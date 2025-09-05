Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

6 tháng đầu năm, F88 báo lãi tăng 2,8 lần so với cùng kỳ đạt hơn 252 tỷ đồng

Hoài An

05/09/2025, 07:51

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của F88 đạt gần 2.044,8 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ (1.519,6 tỷ đồng) - trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận gần 371,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 153,5 tỷ đồng).

Sơ đồ gí cổ phiếu F88 trên TradingView.
Sơ đồ gí cổ phiếu F88 trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (mã F88-UPCoM).

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 252,4 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần cùng kỳ năm ngoái (89 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của F88 đạt gần 2.044,8 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ (1.519,6 tỷ đồng) - trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận gần 371,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 153,5 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả tăng từ 2.982,75 tỷ lên lên mức hơn 3.612,3 tỷ đồng - trong đó, công ty không ghi nhận nợ vay ngân hàng mà ghi nhận nợ vay từ phát hành trái phiếu, từ hơn 594 tỷ đồng lên hơn 763,57 tỷ đồng; nợ vay khác tăng từ 2.091 tỷ lên hơn 2.351 tỷ đồng; Nợ phải trả khác cũng tăng từ 297 tỷ lên hơn 497 tỷ đồng.

Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản tăng từ 2% lên 4,5% và Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu tăng từ 5,9% lên 12,3%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với kỳ trước giảm từ 1,96 lần xuống còn 1,77 lần và Hệ số nợ phảu trả/tổng tài sản cũng giảm từ 0,66 lần xuống 0,64 lần.

Bên cạnh đó, F88 cũng thông báo tình hình thanh toán, gốc và lãi trái phiếu của công ty. Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2025, công ty đã thanh toán lãi, gốc cho các lô trái phiếu gồm: F88CH2425001, F88CH2425002 và F88CH2425003 với tổng giá trị thanh toán gần 53 tỷ đồng/lô trái phiếu. Qua đó, tất toán các lô trái phiếu này đúng hạn.

Đồng thời, F88 đã thanh toán tổng cộng 12 kỳ trả lãi cho các lô trái phiếu gồm: mã F88CH2425004, F88CH2425005, F88CH2425006, F88CH2425007, F88CH2425008 và F88CH2425009 với giá trị thanh toán dao động từ hơn 2,6 tỷ đồng đến gần 8 tỷ đồng/lô trái phiếu.

Mới đây, từ ngày 18/8/2025 đến ngày 20/8/2025, F88 đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã F8812506, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó, F88 huy động 100 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 18/2/2027, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Tại cuộc họp cổ đông năm 2025, F88 đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh với lợi nhuận trước thuế là 673 tỷ đồng (+50% so với cùng kỳ năm trước; 6 tháng đầu năm 2025 đã hoàn thành 48% mục tiêu) và cổ phiếu F88 đã niêm yết trên UPCoM vào ngày 8/8/2025 với giá 634.900 đồng/cổ phiếu, cùng kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:12 đã được phê duyệt và dự kiến sẽ sớm thực hiện sau khi niêm yết.

công ty cầm đồ f88 thanh toán gốc, lãi trái phiếu đúng hạn trái phiếu UpCoM

