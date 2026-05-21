5 nhiệm vụ trọng tâm của VECOM hướng tới thương mại điện tử bền vững

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh về quy mô, thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào một giai đoạn bản lề, nơi tốc độ không còn là thước đo duy nhất, mà bền vững, minh bạch trở thành yêu cầu cạnh tranh thực chất...

Ngày 20/5/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2026–2030).

Sự kiện thu hút đại diện từ nhiều cơ quan quản lý nhà nước, gồm Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Vụ Bưu chính (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Xuất nhập khẩu; cùng lãnh đạo VCCI, Hiệp hội Internet Việt Nam và hơn 100 đại biểu đại diện hội viên trên cả nước.

Đại hội đã bầu ông Trần Trọng Tuyến — Phó Chủ tịch thường trực VECOM nhiệm kỳ IV làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ V, đồng thời bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa V.

Đại hội nhiệm kỳ V của VECOM diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi đang đặt ra những yêu cầu mới.

Phát biểu khai mạc, tân Chủ tịch Trần Trọng Tuyến nhận định ngành đang bước sang giai đoạn của thương mại điện tử xanh, phát triển bền vững, an toàn và minh bạch, đồng thời chịu tác động lớn từ công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Sau thời kỳ tăng trưởng về quy mô, trọng tâm đã dịch chuyển.

Định hướng cho VECOM nhiệm kỳ V, TS. Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề xuất tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, tiếp tục và nâng cao vai trò tư vấn, phản biện chính sách, truyền tải kịp thời kiến nghị thực tiễn của doanh nghiệp vào quá trình xây dựng pháp luật, tạo không gian cho đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường.

Thứ hai, đẩy mạnh đưa hàng Việt, đặc biệt là nông sản và đặc sản địa phương lên môi trường số một cách bài bản, gắn với chuẩn hóa chất lượng, minh bạch truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu.

Thứ ba, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kênh xuất khẩu số và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ tư, tham gia chủ động vào công tác chống hàng gian, hàng giả trên không gian mạng. Đây là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin người tiêu dùng, điều kiện sống còn của thương mại điện tử bền vững.

Thứ năm, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền thông qua hỗ trợ địa phương vùng sâu, vùng xa; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai các sáng kiến logistics xanh, bao bì thân thiện môi trường.

Trong 5 nhóm nhiệm vụ, chống hàng giả và thu hẹp khoảng cách số là hai điểm mới nổi bật so với các nhiệm kỳ trước, phản ánh hai thách thức đang gia tăng cùng với tốc độ mở rộng của thị trường thương mại điện tử Việt Nam.

Đại hội cũng ghi nhận kỳ vọng từ Ban lãnh đạo mới tại khu vực phía Nam sẽ tạo bước đột phá trong việc thúc đẩy hệ sinh thái thương mại điện tử khu vực phát triển sôi động, an toàn và bền vững.

Với quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam hiện đã thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, nhiệm kỳ V của VECOM bắt đầu ở thời điểm mà câu hỏi không còn là "lớn đến đâu" mà là "bền vững theo cách nào" và câu trả lời sẽ phụ thuộc nhiều vào năng lực chuyển đổi thực chất của cả ngành, không chỉ của hiệp hội.