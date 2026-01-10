Đồ hộp Hạ Long nói gì về vụ thịt heo nhiễm dịch tả?

Công ty này cho biết toàn bộ 09 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty và công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco (mã CAN-HNX) công bố thông tin Giải trình sự kiện liên quan đến nội dung phát sóng trên VTV1 theo quy định công bố thông tin bất thường.

Cụ thể: Trong nội dung phát sóng trên chương trình “Việt Nam hôm nay” và bản tin “Thời sự” – Kênh VTV1 ngày 07/01/2026 phản ánh vụ việc liên quan đến nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty.

Theo đó, CAN cho biết theo thông tin từ các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ và khởi tố bị can đối với 09 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến việc thu mua thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, làm giả và hợp pháp hóa hồ sơ, giấy tờ kiểm dịch để đưa lô nguyên liệu này vào lưu thông.

Công ty này cho biết toàn bộ 09 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty và công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc (tháng 9/2025), công ty đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra;

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, công ty cũng xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo CAN thì toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường; các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ; Nhà máy của công ty hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000, và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

Được biết, ngày 08/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 02 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, địa chỉ: 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, địa chỉ: thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.



Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với vi rút Dịch tà lợn Châu Phi. Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 04 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố khởi tố đối với 09 bị can gồm: Bùi Đức Trọng (sinh năm 1979, địa chỉ: Số 8/26/90/191 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng); Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, địa chỉ: 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1980, địa chỉ: TDP Tiên Xá 2, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1977, địa chỉ: thôn Đồng Vị, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (sinh năm 1982, địa chỉ: thôn Quang Trung, xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (sinh năm 1968, địa chỉ: thôn Trần Phú, xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (sinh năm 1975, địa chỉ: thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (sinh năm 1971, địa chỉ: thôn Kim Ngọc 3, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, địa chỉ: thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Theo giới thiệu, Halong Canfoco thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, với tên gọi ban đầu “Nhà máy Cá hộp Hạ Long" và là doanh nghiệp sớm niêm yết trên thị trường chứng khoán (mã CAN) Halong Canfoco luôn tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực và điều kiện khắt khe về các tiêu chí chuyên môn trong thực hành sản xuất, ATVS thực phẩm, cùng nhiều tiêu chuẩn của quốc tế về xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm.