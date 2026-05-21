75% các tổ chức coi mối đe dọa từ AI là nguy hiểm nhất

Trong khi 89% các tổ chức tăng ngân sách đầu tư mạnh vào AI với kỳ vọng tăng trưởng hai con số, thì 75% cho rằng mối đe dọa từ AI là mối lo ngại hàng đầu…

Sự phức tạp của an ninh mạng và các mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo (AI) đang vượt quá khả năng ứng phó của nhiều tổ chức. Trong bối cảnh công nghệ phát triển không ngừng, an ninh mạng đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với các tổ chức trên toàn cầu.

Theo nghiên cứu mới nhất của Fortinet, sự phức tạp của an ninh mạng và các mối đe dọa từ AI đang vượt quá khả năng ứng phó của nhiều tổ chức. Điều này không chỉ đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ mà còn cần một chiến lược tổng thể để đối phó với những thách thức ngày càng gia tăng.

Cụ thể, có 75% các tổ chức coi các mối đe dọa từ AI là mối lo ngại hàng đầu, trong khi 71% nhấn mạnh tình trạng công cụ và kiến trúc rời rạc cũng như khối lượng cảnh báo quá lớn. Điều này cho thấy rằng, mặc dù có sự đầu tư mạnh mẽ vào an ninh mạng, nhiều tổ chức vẫn chưa đạt được mức độ trưởng thành cần thiết để đối phó hiệu quả với các mối đe dọa hiện nay.

Một trong những xu hướng nổi bật là sự chuyển dịch sang các nền tảng bảo mật hợp nhất, được hỗ trợ bởi AI. Hiện nay, chỉ có 25% số tổ chức vận hành một nền tảng thống nhất, nhưng con số này dự kiến sẽ tăng lên 51% trong vòng 12-24 tháng tới.

Theo các chuyên gia của Fortinet, sự chuyển đổi này được thúc đẩy bởi nhu cầu giảm thiểu sự phân tán công cụ bảo mật, cải thiện khả năng tích hợp và quản lý sự phức tạp ngày càng tăng của mô hình lai. Tuy nhiên, các tổ chức vẫn phải đối mặt với những thách thức như chi phí chuyển đổi và sự gián đoạn trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, đầu tư vào AI cũng đang tăng mạnh, với 89% các tổ chức có kế hoạch tăng ngân sách cho AI, và hơn một nửa kỳ vọng mức tăng trưởng hai con số. AI không chỉ được xem là một mối đe dọa mà còn là một yếu tố quan trọng giúp tăng cường năng lực phòng thủ.

Ngoài ra, hơn 60% các tổ chức kỳ vọng AI sẽ cải thiện độ chính xác trong phát hiện mối đe dọa, tăng tốc độ phản hồi và củng cố tổng thể năng lực bảo mật. Tuy nhiên, việc áp dụng AI hiệu quả vẫn gặp nhiều trở ngại do môi trường phân mảnh, mức độ tự động hóa hạn chế và thiếu dữ liệu đồng nhất.

Các chuyên gia từ Fortinet nhấn mạnh rằng, để hiện thực hóa tiềm năng của AI trong các hoạt động an ninh, các tổ chức cần có môi trường tích hợp và nền tảng dữ liệu thống nhất. Điều này không chỉ giúp giảm bớt sự phức tạp mà còn nâng cao hiệu quả và khả năng phục hồi của hệ thống bảo mật.

“Để đối phó hiệu quả, các tổ chức cần đầu tư vào các nền tảng bảo mật hợp nhất và tích hợp AI một cách chiến lược. Chỉ khi đó, họ mới có thể nâng cao khả năng ứng phó và bảo vệ mình trước những mối đe dọa ngày càng tinh vi”, ông Nguyễn Gia Đức, Giám đốc Fortinet Việt Nam, cho biết.

Được biết, kết quả của nghiên cứu này được Forrester Consulting tổng hợp từ việc khảo sát 585 lãnh đạo cấp cao – những người phụ trách trực tiếp, ra quyết định và có tầm ảnh hưởng về công nghệ thông tin, bảo mật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khảo sát tập trung vào các giải pháp an ninh mạng trong tổ chức, sử dụng bộ câu hỏi tùy chỉnh, được thực hiện trong tháng 3/2026.