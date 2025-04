Hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 29.236 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2025

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, lũy kế từ đầu năm đến ngày 23/3/2025, toàn ngành thuế đã ban hành 3.705 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hoàn là 29.236 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 3.423 quyết định, tương ứng 26.163 tỷ đồng, chiếm 89% tổng số tiền hoàn và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đối với các dự án đầu tư, cơ quan thuế đã ban hành 159 quyết định hoàn thuế với số tiền 2.925 tỷ đồng, chiếm 10% tổng số đã hoàn, tăng 39% so với cùng kỳ. Số hoàn trong các trường hợp khác đạt 148 tỷ đồng qua 123 quyết định, chiếm 1%, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2024.

Phân theo loại hồ sơ, cơ quan thuế ban hành 2.777 quyết định hoàn thuế theo diện hoàn trước, kiểm tra sau với số tiền 17.320 tỷ đồng, chiếm 59% tổng số đã hoàn, tăng 6% so với cùng kỳ. Đối với hồ sơ kiểm tra trước hoàn, số quyết định là 928 với tổng tiền hoàn 11.916 tỷ đồng, chiếm 41%, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo địa bàn, Chi cục Thuế khu vực XVI dẫn đầu cả nước về số tiền hoàn thuế với 1.040 quyết định, tổng cộng 7.643 tỷ đồng, chiếm 26% tổng số tiền đã hoàn. Tiếp theo là Chi cục Thuế khu vực XV với 475 quyết định và 3.731 tỷ đồng, chiếm 13%. Các chi cục khác như khu vực III, V, II và I lần lượt có số tiền hoàn là 2.461 tỷ đồng (chiếm 8%), 2.259 tỷ đồng (8%), 2.049 tỷ đồng (7%) và 2.052 tỷ đồng (7%).

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ Bộ Tài chính.

Cuối tuần trước, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính, cho biết khoảng 80% hồ sơ hoàn thuế hiện nay được xử lý theo hình thức hoàn trước, kiểm tra sau, áp dụng với doanh nghiệp có mức độ tuân thủ cao; 20% còn lại kiểm tra trước, hoàn sau, chủ yếu là hồ sơ lần đầu hoặc có yếu tố rủi ro. Những hồ sơ gặp vướng mắc do chính sách hoặc rủi ro cao chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ và đang được ngành thuế phối hợp xử lý kịp thời, hạn chế phát sinh ách tắc.

Theo ông Sơn, khi Luật Quản lý thuế được sửa đổi, ngành thuế sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình và cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý. Cơ chế ưu tiên hoàn thuế nhanh cho doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách thuế cũng sẽ được triển khai, hướng tới tự động hóa. Ngành thuế tiếp tục tiếp thu ý kiến doanh nghiệp, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, hiệu quả. Đây là giải pháp nhằm rút ngắn thời gian hoàn thuế và giảm áp lực kiểm tra hành chính.