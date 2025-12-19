ABBank hướng tới chu kỳ tăng trưởng mới

Dòng vốn mới, hiệu quả sinh lời cải thiện và chuyển đổi quản trị đang tạo ra điểm tựa chiến lược giúp ABBank gia tăng sức cạnh tranh. Diễn biến cổ phiếu và kết quả kinh doanh đồng thuận là tín hiệu quan trọng thể hiện chiến lược củng cố nội lực giúp ABBank tạo thêm giá trị trong trung hạn.

NỖ LỰC TĂNG VỐN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

Cuối tháng 10, ABBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng thêm 3.600 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng quy mô vốn lên gần 14.000 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và ESOP. Nguồn vốn mới kỳ vọng giúp ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư vào hệ thống công nghệ, nhân sự và tăng cường quản trị rủi ro.

Đây là một trong những chiến lược quan trọng nhằm hiện thực hóa ba mục tiêu lớn đến năm 2027: đưa vốn hóa thị trường đạt 100.000 tỷ đồng; từng bước đưa ngân hàng vào Top 10 có chỉ số ROE cao và xây dựng một ABBank sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới. Riêng trong năm 2026, ABBank đặt mục tiêu tổng tài sản 290.000 tỷ đồng, lợi nhuận 4.500 tỷ đồng và nợ xấu duy trì dưới 2%.

Nỗ lực tăng vốn của ABBank cũng kỳ vọng cải thiện chỉ số TCE/RWA (vốn chủ sở hữu hữu hình trên tổng tài sản có rủi ro), tạo cơ sở vững chắc để các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Moody’s xem xét nâng bậc trong tương lai. Điều này không chỉ nâng cao hình ảnh của ngân hàng mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế với chi phí thấp hơn.

Trong tháng 10, Tổ chức xếp hạng VIS Rating tiếp tục duy trì mức tín nhiệm A- với triển vọng Ổn định (Stable) đối với ABBank. VIS đánh giá ngân hàng đã cải thiện công tác quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu và duy trì thanh khoản ổn định, qua đó củng cố niềm tin của thị trường và nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng dài hạn. Tổ chức này cũng nhận định ABBank có khả năng được nâng hạng tín nhiệm nếu tiếp tục duy trì các biện pháp cải thiện chất lượng tài sản và phát triển mảng kinh doanh cốt lõi.

Không chỉ chủ động tăng vốn điều lệ, một trong những thay đổi quan trọng nhất của ABBank trong năm 2025 đó chính là sự trở lại ông Vũ Văn Tiền đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, thu hút nhiều sự quan tâm từ giới đầu tư.

Bên cạnh đó, ABBank đang đẩy nhanh chuyển đổi số sau khi bổ sung vốn. Ngân hàng tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ, tối ưu vận hành và phát triển ngân hàng số, nhằm gia tăng tỷ lệ giao dịch số và nâng cao hiệu quả khai thác tệp khách hàng bán lẻ, SME. Đây là một trong những đòn bẩy quan trọng để cải thiện biên lợi nhuận và nâng sức cạnh tranh.

KẾT QUẢ KINH DOANH TÍCH CỰC CỦNG CỐ ĐÀ TĂNG CỦA CỔ PHIẾU ABB

Song song chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ, thời gian gần đây cổ phiếu ABB đang thu hút dòng tiền lớn từ nhà đầu tư. Giá cổ phiếu tăng gấp đôi trong 6 tháng qua lên hơn 15.000 đồng/cp. Thanh khoản cũng tăng mạnh với khối lượng giao dịch trung bình đạt 5 triệu cổ phiếu/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu ABB trong thời gian qua (Nguồn: Vietstock).

Diễn biến tích cực này được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh khả quan. Theo cập nhật mới nhất từ ABBank, đến ngày 30/11/2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của ngân hàng này đạt mức 3.400 tỷ đồng, hoàn thành gấp gần 2 lần kế hoạch năm. Huy động từ khách hàng của ABBank cũng đạt tương đương 155.000 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch năm đảm bảo nguồn đầu vào cho tăng trưởng tín dụng vào cuối năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 127.000 tỷ, tương đương gần 100% kế hoạch cả năm. Đây là cơ sở quan trọng để thị trường kỳ vọng ABBank có thể vượt kế hoạch năm và bước vào chu kỳ tăng tốc mới từ 2026.

Những số liệu này cho thấy hiệu quả hoạt động cải thiện không chỉ theo quý mà đang hình thành xu hướng tăng bền vững bên cạnh những nỗ lực tối ưu hoá chi phí đang được ABBank thực hiện đúng hướng và theo cách ngày càng hiệu quả hơn.

Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 của ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 646 tỷ đồng trong quý, đưa lũy kế 9 tháng đạt khoảng 2.319 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần cùng kỳ.

Theo Báo cáo Tài chính quý 3, tính đến hết 30/9/2025, tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng đạt 5.274 tỷ đồng; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh về khoảng 33%, cho thấy ngân hàng đã tăng thu nhập đồng thời kiểm soát chi phí hiệu quả. Bên cạnh đó chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,5% mức tiệm cận với các ngân hàng thương mại nhóm đầu hiện nay.

Quy mô hoạt động cũng gia tăng rõ nét. Đến cuối quý 3, huy động từ khách hàng tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2024; tổng tài sản đạt 204.576 tỷ đồng (tăng xấp xỉ 25% so với cùng kỳ), dư nợ tín dụng tăng khoảng 14%.

Theo phân tích của CTCK KIS, ABBank được đánh giá cao về chất lượng tín dụng được cải thiện, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức về rủi ro tài sản.

Dù giá cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian qua nhưng P/B <1, tạo dư địa tăng giá đáng kể nếu ngân hàng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại. Đây là lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro vừa phải với tầm nhìn trung hạn, đặc biệt trong nhóm ngân hàng quy mô trung bình.

ABBank đang hội tụ đồng thời 3 yếu tố mà nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay: Năng lực tài chính củng cố, quản trị và nhân sự được nâng cấp, và chuyển đổi số mạnh mẽ hướng đến phát triển bền vững. Những tín hiệu tích cực từ kết quả kinh doanh và diễn biến cổ phiếu gần đây cho thấy ABBank đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, mở ra dư địa tăng giá trị doanh nghiệp đáng kể cũng như triển vọng đầu tư trung – dài hạn.