9 tháng đầu năm, thanh tra và kiểm tra sau hoàn thuế tăng 55% so với cùng kỳ

Trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thực hiện 6.515 quyết định thanh tra và kiểm tra sau hoàn thuế, tăng 55% so với cùng kỳ, với tổng số tiền hoàn là 52.374 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 9/2025, tổng số thuế truy hoàn và phạt đạt 348,8 tỷ đồng…

Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết tính đến ngày 17/9/2025, toàn ngành đã ban hành 12.231 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền được hoàn là 98.266 tỷ đồng. Con số này bằng 55,8% dự toán và bằng 102% so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên quan đến công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, tính đến ngày 16/9/2025, toàn hệ thống đã tiếp nhận 965.523 tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân có phát sinh số thuế đề nghị hoàn.

Cơ quan Thuế ghi nhận 277.105 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động với tổng số tiền là 1.290 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 30,2% so với tổng số tờ khai đề nghị hoàn. Đồng thời con số này cũng chiếm tỷ lệ 40,3% trên tổng số tờ khai người nộp thuế gửi tờ khai gợi ý. Cục Thuế (Bộ Tài chính)

Ngoài ra, Cơ quan thuế cũng đã ký ban hành tổng cộng 258.590 lệnh hoàn thuế, chiếm tỷ lệ 93,1% số hồ sơ phải xử lý và chuyển Kho bạc Nhà nước chi hoàn tương ứng là 1.187 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung 9 tháng đầu năm (đến ngày 16/9/2025), Kho bạc Nhà nước đã chi 93% số lệnh hoàn tự động được cơ quan thuế chuyển sang với số tiền hoàn 1.099 tỷ đồng, Cục Thuế cho biết.

Xét theo khu vực thành phố, một số địa bàn đã ghi nhận số lượng hồ sơ hoàn tự động lớn. Theo đó, TP. Hồ Chí Minh là khu vực tiếp nhận và xử lý lượng hồ sơ cao nhất với 77.620 hồ sơ, tương ứng số tiền được hoàn là 361,2 tỷ đồng.

Đứng vị trí thứ hai là TP. Hà Nội ghi nhận 58.402 hồ sơ cần xử lý với số tiền được hoàn là 266,1 tỷ đồng. Theo sau đó là: Bình Dương tiếp nhận, xử lý 11.771 hồ sơ (38 tỷ đồng); Đồng Nai tiếp nhận, xử lý 7.549 hồ sơ, (35,3 tỷ đồng); Đà Nẵng tiếp nhận, xử lý 6.121 hồ sơ (26,3 tỷ đồng) và Bắc Ninh tiếp nhận, xử lý 5.939 hồ sơ (20,7 tỷ đồng).

Bên cạnh công tác triển khai hoàn thuế cho doanh nghiệp, ngành Thuế cũng thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, toàn ngành đã thực hiện 6.515 quyết định thanh tra và kiểm tra sau hoàn, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng tổng số tiền hoàn là 52.374 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến giữa tháng 9/2025, tổng số thuế truy hoàn và phạt đạt 348,8 tỷ đồng và đã nộp ngân sách 290 tỷ đồng, Cục Thuế cho biết.

Với mục đích tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế cho doanh nghiêp và người nộp thuế, Cục Thuế yêu cầu Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế khẩn trương tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị và trình lãnh đạo Cục Thuế ban hành Quyết định bộ tiêu chí cũng như quy trình áp dụng biện pháp quản lý tuân thủ đối với người nộp thuế có rủi ro cao trong hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng chỉ đạo Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế khẩn trương báo cáo lãnh đạo Cục Thuế kết quả đánh giá công tác kết nối và chia sẻ dữ liệu với các đơn vị ngoài ngành như Ngân hàng thương mại, Hải quan hay cơ quan Công an. Từ đó, tham mưu cho lãnh đạo Cục Thuế các giải pháp và kiến nghị với Bộ Tài chính để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý thuế.

Đặc biệt, riêng đối với Cục Hải quan, cần khai thác hiệu quả dữ liệu tờ khai hải quan phục vụ công tác đánh giá rủi ro hoàn thuế giá trị gia tăng, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư nước ngoài hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu.

Đồng thời, Cục Thuế cũng nhấn mạnh cần phối hợp với Ban Chuyển đổi số để trình phương triển khai ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ người nộp thuế áp dụng trên phạm vi toàn quốc.