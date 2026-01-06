Tăng thêm 72 tỷ USD, kinh tế số đóng góp hơn 14% vào GDP 2025

Với giá trị tăng thêm đạt khoảng 72,1 tỷ USD, tăng trưởng 14,6% và đóng góp hơn 14% vào GDP, kinh tế số khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2025…

Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tại Việt Nam, trong giai đoạn 2021-2025, kinh tế số nổi lên như một trụ cột quan trọng trong Chiến lược chuyển đổi số quốc gia với tốc độ phát triển nhanh và tương đối đồng đều trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành.

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP liên tục tăng trong giai đoạn 2021-2025, từ 12,87% GDP năm 2021 lên 14,02% GDP năm 2025, trung bình giai đoạn này ước đạt khoảng 13,2%, trong đó ngành kinh tế số lõi đóng góp 8,13% và số hóa các ngành khác là 5,05%.

Riêng năm 2025, trong cơ cấu 14,02% đóng góp vào GDP, các ngành kinh tế số lõi vẫn giữ vai trò “đầu tàu”. Đây là những nhóm ngành bao gồm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính; Viễn thông; Lập trình máy tính và xử lý dữ liệu. Với việc đóng góp tới 8,42% GDP (chiếm hơn 60% tổng giá trị kinh tế số), nhóm ngành lõi đóng vai trò cung cấp hạ tầng, công cụ và nền tảng cho toàn bộ các hoạt động kinh tế khác. Sự lớn mạnh của các tập đoàn công nghệ trong nước và dòng vốn FDI chất lượng cao vào lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử đã đưa giá trị ngành lõi lên mức 43,3 tỷ USD trong năm 2025.

Về các ngành số hóa, thương mại điện tử tiếp tục là “ngôi sao sáng” trong nhóm ngành số hóa, chiếm khoảng 11,8% tổng giá trị tăng thêm của kinh tế số. Việc ứng dụng công nghệ số vào bán buôn, bán lẻ đã thay đổi hoàn toàn thói quen tiêu dùng của người dân, xóa bỏ rào cản địa lý và kết nối trực tiếp từ sản xuất đến tiêu dùng. Tiếp theo đó là các ngành hạ tầng và dịch vụ tài chính. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt (chiếm 4%) hay dịch vụ tài chính ngân hàng (chiếm 2,6%) đã chuyển mình mạnh mẽ thông qua việc tự động hóa và quản trị thông minh.

Đặc biệt, theo ông Lê Trung Hiếu, năm 2025, kinh tế số đã trở thành nhân tố quan trọng, tạo khác biệt về tăng trưởng của kinh tế số giữa các địa phương. Trong số 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 4 tỉnh, thành phố có tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP trên 20% bao gồm: Bắc Ninh (46,30%), Thái Nguyên (29,53%), Hải Phòng (22,28%), Phú Thọ (22,71%); 4 tỉnh, thành phố có tỷ trọng từ 10-20%; 26 tỉnh, thành phố có tỷ trọng từ 6-10%. Riêng hai cực tăng trưởng của cả nước là Hà Nội đạt 17,34% và Thành phố Hồ Chí Minh đạt 13,43%.

Với Bắc Ninh, con số tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt mức kỷ lục (46,30%) cho thấy sự tập trung cao độ của các ngành công nghiệp công nghệ cao và sản xuất linh kiện điện tử tại địa phương này.

Trong khi đó, hai cực tăng trưởng lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lại có cách tiếp cận đa dạng hơn. Mặc dù tỷ trọng thấp hơn Bắc Ninh về mặt con số phần trăm do quy mô kinh tế (GRDP) của hai thành phố này quá lớn và đa dạng ngành nghề, nhưng về mặt giá trị tuyệt đối và tính tiên phong trong dịch vụ số, kinh tế chia sẻ và khởi nghiệp sáng tạo, đây vẫn là hai thị trường dẫn dắt cả nước.

Sự phân hóa này phản ánh thực tế là mức độ phát triển kinh tế số phụ thuộc chặt chẽ vào hạ tầng số, trình độ nhân lực và đặc biệt là khả năng thu hút các dự án công nghệ lớn.

Dù đạt được những kết quả tích cực trong năm 2025, song theo Cục Thống kê, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều dư địa để khai phá. Dữ liệu cho thấy vẫn còn những ngành có mức độ số hóa rất thấp, gần như chưa được khai thác như hoạt động thú y, trợ giúp xã hội hay điều dưỡng (chỉ chiếm 0,01% giá trị kinh tế số). Đây chính là những khoảng trống cần được lấp đầy bằng các giải pháp công nghệ phù hợp trong giai đoạn tới.