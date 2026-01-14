52% doanh nghiệp trên toàn cầu dùng AI để "đo" chất lượng nhân sự

Bước vào năm 2026, các doanh nghiệp không chỉ đối mặt với thách thức thu hút và giữ chân nhân tài, mà còn phải tận dụng công nghệ để thích ứng với một thế giới việc làm mới…

ManpowerGroup (công ty cung cấp giải pháp nhân sự) kết hợp cùng mạng xã hội LinkedIn vừa ra mắt báo cáo nghiên cứu mới “Hoạch định nhân sự chiến lược trong kỷ nguyên AI”. Báo cáo phản ánh tác động của AI đến việc làm hiện tại; mức độ cấp thiết của việc đào tạo và nâng cao kỹ năng; cũng như bức tranh việc làm trong tương lai.

Theo báo cáo, 70% kỹ năng cần thiết cho một công việc trung bình trong năm 2015 sẽ thay đổi vào năm 2030. Trong khi đó, 74% doanh nghiệp toàn cầu vẫn gặp khó khăn trong việc tìm nhân tài có kỹ năng phù hợp trong nhiều lĩnh vực.

“Tuyển dụng dựa trên kỹ năng không còn là một xu hướng nhất thời mà đang trở thành lợi thế cạnh tranh then chốt. Dù các vị trí của tương lai vẫn chưa định hình rõ, những kỹ năng cốt lõi tạo nên chúng thì đã rất rõ ràng”, bà Jennie Dede, Giám đốc cấp cao, Phòng Tuyển dụng và Cung ứng nhân sự, LinkedIn chia sẻ.

Còn theo bà Mara Stefan, Phó Chủ tịch, Phòng Phân tích và Nghiên cứu toàn cầu, ManpowerGroup, AI tạo sinh là một trong những cơ hội mang tính chuyển đổi mạnh mẽ nhất mà con người mới chỉ vừa khai thác. Trang bị cho người lao động những kỹ năng để tối ưu sức mạnh của AI là điều nên làm và là yêu cầu tất yếu cho phát triển tổ chức.

Không thể phủ nhận rằng AI đang thay đổi nhánh chóng thế giới việc làm đối với cả nhà tuyển dụng và người lao động. Với các lãnh đạo doanh nghiệp, AI mang lại cơ hội nâng cao năng suất tuyển dụng, phân tích dữ liệu nhân sự, cải thiện gắn kết nhân viên và đạt kết quả kinh doanh tốt hơn.

Với người lao động, là tái định hình vai trò trong nhiều ngành nghề và thay đổi cách tìm việc, nghiên cứu nhà tuyển dụng và tối ưu hồ sơ ứng tuyển với từng vị trí.

Báo cáo chỉ ra rằng có 53% doanh nghiệp trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực đã sử dụng công cụ AI hội thoại (conversational AI) trong quá trình tuyển dụng, đào tạo và tiếp nhận nhân sự mới. Trong khi 61% chuyên gia tuyển dụng tin rằng AI có thể cải thiện khả năng đo lường chất lượng tuyển dụng.

Nhiều doanh nghiệp dần chấp nhận ứng viên dùng AI, với 85% doanh nghiệp chấp nhận ứng viên sử dụng AI trong các bước quan trọng của quy trình tuyển dụng. Về phía người lao động, cũng có 40% thường xuyên sử dụng AI trong công việc.

Số lượng kỹ năng liên quan đến AI được bổ sung trong giai đoạn 2023–2024 đã tăng 80%, bao gồm cả kỹ năng chuyên sâu về AI và năng lực hiểu – sử dụng AI.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng dự báo 29% lao động cần nâng cao kỹ năng để làm tốt vai trò hiện tại, 19% cần đào tạo lại để chuyển đổi vị trí trong 5 năm tới.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng trong một thế giới luôn biến động, khả năng thích ứng của một công ty phụ thuộc trực tiếp vào tính linh hoạt của nhân sự và khả năng của họ. Song song với tiềm năng ngày càng lớn của AI, đầu tư vào con người vẫn là lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Từ đó, báo cáo khuyến nghị, hiểu đúng tiềm năng của các công cụ mới và kết hợp chúng với đội ngũ nhân tài phù hợp chính là công thức cho thành công trong tương lai.

Đồng thời, để khai thác tối đa khả năng của AI, các doanh nghiệp cần khuyến khích sự cởi mở và ứng dụng AI của nhân viên, đồng thời tận dụng AI vào hoạch định kế hoạch nhân sự chiến lược. Làm tốt cả hai nhiệm vụ này sẽ đem lại cho doanh nghiệp lợi thế dẫn đầu trong bối cảnh thị trường lao động biến động hiện nay.