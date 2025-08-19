7 tháng đầu năm: 75% giá trị trái phiếu doanh nghiệp thuộc về ngân hàng
Phương Linh
19/08/2025, 15:38
Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7/2024 chỉ đạt xấp xỉ 30.000 tỷ đồng, giảm gần 66% so với tháng 6/2025. Tính chung 7 tháng đầu năm, 75% giá trị trái phiếu thuộc về ngân hàng, 15% là bất động sản...
Theo dữ liệu do VBMA tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến hết ngày 31/7/2025, thị trường ghi nhận: 31 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 27.294 tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.649 tỷ đồng. Như vậy, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 7/2024 giảm 65,56% so với tháng trước (giá trị phát hành tháng 6 đạt 86.953 tỷ đồng) và thấp nhát kể từ tháng 4/2025.
Lũy kế từ đầu năm đến 31/7, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 298.511 tỷ đồng. Trong đó, 75% giá trị trái phiếu phát hành thuộc về nhóm ngân hàng thương mại; các doanh nghiệp bất động sản chiếm 15% giá trị trái phiếu phát hành.
Trong tháng 7, các doanh nghiệp đã mua lại 16.054 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm mạnh 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong 5 tháng còn lại của năm 2025, sẽ có khoảng 109.458 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 55.893 tỷ đồng, tương đương 51%. Ngoài ra, có tới 7 mã trái phiếu bị ghi nhận chậm trả lãi với tổng giá trị 881 tỷ đồng.
Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng đạt 132.028 tỷ đồng, với giá trị bình quân mỗi phiên giao dịch là 5.740 tỷ đồng, giảm 8% so với mức bình quân của tháng 6.
Trong tháng 7/2025, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức tổng cộng 20 phiên đấu thầu Trái phiếu chính phủ tại 4 kỳ hạn với tổng giá trị gọi thầu là 52.000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt 49,7%.
Theo đó, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 4 kỳ hạn bao gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Số liệu từ VBMA cho thấy tỷ trọng lớn nhất thuộc về kỳ hạn 10 năm khi lên tới 83,7% tổng giá trị trúng thầu, tương đương 21.656 tỷ đồng. Kỳ hạn 15 năm có giá trị trúng thầu là 2.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu so với giá trị gọi thầu là 26,4%; kỳ hạn 30 năm trúng thầu 904 tỷ đồng với tỷ lệ 30,1%; trong khi kỳ hạn 5 năm đạt 400 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp là 11,4%. So với tháng trước, lãi suất trúng thầu bình quân trong tháng 7 ghi nhận diễn biến tăng.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành thông qua hình thức đấu thầu đạt 227.249 tỷ đồng, tương đương 45,4% so với kế hoạch phát hành cả năm là 500.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trái phiếu chính phủ phát hành trong quý III đạt 21,5% kế hoạch quý là 120.000 tỷ đồng.
Riêng trong tháng 7, kỳ hạn phát hành bình quân trong tháng là 11,18 năm, với lãi suất trúng thầu trung bình ở mức 3,28% mỗi năm.
Mức thanh khoản trung bình mỗi ngày đối với giao dịch Outright là 10.249 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2024; trong khi đó giao dịch Repo có thanh khoản trung bình là 5.462 tỷ đồng, chỉ tăng 6,9% so với cùng kỳ.
Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA)
Tại thị trường thứ cấp, trong tháng 7 năm 2025, tổng giá trị giao dịch thông thường (Outright) đạt 235.718 tỷ đồng, giảm 9,4% so với tháng trước; trong khi giao dịch mua bán lại (Repo) đạt 125.619 tỷ đồng, tăng 37,3%.
Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và 15 năm chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường thứ cấp, lần lượt là 39,9% và 32% tổng giá trị giao dịch.
Trong tháng 7, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mua ròng 205 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, kéo tổng giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm của khối ngoại lên 2.265 tỷ đồng.
Cùng thời điểm trên, lợi suất Trái phiếu chính phủ ghi nhận tăng ở tất cả các kỳ hạn so với cuối tháng 6. Trong đó, mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở kỳ hạn dưới 4 năm, với biên độ dao động từ 15 đến 16,1 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu ở các kỳ hạn còn lại ghi nhận mức tăng nhẹ hơn, trong khoảng từ 7 đến 11,9 điểm cơ bản.
Kết thúc tháng 7, chỉ số USD Index tăng lên mức 99,8 điểm bởi tâm lý bán tháo do ba yếu tố chính: (i) đảo ngược chính sách áp thuế quan, (ii) ông Trump phủ nhận ý định sa thải Chủ tịch Fed Powell và (iii) dữ liệu thị trường lao động cũng như lạm phát trong tháng 5 và 6 đều vượt kỳ vọng.
Trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phát hành tín phiếu và mua giất tờ có giá ở hầu hết các kỳ hạn trên kênh OMO xuyên suốt tháng với tổng giá trị 426,403 tỷ đồng nhằm ổn định lãi suất thị trường liên ngân hàng, kiểm soát lượng cung tiền và điều tiết thanh khoản.
Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Việt Nam và Mỹ trong tháng cũng được mở rộng, với mức chênh lệch ở kỳ hạn 5 năm là 121 điểm cơ bản và kỳ hạn 10 năm là 103 điểm cơ bản.
