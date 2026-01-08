Gia đình Chủ tịch DIG tiếp tục bị bán giải chấp hơn 1 triệu cổ phiếu

Trong phiên giao dịch ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 1,1 triệu cổ phiếu DIG.

Ông Nguyễn Hùng Cường báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Cụ thể: trong phiên giao dịch ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 1,1 triệu cổ phiếu DIG.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do ông Cường nắm giữ giảm từ hơn 68,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,61% xuống còn gần 67,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,47% vốn tại DIC Corp.

Tương tự, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT cũng bị bán giải chấp 163.200 cổ phiếu DIG vào ngày 5/1/2026. Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu DIG từ hơn 18,2 triệu cổ phiếu, chiếm 2,29% xuống còn hơn 18 triệu cổ phiếu, chiếm 2,27% vốn tại DIG.

Vừa qua, DIG cho biết đã hoàn tất thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu tại DIC Hostitality từ 81,29% lên 99,36% như nghị quyết đã thông qua.

Trước đó, Tập đoàn DIC đã chuyển nhượng phân khu 7.1 của dự án Đại Phước với diện tích 143.906m2, giá trị chuyển nhượng của thương vụ này là 489,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn DIC đã chuyển nhượng các Phân khu 1, 2 và 3 của dự án Đại Phước với diện tích 307.428m2, giá trị chuyển nhượng là 2.465,3 tỷ đồng.

Theo đó, việc hạch toán doanh thu chuyển nhượng một phần dự án Đại Phước với tổng diện tích 451.334 m2 đã mang về cho Tập đoàn DIC doanh thu hơn 2.954 tỷ đồng. Khoản doanh thu này là nguồn thu trọng yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn DIC.

Việc triển khai đồng thời các thương vụ chuyển nhượng quy mô lớn cho thấy sức hấp dẫn của quỹ đất đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý đối cũng như năng lực phát triển dự án, uy tín của Tập đoàn DIC với vai trò là chủ đầu tư.

Theo DIG, việc chính thức ghi nhận các thương vụ chuyển nhượng quy mô lớn trong năm 2025 đã góp phần gia tăng doanh thu, cải thiện dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Tập đoàn DIC, qua đó tạo nền tảng tài chính quan trọng để doanh nghiệp chủ động sắp xếp lại danh mục dự án và tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm trong giai đoạn phát triển tiếp theo.