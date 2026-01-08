Gia đình Chủ tịch DIG tiếp tục bị bán giải chấp hơn 1 triệu cổ phiếu

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 08/01/2026
Hà Anh
08/01/2026, 07:37
Trong phiên giao dịch ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 1,1 triệu cổ phiếu DIG.
Ông Nguyễn Hùng Cường báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).
Cụ thể: trong phiên giao dịch ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 1,1 triệu cổ phiếu DIG.
Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do ông Cường nắm giữ giảm từ hơn 68,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,61% xuống còn gần 67,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,47% vốn tại DIC Corp.
Tương tự, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT cũng bị bán giải chấp 163.200 cổ phiếu DIG vào ngày 5/1/2026. Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu DIG từ hơn 18,2 triệu cổ phiếu, chiếm 2,29% xuống còn hơn 18 triệu cổ phiếu, chiếm 2,27% vốn tại DIG.
Vừa qua, DIG cho biết đã hoàn tất thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu tại DIC Hostitality từ 81,29% lên 99,36% như nghị quyết đã thông qua.
Trước đó, Tập đoàn DIC đã chuyển nhượng phân khu 7.1 của dự án Đại Phước với diện tích 143.906m2, giá trị chuyển nhượng của thương vụ này là 489,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn DIC đã chuyển nhượng các Phân khu 1, 2 và 3 của dự án Đại Phước với diện tích 307.428m2, giá trị chuyển nhượng là 2.465,3 tỷ đồng.
Theo đó, việc hạch toán doanh thu chuyển nhượng một phần dự án Đại Phước với tổng diện tích 451.334 m2 đã mang về cho Tập đoàn DIC doanh thu hơn 2.954 tỷ đồng. Khoản doanh thu này là nguồn thu trọng yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn DIC.
Việc triển khai đồng thời các thương vụ chuyển nhượng quy mô lớn cho thấy sức hấp dẫn của quỹ đất đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý đối cũng như năng lực phát triển dự án, uy tín của Tập đoàn DIC với vai trò là chủ đầu tư.
Theo DIG, việc chính thức ghi nhận các thương vụ chuyển nhượng quy mô lớn trong năm 2025 đã góp phần gia tăng doanh thu, cải thiện dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Tập đoàn DIC, qua đó tạo nền tảng tài chính quan trọng để doanh nghiệp chủ động sắp xếp lại danh mục dự án và tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
NVL cho biết, giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 đồng/USD và sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm phát sinh các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi theo quy định.
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 - dự án điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam chính thức vận hành thương mại đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển dịch năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh điện, giảm phát thải...
Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/1 đến ngày 7/2/2026, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09-30/01, thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: