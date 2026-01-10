Thứ Bảy, 10/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Đồ hộp Hạ Long nói gì về vụ thịt heo nhiễm dịch tả?

Hà Anh

10/01/2026, 09:56

Công ty này cho biết toàn bộ 09 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty và công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Sơ đồ giá cổ phiếu CAN trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu CAN trên HNX.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco (mã CAN-HNX) công bố thông tin Giải trình sự kiện liên quan đến nội dung phát sóng trên VTV1 theo quy định công bố thông tin bất thường.

Cụ thể: Trong nội dung phát sóng trên chương trình “Việt Nam hôm nay” và bản tin “Thời sự” – Kênh VTV1 ngày 07/01/2026 phản ánh vụ việc liên quan đến nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty.

Theo đó, CAN cho biết theo thông tin từ các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ và khởi tố bị can đối với 09 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến việc thu mua thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, làm giả và hợp pháp hóa hồ sơ, giấy tờ kiểm dịch để đưa lô nguyên liệu này vào lưu thông.

Công ty này cho biết toàn bộ 09 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty và công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc (tháng 9/2025), công ty đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra;

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, công ty cũng xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo CAN thì toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường; các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ; Nhà máy của công ty hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000, và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

Được biết, ngày 08/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 02 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, địa chỉ: 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, địa chỉ: thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ. 

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với vi rút Dịch tà lợn Châu Phi. Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 04 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố khởi tố đối với 09 bị can gồm: Bùi Đức Trọng (sinh năm 1979, địa chỉ: Số 8/26/90/191 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng); Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, địa chỉ: 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1980, địa chỉ: TDP Tiên Xá 2, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1977, địa chỉ: thôn Đồng Vị, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (sinh năm 1982, địa chỉ: thôn Quang Trung, xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (sinh năm 1968, địa chỉ: thôn Trần Phú, xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (sinh năm 1975, địa chỉ: thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (sinh năm 1971, địa chỉ: thôn Kim Ngọc 3, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, địa chỉ: thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Các đối tượng liên quan
Các đối tượng liên quan

Theo giới thiệu, Halong Canfoco thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, với tên gọi ban đầu “Nhà máy Cá hộp Hạ Long" và là doanh nghiệp sớm niêm yết trên thị trường chứng khoán (mã CAN) Halong Canfoco luôn tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực và điều kiện khắt khe về các tiêu chí chuyên môn trong thực hành sản xuất, ATVS thực phẩm, cùng nhiều tiêu chuẩn của quốc tế về xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm.

Khởi tố ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch Bamboo Capital

07:00, 01/03/2025

Khởi tố ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch Bamboo Capital

Khởi tố cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của TOP

23:03, 13/01/2025

Khởi tố cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của TOP

Khởi tố 7 đối tượng thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS

20:54, 30/08/2024

Khởi tố 7 đối tượng thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS

Từ khóa:

CAN dịch tả lợn Châu Phi Đồ hộp Hạ Long hải phòng

Đọc thêm

Năm 2025, BIDV ước lãi trước thuế hợp nhất trên 36.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt trên 36.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo: ROA đạt 1,01%; ROE đạt 19,02%; Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Gia đình Chủ tịch DIG tiếp tục bị bán giải chấp hơn 1 triệu cổ phiếu

Trong phiên giao dịch ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 1,1 triệu cổ phiếu DIG.

NVL điều chỉnh giá trái phiếu quốc tế, giá chuyển đổi 34.000 đồng

NVL cho biết, giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 đồng/USD và sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm phát sinh các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi theo quy định.

Nhà máy điện LNG đầu tiên vận hành thương mại, mở đường cho chuyển dịch năng lượng

Nhà máy điện LNG đầu tiên vận hành thương mại, mở đường cho chuyển dịch năng lượng

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 - dự án điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam chính thức vận hành thương mại đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển dịch năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh điện, giảm phát thải...

Con trai Chủ tịch KDC đăng ký mua 50.000 cổ phiếu trước ngày chốt quyền trả cổ tức

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/1 đến ngày 7/2/2026, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phát Đạt chủ động chỉnh trang Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng thành không gian cảnh quan

Doanh nghiệp

2

Tiền khối ngoại tiếp tục "đua", mua toàn nhóm có vốn Nhà nước

Chứng khoán

3

Ba nhóm ngành hưởng lợi nhiều nhất từ Nghị quyết 79 phát triển kinh tế nhà nước

Chứng khoán

4

Phân bón Cà Mau 2025: Vượt “gió ngược” nhờ năng lực nội sinh

Thị trường

5

Phân bón Cà Mau và AgriS ký kết hợp tác chiến lược

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy