Chủ Nhật, 14/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

Thu Hằng

14/09/2025, 08:16

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy hiệu năng xuất khẩu, theo chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)…

Bà Kaori Nakamura-Osaka, Trợ lý Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Ảnh: ILO cung cấp.
Bà Kaori Nakamura-Osaka, Trợ lý Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Ảnh: ILO cung cấp.

Bà Kaori Nakamura-Osaka, Trợ lý Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề thúc thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc làm thỏa đáng trong các chuỗi cung ứng.

ĐẢM BẢO TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC LẮNG NGHE

Trong chia sẻ, bà Kaori Nakamura-Osaka nhắc đến việc gần nửa tỷ lao động trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương dù làm việc trong nhà máy, nông trại, trên biển hay tại nhà, đều đóng vai trò xương sống của chuỗi cung ứng địa phương, khu vực và toàn cầu.

Từ ngành điện tử ở Việt Nam, hàng may mặc ở Bangladesh, đến lĩnh vực hải sản ở Thái Lan và ô tô ở Ấn Độ, khu vực này hiện đóng góp phần lớn vào nền sản xuất của thế giới và là cỗ máy kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ đô la.

Tuy nhiên, theo bà, sức mạnh kinh tế này cũng còn ẩn chứa nhiều thách thức. Còn quá nhiều việc làm không chính thức hoặc bấp bênh, cùng với các công việc thuê ngoài thông qua các chuỗi thầu phụ thiếu minh bạch, nằm ngoài tầm giám sát hiệu quả.

Cơ chế thực thi không đầy đủ càng làm trầm trọng thêm những đặc tính dễ bị tổn thương này, tạo điều kiện cho tình trạng bóc lột tồn tại, từ điều kiện làm việc không an toàn và bất công, đến lao động trẻ em và lao động cưỡng bức. Đồng thời, chỉ một số ít người lao động được hưởng đầy đủ an sinh xã hội, và khoảng cách lương theo giới vẫn tồn tại dai dẳng giữa các ngành nghề.

Bà Kaori Nakamura-Osaka nhấn mạnh, những thách thức này không phải là không thể tránh khỏi. Với các chính sách đúng đắn, các thể chế mạnh mẽ hơn và người lao động được trao quyền, các chuỗi cung ứng ở châu Á và Thái Bình Dương có thể trở thành động lực cho tăng trưởng bao trùm.

Việc củng cố chính sách công, xây dựng năng lực của các cơ quan lập pháp, tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động, cũng như đảm bảo tiếng nói của người lao động được lắng nghe, đều là những bước thiết yếu cần thực hiện.

“Khi người lao động được đối xử công bằng, họ sẽ gắn bó và làm việc hiệu quả hơn. Bằng chứng cho thấy, việc thúc đẩy việc làm thỏa đáng giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy hiệu năng xuất khẩu. Việc làm thỏa đáng không chỉ là điều đúng đắn cần làm, mà nó còn tốt cho cả doanh nghiệp”, bà Kaori Nakamura-Osaka chia sẻ.

ĐỊNH HÌNH MÔ HÌNH QUẢN TRỊ LAO ĐỘNG TRONG CHUỖI CUNG ỨNG PHÙ HỢP

Giám đốc Khu vực châu Á và Thái Bình Dương của ILO cũng nhìn nhận, các chuỗi cung ứng ở châu Á và Thái Bình Dương cũng có sự kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, là xương sống của nền kinh tế địa phương.

Việc hỗ trợ các doanh nghiệp này chính thức hóa việc làm, nâng cao kỹ năng và áp dụng công nghệ có thể mở ra những cơ hội tốt hơn cho hàng triệu người, đặc biệt là ở các tầng sản xuất thấp hơn, là nơi tập trung nhiều lao động dễ bị tổn thương nhất.

Người lao động làm việc trong ngành dệt may. Ảnh: Mạnh Dũng.
Người lao động làm việc trong ngành dệt may. Ảnh: Mạnh Dũng.

“Sự thay đổi chắc chắn đang diễn ra”, bà Kaori Nakamura-Osaka nói. Thêm rằng, chúng ta đã và đang chứng kiến ​​những sáng kiến ​​đầy hứa hẹn trong khu vực, những thực hành tuyển dụng có đạo đức bảo vệ người lao động di cư, các công cụ giám sát kỹ thuật số giúp tăng cường tính minh bạch trong các nhà máy, và các thỏa ước toàn ngành giúp nâng cao tiêu chuẩn trong toàn bộ các lĩnh vực.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh tiến độ đạt được chưa đồng đều, và khu vực cần một cách tiếp cận có tính phối hợp và địa phương hóa.

Trong khi đó, những thay đổi gần đây trong sự vận động của thương mại toàn cầu lại đang tạo ra cả nguy cơ lẫn cơ hội. Nguy cơ mất đi đà tăng trưởng cũng hiện hữu, nhưng cũng là cơ hội cho khu vực châu Á và Thái Bình Dương đi đầu trong việc định hình một mô hình quản trị lao động trong chuỗi cung ứng phù hợp với khu vực.

Bà bà Kaori Nakamura-Osaka phân tích, với phần lớn hoạt động thương mại hiện nay diễn ra giữa các quốc gia Nam bán cầu, đặc biệt là trong khu vực châu Á, khu vực này không còn chỉ đơn thuần tuân thủ các quy tắc do nơi khác đặt ra.

Khu vực này có thể và nên tự tạo dựng con đường riêng của mình như một điểm đến đáng tin cậy tạo nguồn cung ứng có sức chống chịu và công bằng, thúc đẩy việc làm thỏa đáng, gia tăng giá trị và tăng trưởng bền vững trong khắp các chuỗi cung ứng, dù là địa phương, khu vực hay toàn cầu.

Song, điều này đòi hỏi phải thống nhất các chính sách thương mại, đầu tư, quản trị và thực hành kinh doanh có trách nhiệm để củng cố việc làm thỏa đáng. Đồng thời, mở rộng phạm vi đối tượng được hưởng an sinh xã hội, giải quyết vấn đề khoảng cách lương theo giới, giảm thiểu tình trạng phi chính thức và đầu tư vào vấn đề an toàn tại nơi làm việc.

Giám đốc Khu vực châu Á và Thái Bình Dương của ILO cũng khẳng định, những lựa chọn chúng ta đưa ra hôm nay sẽ định hình tương lai việc làm trong khu vực cho nhiều thế hệ mai sau.

“Hoặc là chúng ta có thể tiếp tục bám vào những mô hình chạy theo chi phí thấp nhất mà phải đánh đổi bằng nhân phẩm, hoặc chúng ta có thể xây dựng một con đường mà ở đó tăng trưởng được chia sẻ và các quyền được tôn trọng. Giờ là lúc chúng ta phải hành động để tạo ra một thế giới việc làm công bằng, bền vững, và có khả năng chống chịu trên khắp châu Á và Thái Bình Dương”, bà Kaori Nakamura-Osaka gợi mở.

Xu hướng tìm kiếm việc làm của người lao động trong năm 2025

17:06, 27/02/2025

Xu hướng tìm kiếm việc làm của người lao động trong năm 2025

Không "tăng tốc" đào tạo, Việt Nam sẽ khủng hoảng thiếu hàng triệu nhân lực công nghệ cao

17:41, 14/08/2025

Không "tăng tốc" đào tạo, Việt Nam sẽ khủng hoảng thiếu hàng triệu nhân lực công nghệ cao

Nhu cầu nhân lực xanh tăng cao toàn cầu

09:16, 06/08/2025

Nhu cầu nhân lực xanh tăng cao toàn cầu

Từ khóa:

An sinh xã hội chuỗi cung ứng dân sinh ILO Kaori Nakamura-Osaka người lao động quản trị lao động việc làm thỏa đáng

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai

Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai

Trong suốt hơn 25 năm qua, Pháp đã tích cực hỗ trợ sự phát triển của các bảo tàng tại Việt Nam, từ Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội cho đến các chương trình bảo tồn di sản văn hóa...

Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân theo lộ trình, với mục tiêu từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Nếu thực hiện được việc miễn viện phí, mọi người dân sẽ được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng dịch vụ y tế cơ bản…

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Cả nước mới có thêm 15 di tích, danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia. Trong đó, Ninh Bình là địa phương có số lượng nhiều nhất với 3 di tích, quần thể; Thành phố Huế và Quảng Trị cùng ghi nhận mỗi nơi có 2 di tích được công nhận…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

Dân sinh

2

Giải quyết điểm nghẽn tài chính trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp

Đầu tư

3

Công bố thông tin sai lệch, HU1 bị phạt tiền và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Doanh nghiệp niêm yết

4

Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai

Dân sinh

5

Cơ giới hoá và công nghệ giúp sản xuất nông nghiệp giảm phát thải và bền vững

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: