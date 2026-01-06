Vốn FDI thực hiện năm 2025 lập kỷ lục cao nhất trong vòng 5 năm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 06/01/2026
Ngân Hà
06/01/2026, 07:42
Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận kết quả khả quan khi vốn FDI thực hiện lập kỷ lục cao nhất trong vòng 5 năm qua và vốn đăng ký vượt mốc 38 tỷ USD…
Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố chính thức, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/12/2025 đạt 38,42 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm trước. Đáng chú ý, số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện cả năm ước đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ và xác lập mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025.
Cụ thể, trong năm 2025, cả nước có 4.054 dự án mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký đạt 17,32 tỷ USD. So với năm trước, số lượng dự án tăng 20,1% nhưng số vốn đăng ký giảm 12,2%.
Trong cơ cấu vốn đăng ký cấp mới, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là hỏi nam châm” thu hút đầu tư lớn nhất với 9,80 tỷ USD, chiếm 56,5% tổng vốn. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 3,67 tỷ USD, chiếm 21,2%, trong khi các ngành còn lại đạt 3,85 tỷ USD.
Về đối tác đầu tư, trong số 90 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án cấp phép mới tại Việt Nam, Singapore giữ vị trí dẫn đầu với vốn đăng ký đạt 4,84 tỷ USD, chiếm 27,9%. Tiếp theo lần lượt là Trung Quốc với 3,64 tỷ USD (21%), Hồng Công (Trung Quốc) với 1,73 tỷ USD (10%), Nhật Bản với 1,62 tỷ USD (9,4%) và Thụy Điển với 1,0 tỷ USD (5,8%). Các vị trí kế tiếp thuộc về Đài Loan và Hàn Quốc với số vốn lần lượt là 965,8 triệu USD và 895,9 triệu USD.
Bên cạnh vốn cấp mới, hoạt động điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần cũng diễn ra sôi động. Vốn đăng ký điều chỉnh từ 1.404 lượt dự án hiện hữu đạt 14,07 tỷ USD, tăng 0,8% so với năm trước. Nếu tính chung cả vốn đăng ký mới và điều chỉnh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức 18,59 tỷ USD (chiếm 59,2%), và bất động sản đạt 6,26 tỷ USD (chiếm 19,9%). Đặc biệt, dòng vốn qua hình thức góp vốn, mua cổ phần tăng trưởng đột phá 54,8%, đạt 7,03 tỷ USD thông qua 3.587 lượt đầu tư.
Theo Cục Thống kê, điểm sáng trong bức tranh FDI năm 2025 chính là sự gia tăng mạnh mẽ của vốn thực hiện. Với tổng mức giải ngân 27,62 tỷ USD, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò trụ cột khi đạt 22,88 tỷ USD, chiếm tới 82,8% tổng vốn FDI thực hiện toàn quốc.
Hoạt động kinh doanh bất động sản và ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt lần lượt đóng góp 1,93 tỷ USD (7%) và 914,9 triệu USD (3,3%) vào con số thực hiện chung. Kết quả này khẳng định niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế Việt Nam.
Ngày 5/1, tại xã Gia Bình, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chủ trì hội nghị nắm tiến độ, khó khăn, vướng mắc và kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng HKQT Gia Bình...
Với tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng, năm 2025 chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ và đồng đều của kinh tế các địa phương trên cả nước. Trong đó, Quảng Ninh và Hải Phòng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng GRDP...
HĐND tỉnh An Giang vừa thông qua Đề án khai thác Cảng An Thới (Phú Quốc) theo cơ chế thị trường, cho thuê quyền khai thác thông qua đấu giá công khai, nhằm tối ưu tài sản công, hoàn thiện hạ tầng hàng hải và tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics…
Bất chấp những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị toàn cầu và thách thức từ thiên tai, kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, khẳng định vị thế dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á…
Dù tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2025 chỉ tăng nhẹ so với năm trước, bức tranh đầu tư của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận điểm nhấn rõ nét khi khu vực ngoài Nhà nước vươn lên giữ vai trò chủ lực, đóng góp hơn một nửa tổng nguồn vốn toàn xã hội, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng những năm tiếp theo.
