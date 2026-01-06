Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ siết chặt hơn quy định dạy thêm, học thêm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 06/01/2026
Bảo Châu
06/01/2026, 16:05
Việc đề xuất tăng thời lượng dạy thêm phải được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm không mở rộng đối tượng, không làm biến tướng dạy thêm, học thêm, đồng thời Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm giải trình đầy đủ về sự cần thiết, tính hợp lý, minh bạch, hiệu quả...
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động dạy thêm, học thêm là hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật, bao gồm giáo dục, nhà giáo, viên chức, phòng, chống tham nhũng, quản lý tài chính, an ninh trật tự và quyền lợi của người học.
Dạy thêm, học thêm không phải là dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm cần được thực hiện theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm kỉ cương pháp luật, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, dự thảo thông tư không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.
Thông qua việc tăng cường các giải pháp quản lý, dự thảo Thông tư tập trung đẩy lùi các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm. Mục tiêu cao nhất là gắn hoạt động dạy thêm với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ, quyền hạn và những điều nhà giáo không được làm theo quy định của Luật Nhà giáo. Đồng thời bảo vệ quyền lợi học sinh và ngăn chặn các biểu hiện trục lợi làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.
Dự thảo quy định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, đồng thời trao quyền chủ động trong việc điều tiết hoạt động dạy thêm, học thêm. Bao gồm quyền đề xuất tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường đối với các đối tượng học sinh được phép tổ chức dạy thêm theo quy định của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, trên cơ sở nhu cầu thực tế, điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và đề nghị của giáo viên, phụ huynh, học sinh.
Việc đề xuất tăng thời lượng dạy thêm phải được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm không mở rộng đối tượng, không làm biến tướng dạy thêm, học thêm, đồng thời Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm giải trình đầy đủ về sự cần thiết, tính hợp lý, minh bạch, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Viên chức và các quy định pháp luật có liên quan.
Đồng thời, dự thảo Thông tư bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Trong đó, yêu cầu bổ sung báo cáo rõ về mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.
Quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm gây xung đột lợi ích, phù hợp với tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng.
Việc báo cáo không làm phát sinh thủ tục hành chính, không thay thế giấy phép kinh doanh và không phải là điều kiện xin phép cho giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.
Dự thảo cũng bổ sung quy định về thiết lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh ở các cấp quản lý, từ cơ sở giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp xã đến Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây là giải pháp nhằm tăng cường giám sát của toàn xã hội, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, góp phần ngăn ngừa vi phạm, bảo đảm việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm được nghiêm túc, đúng pháp luật.
Cùng với đó, dự thảo đổi mới cách tiếp cận trong thanh tra, kiểm tra theo hướng công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; ưu tiên nhắc nhở, chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục đối với các vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm, ép buộc hoặc trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng Thông tin Đào tạo của Bộ.
Bắt đầu từ tháng 1/2026, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ ngừng cấp tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội, chuẩn bị tổ chức thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử theo lộ trình…
Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Bưu điện Trung tâm sẽ tổ chức chi trả quà Tết mức 300.000 đồng của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng qua tài khoản hoặc bằng tiền mặt cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 2/2026...
Năm 2025, tiền lương và tiền thưởng của người lao động trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực, không phát sinh tình trạng nợ lương, doanh nghiệp duy trì chính sách đãi ngộ ngày càng tốt hơn...
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành sửa đổi 01:2025 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Trong đó có các đề xuất về khu vực để xe điện và trạm sạc…
Chủ tịch Quốc hội khẳng định suốt 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc.
