Blog chứng khoán: Sự đồng thuận trở lại

Thị trường đạt được sự đồng thuận khá bất ngờ trong phiên hôm nay, nhất là buổi chiều. Nhóm Vin vẫn mạnh nhưng sự cộng hưởng từ cổ phiếu ngân hàng và các blue-chips khác cũng rất đáng kể. Điều này dễ dàng “nhấc” VNI qua đỉnh 1800 điểm.

Giao dịch trong rổ VN30 chiếm xấp xỉ 65% giá trị khớp sàn HSX (không tính thỏa thuận) xác nhận có hành động của các dòng tiền lớn. Ở những thời khắc quan trọng, các tay chơi lớn mới là yếu tố có khả năng tạo khác biệt, còn các mã đầu cơ dù nóng đến đâu cũng chỉ để “nhìn cho sướng” chứ không thể kiến tạo xu hướng được.

VNI vượt qua mốc 1800 điểm hôm nay khá chất lượng, không phải là kéo trụ thuần túy. VHM kịch trần vẫn là cổ phiếu có đóng góp điểm số nhiều nhất. Tuy nhiên GAS, GVR cùng các mã ngân hàng khác như MBB, VPB, TCB, CTG, BID… cũng có ảnh hưởng lớn. Nhóm VN30 có tới 16 cổ phiếu tăng trên 1% và giao dịch nhóm Vin chiếm khoảng 20% rổ.

Sự đồng thuận và tăng lan tỏa trong các blue-chips sẽ góp phần giải tỏa cảm giác ức chế lâu nay, nhất là ở thời điểm chỉ số đột phá đỉnh lịch sử. Không nói đâu xa, ngay phiên sáng cũng đã cực kỳ khó chịu với số cổ phiếu giảm giá hoàn toàn áp đảo và VNI vẫn neo sát mốc 1800 điểm. Thị trường thay đổi trong phiên chiều, không phải vì thông tin gì tốt bất ngờ (các số liệu vĩ mô đã có từ hôm qua), chỉ nhờ dòng tiền thay đổi, trong đó có sự chủ động của các dòng tiền lớn tại nhóm blue-chips.

Nếu sự đồng thuận này tiếp tục – dù có thể không tăng cùng cường độ - thì xu hướng chỉ số sẽ có thể kích thích một sóng tăng mới hoặc ít nhất là là “lôi kéo” số lớn cổ phiếu từ từ cải thiện về giá. Độ rộng chỉ số hôm nay chưa cho thấy khác biệt nhiều, vẫn là phân hóa, nhưng điểm đáng chú ý là thanh khoản tập trung rất cao ở nhóm tăng giá (chiếm 65,2% giao dịch HSX), đặc biệt là nhóm tăng giá mạnh (48% tập trung trong nhóm tăng vượt 1%). Điều này phản ánh hiệu quả giá tương đồng với thanh khoản và bên mua có sự chủ động cao.

Khả năng nâng giá mua và chấp nhận rủi ro cao hơn luôn phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của nhà đầu tư. Phần còn lại là bao nhiêu tiền sẽ được phân bổ trong mức chấp nhận rủi ro đó. Vì vậy thanh khoản cần tăng thêm nữa, thay vì chỉ là thay đổi ở một thời điểm. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn hôm nay khoảng 26,5k tỷ chưa tính thỏa thuận, tăng 2,6% so với hôm qua. Dĩ nhiên với tỷ trọng cao tập trung ở nhóm tăng giá, tuy cùng là một con số thanh khoản nhưng bản chất đã khác biệt. Khi thị trường tiếp tục xuất hiện 25-26k tỷ khớp lệnh trong nhiều ngày thì cơ hội để vào sóng mới rất cao.

Thị trường phái sinh hôm nay đánh võng biên độ khá rộng theo VN30 và tiếp tục duy trì chênh lệch rất nhỏ. Đầu phiên sáng mức độ “cảnh giác” khá cao và có tín hiệu setup trụ khi VN30 lên gần 2054.xx thì basis F1 bắt đầu mở rộng chiết khấu trước khi VIC đạt đỉnh. Đó là dấu hiệu của Short vào. VIC tạo ảnh hưởng lớn nhất ở nhịp điều chỉnh intraday đầu tiên, VN30 xuyên qua 2039.xx lẫn 2030.xx để rơi vào vùng mở biên độ giảm, nhưng VIC bắt đầu được chặn đỡ từ 10h30 nên chỉ số không còn quán tính. Dù vậy đây cũng là một setup Short khá ngon lành, rủi ro thấp khi basis hẹp.

Diễn biến buổi chiều tuy mạnh về điểm số nhưng thực ra lại khó chơi vì VIC vẫn bị kiềm chế trong khi VHM, GAS đã kịch trần. Nếu VN30 muốn thay đổi thì duy nhất là ngân hàng. Các mã có đủ khả năng kích thích loanh quanh chỉ là VCB, TCB, CTG, MBB, VPB và tín hiệu nổi ra ở VPB và CTG. 30 phút đầu tiên buổi chiều hai trụ này có bất ngờ, kéo VN30 lên trên 2039.xx. Từ mốc này tới 2054.xx là một vùng mở biên ở chiều tăng và F1 cũng tương đương với đỉnh cao nhất buổi sáng. Kịch bản đẹp là nếu vượt lên trên thì toàn bộ vị thế Short trước đó sẽ sai, thúc đẩy làn sóng cover. Kịch bản xấu là các trụ suy yếu và VN30 lại rơi trở lại xuống dưới 2039.xx. Vì vậy để an toàn thì chỉ nên đặt cược Long khi VN30 trên 2039 với kỳ vọng lợi nhuận ở vùng mở biên và chấp nhận rủi ro cắt lỗ khi chỉ số vòng trở lại xuống dưới 2039. Cùng với đó là quan sát giao dịch các trụ ngân hàng vì để VN30 vòng xuống, ngân hàng phải xuất hiện lượng bán chủ động quy mô lớn. Kết quả rất tốt, hoạt động Short cover đẩy basis chênh lệch dương trong chiều VN30 tăng tới 2054.xx.

Với sự đồng thuận tốt hơn ở nhóm cổ phiếu blue-chips, cơ hội để thị trường thay đổi trạng thái là mở rộng. Điều còn thiếu là thanh khoản tăng cao hơn, tiền được lôi kéo nhiều hơn. Nếu giá tiếp tục tăng thì các lệnh mua thận trọng rớt lại sẽ phải thay đổi. Chiến lược tiếp tục là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2055.96, ngay tại một mốc. Cản gần nhất ngày mai là 2066; 2077; 2087; 2097; 2113. Hỗ trợ 2039; 2030; 2012; 2000.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.