Dự kiến phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

Bộ Y tế dự kiến sau khi thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ sẽ giảm 22 đơn vị, trong đó chuyển 6 đơn vị về địa phương quản lý, và sắp xếp tổ chức lại 16 đơn vị sự nghiệp khác...

Bộ Y tế cho biết thực hiện Kết luận số 09-KL/TW và Kết luận số 121 KL/TW của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18 của Ban chỉ đạo Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 NQ/TW, Bộ Y tế đã tiếp nhận 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trước đây về Bộ Y tế quản lý.

Tại thời điểm 1/3/2025, sau khi tiếp nhận 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế có 90 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, bao gồm: 3 đơn vị sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước; 39 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; 11 đơn vị y tế dự phòng; 11 trường đại học, học viện; 1 trường cao đẳng; 5 viện kiểm định, kiểm nghiệm thuốc vaccine, thực phẩm, thiết bị y tế; 8 đơn vị giám định pháp y, pháp y tâm thần; 3 đơn vị nghiên cứu, sản xuất dược liệu, vaccine và sinh phẩm y tế; 9 đơn vị sự nghiệp công lập khác (các cơ sở bảo trợ xã hội, Ban quản lý dự án, một số trung tâm khác).

Bộ Y tế đã xây dựng phương án thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ thực hiện chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước: Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên 3 đơn vị: Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

Đối với khối các bệnh viện trực thuộc: Bộ Y tế dự kiến chuyển 5 bệnh viện trực thuộc Bộ về địa phương quản lý, gồm: Bệnh viện 74 Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Hà Nội.

Dự kiến sáp nhập, tổ chức lại 5 bệnh viện khác trực thuộc Bộ là Bệnh viện 71 Trung ương, Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Quy Nhơn, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP.HCM, vào các bệnh viện, các trường đại học trực thuộc Bộ Y tế.

Dự kiến sau sắp xếp tổ chức lại, Bộ Y tế giảm 10 bệnh viện trực thuộc Bộ. Bộ Y tế chỉ quản lý trực tiếp 29 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ Y tế sẽ chỉ quản lý trực tiếp các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành. Ảnh: Phương Thảo.

Đối với khối các cơ sở đào tạo: Bộ Y tế dự kiến sáp nhập Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào Trường Đại học Y Hải Phòng, và tiếp tục duy trì 10 trường đại học, học viện và 1 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương trực thuộc Bộ Y tế. Dự kiến sau sắp xếp, Bộ Y tế giảm 1 trường đại học trực thuộc Bộ.

Đối với việc sắp xếp các đơn vị khối y tế dự phòng: Bộ Y tế dự kiến sáp nhập Viện Dinh dưỡng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương vào Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, để thực hiện chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Trung ương trực thuộc Bộ Y tế.

Sáp nhập Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM và Viện Y tế công cộng TP.HCM vào Viện Pasteur TP.HCM để thực hiện chức năng CDC khu vực miền Nam trực thuộc Bộ Y tế. Tiếp tục duy trì các đơn vị dự phòng còn lại là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, và sắp xếp kiện toàn tổ chức bên trong các đơn vị này để thực hiện chức năng CDC vùng. Dự kiến, sau sắp xếp tổ chức lại, Bộ Y tế giảm 5 đơn vị y tế dự phòng.

Đối với các đơn vị kiểm định, kiểm nghiệm thực phẩm, thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế và thiết bị y tế: Bộ Y tế dự kiến tiếp tục duy trì 5 đơn vị kiểm định, kiểm nghiệm. Đồng thời, sắp xếp tổ chức bên trong, đầu tư nâng cao năng lực để thực hiện chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước về thực phẩm, thuốc, vaccine, sinh phẩm và thiết bị y tế.

Khi thành lập Cơ quan quản lý thuốc, thực phẩm, thiết bị y tế (FDA), các đơn vị sự nghiệp khối kiểm định, kiểm nghiệm thực phẩm, thuốc, vaccine sinh phẩm y tế và thiết bị y tế sẽ được sắp xếp thành các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cơ quan Quản lý thuốc, thực phẩm, thiết bị y tế (FDA).

Đối với các đơn vị sự nghiệp nghiên cứu và sản xuất dược liệu và vaccine sinh phẩm y tế, có 3 đơn vị, gồm: Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế; Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế; Viện Dược liệu. Bộ Y tế đề xuất tiếp tục duy trì các đơn vị này trực thuộc Bộ, và đầu tư nâng cao năng lực để thực hiện việc nghiên cứu, sản xuất vaccine, sinh phẩm y tế nhằm bảo đảm an ninh vaccine và bảo đảm nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần: Hiện nay, Bộ Y tế trực tiếp quản lý 8 đơn vị, gồm 3 viện và 5 trung tâm pháp y tâm thần khu vực, được thành lập theo quy định tại Luật Giám định tư pháp.

Tại dự thảo mới nhất của Luật Giám định tư pháp, chỉ quy định các Tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y tâm thần thuộc Bộ Y tế (không có tại địa phương). Vì vậy, tùy vào tình hình thực tế, Bộ Y tế sẽ quyết định giữ nguyên hoặc tổ chức lại 5 Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực.

Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Y tế. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng.

Với các đơn vị sự nghiệp công lập khác: Hiện nay, Bộ Y tế có 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ hoạt động trong các ngành, lĩnh vực khác.

Bộ Y tế dự kiến tiếp tục duy trì 8 đơn vị sự nghiệp có tính chất đặc thù, chuyên sâu, gồm: Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương; Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia; Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế; Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia; Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (tại Ba Vì, Hà Nội); Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng, trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật (tại TP.HCM); Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Bộ Y tế đề xuất chuyển Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì về Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quản lý.

Bộ Y tế cho biết sau khi thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo phương án nêu trên, dự kiến sẽ giảm 22 đơn vị (chuyển 6 đơn vị về địa phương quản lý, sắp xếp tổ chức lại 16 đơn vị sự nghiệp khác) trong tổng số 90 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ (giảm 24,45%).