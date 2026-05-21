5 nhiệm vụ trọng tâm của VECOM hướng tới thương mại điện tử bền vững

Ngày 20/5/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V
(2026–2030).
Sự
kiện thu hút đại diện từ nhiều cơ quan quản lý nhà nước, gồm Cục Thương mại
điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Vụ Bưu chính (Bộ Khoa học và Công
nghệ), Cục Xuất nhập khẩu; cùng lãnh đạo VCCI, Hiệp hội Internet Việt Nam và
hơn 100 đại biểu đại diện hội viên trên cả nước.
Đại hội đã bầu ông Trần Trọng Tuyến — Phó Chủ tịch thường trực VECOM nhiệm kỳ IV làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ V, đồng thời bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa V.
Đại
hội nhiệm kỳ V của VECOM diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi đang đặt ra những yêu cầu mới.
Phát
biểu khai mạc, tân Chủ tịch Trần Trọng Tuyến nhận định ngành đang bước sang giai đoạn
của thương mại điện tử xanh, phát triển bền vững, an toàn và minh bạch, đồng
thời chịu tác động lớn từ công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Sau thời kỳ tăng
trưởng về quy mô, trọng tâm đã dịch chuyển.
Định
hướng cho VECOM nhiệm kỳ V, TS. Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại
điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề xuất tập trung vào 5 nhóm nhiệm
vụ.
Thứ nhất, tiếp tục và nâng cao vai trò tư
vấn, phản biện chính sách, truyền tải kịp thời kiến nghị thực tiễn của doanh
nghiệp vào quá trình xây dựng pháp luật, tạo không gian cho đổi mới sáng tạo và
phát triển thị trường.
Thứ hai, đẩy mạnh đưa hàng Việt, đặc biệt
là nông sản và đặc sản địa phương lên môi trường số một cách bài bản, gắn với
chuẩn hóa chất lượng, minh bạch truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu.
Thứ ba, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên
biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kênh xuất khẩu số và tham gia sâu hơn
vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thứ tư, tham gia chủ động vào công tác
chống hàng gian, hàng giả trên không gian mạng. Đây là yếu tố then chốt để củng cố
niềm tin người tiêu dùng, điều kiện sống còn của thương mại điện tử bền vững.
Thứ năm, thu hẹp khoảng cách số giữa các
vùng miền thông qua hỗ trợ địa phương vùng sâu, vùng xa; phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao và triển khai các sáng kiến logistics xanh, bao bì thân thiện
môi trường.
Trong
5 nhóm nhiệm vụ, chống hàng giả và thu hẹp khoảng cách số là hai điểm mới
nổi bật so với các nhiệm kỳ trước, phản ánh hai thách thức đang gia tăng cùng
với tốc độ mở rộng của thị trường thương mại điện tử Việt Nam.
Đại
hội cũng ghi nhận kỳ vọng từ Ban lãnh đạo mới tại khu vực phía Nam sẽ tạo bước đột phá trong việc thúc đẩy hệ sinh thái thương
mại điện tử khu vực phát triển sôi động, an toàn và bền vững.
Với
quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam hiện đã thuộc nhóm tăng trưởng
nhanh nhất Đông Nam Á, nhiệm kỳ V của VECOM bắt đầu ở thời điểm mà câu hỏi
không còn là "lớn đến đâu" mà là "bền vững theo cách nào" và câu trả lời sẽ phụ thuộc nhiều vào năng lực chuyển đổi thực chất của cả
ngành, không chỉ của hiệp hội.
Thời gian qua, về mặt chính sách, VECOM đã tham gia góp ý cho nhiều văn bản
pháp lý trọng yếu, bao gồm dự thảo Luật Thương mại điện tử, Luật Bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc
gia giai đoạn 2026–2030. Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) được thực hiện liên
tục đến năm thứ 14, phục vụ xếp hạng và tư vấn chính sách cho các địa phương.
Về phát triển hệ sinh thái, Hiệp hội xây dựng Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử với 54 trường đại học thành viên; ra mắt các chi hội chuyên biệt về tiếp thị và công nghệ số, sáng tạo nội dung; phối hợp với Amazon Global Selling, Alibaba và Google triển khai các chương trình đào tạo thương mại điện tử xuyên biên giới. Tính đến cuối năm 2025, VECOM có trên 500 hội viên đăng ký, trong đó 124 hội viên chính thức.