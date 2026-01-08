Thứ Năm, 08/01/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Năm 2025, BIDV ước lãi trước thuế hợp nhất trên 36.000 tỷ đồng

Hà Anh

08/01/2026, 07:37

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt trên 36.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo: ROA đạt 1,01%; ROE đạt 19,02%; Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Sơ đồ giá cổ phiếu BID trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu BID trên TradingView.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID-HOSE) vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao.

Cụ thể: tổng tài sản đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024; Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%;

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo: ROA đạt 1,01%; ROE đạt 19,02%; Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Cũng tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu riêng ngân hàng đạt 163.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19,6%; vốn điều lệ đạt trên 70 nghìn tỷ đồng; giá trị vốn hóa đạt 273.000 tỷ đồng (tương đương 10,5 tỷ USD); Nộp ngân sách trên 12.700 tỷ đồng;

Hoạt động các công ty con, liên doanh, liên kết duy trì ổn định; Lợi nhuận trước thuế khối công ty con đạt trên 1.490 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế khối công ty liên doanh, liên kết đạt trên 1.470 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BIDV cho biết đã chủ động tiết giảm chi phí, giảm thu nhập hơn 5.600 tỷ đồng để hạ lãi suất cho vay. Trong năm qua, ngân hàng đã hỗ trợ gần 400 nghìn khách hàng với mức giảm lãi suất từ 0,5% đến 2%/năm, đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng; tích cực tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội với quy mô 30 nghìn tỷ đồng, chương trình tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực lâm sản, thủy sản với quy mô giải ngân đạt 22 nghìn tỷ đồng;

Năm 2026, BIDV dự kiến dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng NHNN giao, dự kiến tăng trưởng 15% - 16%; Huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức ≤1,5%; Lợi nhuận trước thuế phấn đấu tăng trưởng 10%; Đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN…

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Chứng khoán BIDV yêu cầu NVL mua lại toàn bộ trái phiếu mã NVLH2124002 đang lưu hành

