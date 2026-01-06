Quỹ ngoại: Định giá chứng khoán Việt Nam đang hấp dẫn so với hầu hết các nước trong khu vực

Mặt bằng định giá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ở mức hợp lý, với hệ số P/E dự phóng bình quân 12,7 lần, thấp hơn đáng kể so với mức định giá 14–15 lần hiện đang được giao dịch tại các thị trường cùng nhóm như Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Tiến trình tăng trưởng kinh tế lành mạnh của Việt Nam vẫn được duy trì, bất chấp những biến động gần đây của môi trường thuế quan toàn cầu, với mức tăng trưởng GDP đạt 7,9% trong 9 tháng đầu năm 2025. Diễn biến này đi kèm với đà tăng mạnh của thị trường cổ phiếu trong nước kể từ tháng 5/2025, dù mức tăng có đóng góp đáng kể từ một nhóm cổ phiếu tương đối hẹp.

Trong bối cảnh đó, quỹ VietNam Holding báo cáo hiệu suất tăng 2,8% thấp hơn đáng kể so với mức tăng toàn thị trường 31,1% do chỉ nắm giữ một cổ phiếu trong nhóm Vingroup. Tuy nhiên, xét trong dài hạn, tỷ suất sinh lời bình quân năm trong 5 năm của giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 13,3%, tương đương với mức sinh lời 13,4% của chỉ số Vietnam All-Share Index.

Vì sao nên đầu tư vào Việt Nam? Theo đại diện của quỹ, câu chuyện của Việt Nam là sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi các xu hướng dài hạn và một thị trường chứng khoán vẫn chưa được khai thác nhiều bởi dòng vốn ngoại.

Sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ gia tăng trong những năm tới khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi vào năm 2026, đồng thời có khả năng tiếp tục được MSCI nâng hạng trong vài năm sau đó. Hiện nay, cổ phiếu Việt Nam đang mang lại sự kết hợp hấp dẫn giữa tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự phóng hai chữ số và mức định giá tương đối thấp, với hệ số giá trên lợi nhuận dự phóng một năm bình quân khoảng 12,7 lần, tương đương với mức trung bình lịch sử.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, được nâng đỡ bởi nhiều động lực dài hạn như cơ cấu dân số thuận lợi, tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các chính sách thúc đẩy tăng trưởng của Chính phủ, vẫn duy trì vững chắc.

Theo đồng thuận dự báo của LSEG Data & Analytics, Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam được kỳ vọng tăng 7,3% trong năm 2025 và 6,7% trong năm 2026, trong khi Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng cho năm 2026 ở mức 10%. Nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc tạo tiền đề cho triển vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số của thị trường cổ phiếu Việt Nam, ước đạt 24% trong năm 2025 và 20% trong năm 2026, theo Dynam Capital.

Bất chấp những biến động gần đây liên quan đến thuế quan, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ vẫn tăng 28% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2025, dù một phần nguyên nhân đến từ việc đẩy nhanh đơn hàng trước khi Hoa Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng về thuế quan.

Dynam Capital dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng 12–15% trong năm 2025.

"Việt Nam hội tụ câu chuyện tăng trưởng kinh tế mang tính cấu trúc mạnh mẽ cùng với một thị trường cổ phiếu hiện chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong các chỉ số chứng khoán châu Á, nhưng có thể thu hút dòng vốn ngoại đáng kể trong tương lai khi vượt qua một số cột mốc quan trọng.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện vẫn ở mức tương đối thấp, đặc biệt sau các đợt rút vốn ròng quy mô lớn kể từ năm 2023, và thị trường vẫn chủ yếu do nhà đầu tư cá nhân trong nước chi phối. Điều này mở ra dư địa tái định giá khi mức độ tham gia của khối ngoại gia tăng", Vietnam Holding kỳ vọng.

FTSE Russell gần đây đã xác nhận Việt Nam sẽ được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, với điều kiện trải qua đợt rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. VNH kỳ vọng việc nâng hạng này sẽ thúc đẩy dòng vốn thụ động khoảng 1–2 tỷ USD, tương đương dưới 1% tổng vốn hóa thị trường hiện nay, đồng thời có thể thu hút thêm dòng vốn chủ động, theo ước tính của Dynam Capital, dòng vốn chủ động có thể đạt 4–10 tỷ USD trong vòng 12–18 tháng tới.

Các dòng vốn quy mô lớn hơn có thể đến khi thị trường chứng khoán Việt Nam đạt được cột mốc quan trọng tiếp theo, đó là được nâng hạng tương tự bởi MSCI. Tuy nhiên, đây là triển vọng xa hơn. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tạo điều kiện để được MSCI nâng hạng vào năm 2030, do yêu cầu những thay đổi nhất định trong khuôn khổ vận hành thị trường.

Các thay đổi này bao gồm nới lỏng giới hạn sở hữu nước ngoài (được quy định theo từng doanh nghiệp), vốn thường ở mức khoảng 50% đối với các công ty niêm yết, nhưng có những cân nhắc riêng theo ngành (ví dụ 30% đối với lĩnh vực ngân hàng).

Dù vậy, Chính phủ đã bãi bỏ trần sở hữu nước ngoài chung 49% đối với công ty đại chúng. Nhìn chung, tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể lên tới 100%, trừ khi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chịu hạn chế theo luật định hoặc điều ước quốc tế như ngân hàng, hàng không, viễn thông, đang trong lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hoặc thuộc ngành nghề hạn chế/điều kiện tiếp cận thị trường (trong trường hợp đó có thể áp dụng trần mặc định nếu không quy định tỷ lệ cụ thể).

Việc được MSCI nâng hạng cũng sẽ đòi hỏi tự do hóa hơn nữa thị trường ngoại hối.

Về mặt định giá, theo VNH, bất chấp đợt tăng mạnh gần đây của thị trường cổ phiếu (tăng khoảng 40% trong 12 tháng tính đến cuối tháng 11/2025), mặt bằng định giá vẫn ở mức hợp lý, với hệ số P/E dự phóng bình quân 12,7 lần.

Mức này tương đối phù hợp với mức trung bình 10 năm là 13,0 lần, đồng thời thấp hơn đáng kể so với mức định giá 14–15 lần hiện đang được giao dịch tại các thị trường cùng nhóm như Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Cổ phiếu tại Philippines đang giao dịch với P/E bình quân thấp hơn, khoảng 9,1 lần, tuy nhiên mức này thấp rõ rệt so với trung bình lịch sử của chính thị trường này.