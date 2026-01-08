Thứ Năm, 08/01/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Gia đình Chủ tịch DIG tiếp tục bị bán giải chấp hơn 1 triệu cổ phiếu

Hà Anh

08/01/2026, 07:37

Trong phiên giao dịch ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 1,1 triệu cổ phiếu DIG.

Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.

Ông Nguyễn Hùng Cường báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Cụ thể: trong phiên giao dịch ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 1,1 triệu cổ phiếu DIG.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do ông Cường nắm giữ giảm từ hơn 68,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,61% xuống còn gần 67,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,47% vốn tại DIC Corp.

Tương tự, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT cũng bị bán giải chấp 163.200 cổ phiếu DIG vào ngày 5/1/2026. Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu DIG từ hơn 18,2 triệu cổ phiếu, chiếm 2,29% xuống còn hơn 18 triệu cổ phiếu, chiếm 2,27% vốn tại DIG.

Vừa qua, DIG cho biết đã hoàn tất thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu tại DIC Hostitality từ 81,29% lên 99,36% như nghị quyết đã thông qua.

Trước đó, Tập đoàn DIC đã chuyển nhượng phân khu 7.1 của dự án Đại Phước với diện tích 143.906m2, giá trị chuyển nhượng của thương vụ này là 489,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn DIC đã chuyển nhượng các Phân khu 1, 2 và 3 của dự án Đại Phước với diện tích 307.428m2, giá trị chuyển nhượng là 2.465,3 tỷ đồng.

Theo đó, việc hạch toán doanh thu chuyển nhượng một phần dự án Đại Phước với tổng diện tích 451.334 m2 đã mang về cho Tập đoàn DIC doanh thu hơn 2.954 tỷ đồng. Khoản doanh thu này là nguồn thu trọng yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn DIC.

Việc triển khai đồng thời các thương vụ chuyển nhượng quy mô lớn cho thấy sức hấp dẫn của quỹ đất đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý đối cũng như năng lực phát triển dự án, uy tín của Tập đoàn DIC với vai trò là chủ đầu tư.

Theo DIG, việc chính thức ghi nhận các thương vụ chuyển nhượng quy mô lớn trong năm 2025 đã góp phần gia tăng doanh thu, cải thiện dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Tập đoàn DIC, qua đó tạo nền tảng tài chính quan trọng để doanh nghiệp chủ động sắp xếp lại danh mục dự án và tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Gia đình Chủ tịch DIG đã bị bán giải chấp 9.517.000 cổ phiếu

11:15, 27/04/2025

11:15, 27/04/2025

DIG sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đối với 42 lô đất tại Hậu Giang

07:30, 14/04/2025

07:30, 14/04/2025

Thêm hai công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu DIG của gia đình Chủ tịch công ty

09:53, 10/04/2025

09:53, 10/04/2025

bán giải chấp chứng khoán DIG

NVL điều chỉnh giá trái phiếu quốc tế, giá chuyển đổi 34.000 đồng

NVL cho biết, giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 đồng/USD và sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm phát sinh các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi theo quy định.

Nhà máy điện LNG đầu tiên vận hành thương mại, mở đường cho chuyển dịch năng lượng

Nhà máy điện LNG đầu tiên vận hành thương mại, mở đường cho chuyển dịch năng lượng

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 - dự án điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam chính thức vận hành thương mại đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển dịch năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh điện, giảm phát thải...

Con trai Chủ tịch KDC đăng ký mua 50.000 cổ phiếu trước ngày chốt quyền trả cổ tức

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/1 đến ngày 7/2/2026, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

SSJ Consulting đăng ký thoái hết 4,62% vốn tại GMD

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09-30/01, thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Unicap chuyển nhượng 15 triệu cổ phiếu VIB, thu về 268 tỷ đồng

Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 26/12, thị trường ghi nhận 20,2 triệu cổ phiếu VIB được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 361 tỷ đồng, tương đương 17,874 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo giá trên, Unicap có thể thu về xấp xỉ 268 tỷ đồng.

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

1

Hải Phòng thu hồi đất thực hiện 118 dự án, công trình

Bất động sản

2

Tổng điều tra kinh tế 2026: “Số hóa” toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái dữ liệu minh bạch

Đầu tư

3

Tổng thống Trump: Venezuela sẽ giao cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu

Thế giới

4

VN-Index tăng mạnh, hướng tới mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

5

Tập trung cao độ, bảo đảm tiến độ, chất lượng chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Tiêu điểm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy