Vốn FDI thực hiện năm 2025 lập kỷ lục cao nhất trong vòng 5 năm

Ngân Hà

06/01/2026, 07:42

Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận kết quả khả quan khi vốn FDI thực hiện lập kỷ lục cao nhất trong vòng 5 năm qua và vốn đăng ký vượt mốc 38 tỷ USD…

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện các năm 2021-2025 (Tỷ USD)
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện các năm 2021-2025 (Tỷ USD)

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố chính thức, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/12/2025 đạt 38,42 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm trước. Đáng chú ý, số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện cả năm ước đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ và xác lập mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, trong năm 2025, cả nước có 4.054 dự án mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký đạt 17,32 tỷ USD. So với năm trước, số lượng dự án tăng 20,1% nhưng số vốn đăng ký giảm 12,2%.

Trong cơ cấu vốn đăng ký cấp mới, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là hỏi nam châm” thu hút đầu tư lớn nhất với 9,80 tỷ USD, chiếm 56,5% tổng vốn. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 3,67 tỷ USD, chiếm 21,2%, trong khi các ngành còn lại đạt 3,85 tỷ USD.

Về đối tác đầu tư, trong số 90 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án cấp phép mới tại Việt Nam, Singapore giữ vị trí dẫn đầu với vốn đăng ký đạt 4,84 tỷ USD, chiếm 27,9%. Tiếp theo lần lượt là Trung Quốc với 3,64 tỷ USD (21%), Hồng Công (Trung Quốc) với 1,73 tỷ USD (10%), Nhật Bản với 1,62 tỷ USD (9,4%) và Thụy Điển với 1,0 tỷ USD (5,8%). Các vị trí kế tiếp thuộc về Đài Loan và Hàn Quốc với số vốn lần lượt là 965,8 triệu USD và 895,9 triệu USD.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam các năm 2021-2025 (Tỷ USD).
Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam các năm 2021-2025 (Tỷ USD).

Bên cạnh vốn cấp mới, hoạt động điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần cũng diễn ra sôi động. Vốn đăng ký điều chỉnh từ 1.404 lượt dự án hiện hữu đạt 14,07 tỷ USD, tăng 0,8% so với năm trước. Nếu tính chung cả vốn đăng ký mới và điều chỉnh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức 18,59 tỷ USD (chiếm 59,2%), và bất động sản đạt 6,26 tỷ USD (chiếm 19,9%). Đặc biệt, dòng vốn qua hình thức góp vốn, mua cổ phần tăng trưởng đột phá 54,8%, đạt 7,03 tỷ USD thông qua 3.587 lượt đầu tư.

Theo Cục Thống kê, điểm sáng trong bức tranh FDI năm 2025 chính là sự gia tăng mạnh mẽ của vốn thực hiện. Với tổng mức giải ngân 27,62 tỷ USD, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò trụ cột khi đạt 22,88 tỷ USD, chiếm tới 82,8% tổng vốn FDI thực hiện toàn quốc.

Hoạt động kinh doanh bất động sản và ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt lần lượt đóng góp 1,93 tỷ USD (7%) và 914,9 triệu USD (3,3%) vào con số thực hiện chung. Kết quả này khẳng định niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế Việt Nam.

2025 FDI FDI năm 2025 vốn đầu tư nước ngoài vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam

