức do quy mô thu hồi đất lớn, liên quan đến nhiều loại đất và ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người dân. Trong khi đó, thời gian thực hiện dự án gấp, hệ thống văn bản pháp lý và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phải vừa triển khai vừa điều chỉnh, dẫn đến phát sinh nhiều nội dung cần xem xét, bổ sung.
Một số vướng mắc nổi bật được chỉ ra như: nhà đầu tư chưa hoàn thành việc cắm mốc ranh giới quy hoạch khu tái định cư và nghĩa trang ngoài thực địa; nhiều chủ sử dụng đất không có mặt tại địa phương; một số thửa đất sau dồn điền đổi thửa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho công tác xác định nguồn gốc đất.
Đối với tài sản trên đất, nhiều công trình nhà ở, đình, chùa, mộ phần có kiến trúc đặc thù không thể áp dụng bảng giá hiện hành, buộc phải thuê đơn vị tư vấn lập dự toán nhưng việc triển khai gặp không ít trở ngại. Ngoài ra, một số tài sản có giá trị lớn không đủ điều kiện bồi thường do sử dụng sai mục đích, tự ý chuyển đổi hoặc giao đất không đúng thẩm quyền trong quá trình quản lý trước đây.
Riêng công tác bố trí tái định cư cũng đặt ra nhiều vấn đề. Diện tích đất ở bị thu hồi lớn, trong khi quy mô các lô đất tái định cư theo quy hoạch tối đa 100 m2/lô, khiến việc tạo sự đồng thuận trong nhân dân gặp khó khăn.
Trên cơ sở đó, một số đại biểu đề nghị sớm ban hành quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (có cập nhật Nghị quyết 254 của Quốc hội). Đồng thời nghiên cứu ban hành quy định nội dung hỗ trợ đối với tài sản trên đất không được bồi thường.
Các sở, ngành liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt các quy hoạch; tham mưu ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với nhà đầu tư hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; sớm cắm mốc ranh giới ngoài thực địa và bảo đảm bố trí kịp thời nguồn kinh phí chi trả theo phương án đã được phê duyệt. Chính quyền cấp cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xác nhận nguồn gốc đất đai và tài sản trên đất làm căn cứ lập phương án bồi thường.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu duy trì tiến độ, tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, giao các sở, ngành phối hợp nghiên cứu giải pháp bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống bị ảnh hưởng bởi dự án; xem xét các chính sách hỗ trợ sinh kế, ổn định đời sống cho người dân sau tái định cư.
Công tác kiểm kê, chi trả bồi thường, xây dựng khu tái định cư và di chuyển mộ phần được yêu cầu triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Đối với mộ vô chủ, tỉnh yêu cầu nghiên cứu phương án thiết kế phù hợp, bảo đảm yếu tố tâm linh, tiết kiệm quỹ đất và tránh lãng phí.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích gần 2.000 ha, triển khai trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, là một trong những dự án hạ tầng quy mô lớn, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt một số kết quả quan trọng, trong đó đất nông nghiệp đã được kê khai, kiểm kê và tạm ứng chi trả hơn 3.000 tỷ đồng cho trên 6.400 hộ dân; khoảng 10.000 ngôi mộ đã được kiểm kê. Các dự án tái định cư và nghĩa trang tại nhiều địa phương đang được triển khai, một số khu đã hoàn thành chi trả bồi thường đợt đầu với giá trị hàng trăm tỷ đồng.
