Thứ Năm, 18/09/2025

Dân sinh

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Mục tiêu lớn, thách thức nhiều

Thu Hằng - Hoàng Việt

18/09/2025, 15:56

Sàn giao dịch việc làm quốc gia khi đi vào hoạt động sẽ gúp giảm chi phí và thời gian trong tuyển dụng, nhờ nền tảng trực tuyến tích hợp dữ liệu toàn quốc. Đặc biệt, người lao động sẽ hạn chế được rủi ro bị môi giới việc làm bất hợp pháp, thiếu minh bạch, theo lãnh đạo Cục Việc làm…

Kết nối, hỗ trợ người lao động tìm việc tại Sàn việc làm Hà Nội. Ảnh: TH.
Kết nối, hỗ trợ người lao động tìm việc tại Sàn việc làm Hà Nội. Ảnh: TH.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã nhấn mạnh những kỳ vọng tích cực của hệ thống sàn giao dịch việc làm quốc gia, dự kiến được khai trương trong tháng 9 này. Hội nghị giới thiệu phiên bản thử nghiệm diễn ra ngày 18/9.

GIẢM CHI PHÍ, TĂNG CẠNH TRANH

Tại hội nghị, ông Vũ Trọng Bình cho biết sàn giao dịch việc làm quốc gia là thực hiện hóa trực tiếp Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó việc xây dựng nền tảng kết nối việc làm toàn quốc là một nội dung cụ thể hóa chính sách này trong lĩnh vực lao động.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 71/NQ-CP cũng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó có việc xây dựng các nền tảng quốc gia phục vụ quản trị, dữ liệu và dịch vụ công, tạo cơ sở pháp lý, chỉ đạo để xây dựng sàn việc làm quốc gia.

Lý giải về tính cấp thiết ra đời sàn giao dịch việc làm quốc gia, lãnh đạo Cục Việc làm nói trước hết là do thị trường lao động hiện vẫn thiếu kết nối giữa các địa phương và toàn quốc. Các sàn giao dịch việc làm mới chỉ hoạt động ở phạm vi hẹp, mang tính cục bộ, chưa hình thành mạng lưới liên thông quốc gia. Điều này làm hạn chế luân chuyển lao động vùng – miền, gây lãng phí nguồn lực.

“Một người lao động ở miền Nam muốn làm việc ngoài Bắc rất khó khăn để tiếp cận, thường phải qua trung gian và ngược lại. Chính vì vậy, việc xây dựng sàn giao dịch việc làm quốc gia trực tuyến giúp hình thành hệ thống cảnh báo chung của thị trường lao động, đảm bảo cơ chế kết nối cung – cầu toàn diện trên khắp mọi miền đất nước”, ông Bình nói.

Qua đó, người lao động và doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu trên toàn Việt Nam đều có thể kết nối với nhau. Việc này hoàn toàn miễn phí qua hệ thống dịch vụ công việc làm Nhà nước.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia khi được vận hành cũng được kỳ vọng giúp kết nối cung - cầu lao động đi vào thực chất, thường xuyên, liên tục, đa tầng các phân khúc lao động từ cao cấp đến giản đơn; đa lĩnh vực, đa địa bàn.

Hệ thống cũng đảm bảo tính minh bạch của thị trường lao động, đặc biệt về thông tin, hạn chế tình trạng lừa đảo. Bởi khi lên hệ thống, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã định danh, chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung đưa lên. Người lao động cũng được xác thực thông tin qua ứng dụng VNeID, có quyền tìm kiếm và phỏng vấn trực tiếp trên sàn.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) thông tin giới thiệu sàn việc làm quốc gia. Ảnh: Hoàng Việt. 
Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) thông tin giới thiệu sàn việc làm quốc gia. Ảnh: Hoàng Việt. 

Bên cạnh đó, hệ thống cũng sẽ tích hợp nền tảng hợp đồng lao động điện tử, từ đó doanh nghiệp và người lao động có thể trực tiếp ký hợp đồng. “Đây là bước thay đổi lớn mang tính đột phá, tạo sự minh bạch trên thị trường, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp và người lao động cũng như toàn xã hội”, Cục trưởng Vũ Trọng Bình nhấn mạnh.

Mặt khắc, về tổng thể, thị trường lao động hiện vẫn có tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, song với hệ thống sàn việc làm quốc gia, cung – cầu được kết nối thống nhất sẽ góp phần tăng sức cạnh tranh của thị trường lao động, đặc biệt về đầu tư.

“Doanh nghiệp khi đến Việt Nam đầu tư thường hỏi đầu tiên là có lao động hay không? Nếu không chứng minh được có nguồn lao động, họ có thể rút đầu tư. Đây là nút thắt để phát triển kinh tế và đầu tư cần tháo gỡ”, lãnh đạo Cục Việc làm dẫn chứng, thêm rằng, việc xây dựng thị trường lao động đồng bộ hiện nay là vấn đề cấp bách.

HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THỐNG NHẤT TRÊN CẢ NƯỚC

Thông tin cụ thể hơn về hệ thống sàn giao dịch việc làm quốc gia, Phó Giám đốc Trung tâm quốc gia về Dịch vụ việc làm Nguyễn Văn An, cho biết sàn được thiết kế như một nền tảng số thông minh, đóng vai trò cầu nối trực tuyến giữa người lao động và doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Các tính năng nổi bật của sàn gồm: Doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng trực tuyến; phỏng vấn trực tuyến qua nền tảng tích hợp; kết nối cung – cầu lao động tự động, thông minh; tích hợp định danh điện tử VNeID; tổng hợp, thống kê và báo cáo dữ liệu lao động.

Theo ông An, sàn sẽ góp phần xây dựng nền tảng số quốc gia về lao động – việc làm; kết nối đồng bộ cung – cầu lao động giữa các vùng, địa phương, khu vực công và tư nhân.

Giao diện đăng nhập sàn việc làm quốc gia (bản thử nghiệm). Ảnh chụp màn hình.
Giao diện đăng nhập sàn việc làm quốc gia (bản thử nghiệm). Ảnh chụp màn hình.

Đối với người lao động, sàn tạo kênh tiếp cận việc làm minh bạch, tin cậy, thuận tiện trên phạm vi cả nước. Người lao động được hỗ trợ tìm việc nhanh chóng, chính xác nhờ ứng dụng AI, dữ liệu lớn để gợi ý việc làm phù hợp với trình độ, kỹ năng. Họ cũng được định hướng học nghề, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng theo nhu cầu thị trường. Đặc biệt, hạn chế rủi ro bị môi giới việc làm bất hợp pháp, thiếu minh bạch.

Đối với doanh nghiệp, sẽ tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng, kịp thời; giảm chi phí và thời gian trong tuyển dụng, nhờ nền tảng trực tuyến tích hợp dữ liệu toàn quốc. Được cung cấp công cụ phân tích thị trường lao động để hoạch định chiến lược nhân sự.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung về lao động – việc làm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Đề án 06). Đồng thời, có dữ liệu thời gian thực để phân tích, dự báo xu hướng việc làm, ngành nghề, kỹ năng; hỗ trợ xây dựng chính sách lao động – việc làm phù hợp; và điều tiết cung – cầu nhân lực, quản lý thất nghiệp, hỗ trợ an sinh xã hội.

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cũng lưu ý thêm, đây là sàn giao dịch việc làm quốc gia thống nhất trên cả nước lần đầu tiên đưa vào thử nghiệm. Vì thế, ông đề nghị các doanh nghiệp cần chủ động, tích cực tham gia, đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện, mục tiêu phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và người lao động.

Ông cũng yêu cầu Sở Nội vụ cung cấp tên, số điện thoại của các doanh nghiệp để Cục sẽ trực tiếp xin ý kiến, trao đổi và lắng nghe. Đối với các các Sở Nội vụ, trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương, khi hình thành sàn giao dịch việc làm quốc gia, các đơn vị phải thay đổi tư duy, xác định thị trường lao động là thống nhất, đồng bộ của cả nước, từ đó có định hướng kết nối, hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn.

