Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 09/01/2026
Hạ Chi
09/01/2026, 13:33
Theo Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ có 14 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc...
Theo Quyết định số 37/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký ngày 8/1/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện có 14 đơn vị sự nghiệp công lập.
Đáng chú ý, Viện Ứng dụng công nghệ được tổ chức lại Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm nhiều viện nghiên cứu và trung tâm quan trọng như Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.
Ngoài ra, còn có các đơn vị như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trung tâm Internet Việt Nam, và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam cũng là những thành phần quan trọng trong hệ thống này. Các quỹ này sẽ cung cấp nguồn lực tài chính cần thiết để hỗ trợ các dự án nghiên cứu và phát triển, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp và tổ chức trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và kinh doanh.
Viện Ứng dụng công nghệ tiếp tục hoạt động cho đến khi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.
Đồng thời, Bộ được giao nhiệm vụ rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực theo quy định, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và quyết định của cấp có thẩm quyền.
07:30, 01/08/2025
Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh đầu tư, phát triển, mở rộng hạ tầng số, hạ tầng điện toán đám mây phục vụ nhu cầu phát triển về dữ liệu lớn, hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo...
Tình trạng người dân gia tăng sử dụng tiền điện tử trong khi các sàn giao dịch chủ yếu đặt tại nước ngoài cùng nhiều hoạt động trên các nền tảng tài chính phi tập trung đang khiến cơ quan thuế nước này gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và truy vết thu nhập chịu thuế...
Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, robot di động tự hành, hạ tầng mạng blockchain và các lớp ứng dụng truy xuất nguồn gốc, thiết bị bay không người lái là 4/6 công nghệ cần ưu tiên triển khai ngay...
Việc khai trương Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes về AI và bản sao số tại Việt Nam đánh dấu bước mở rộng chiến lược về năng lực quy mô của tập đoàn nhằm phát triển nhân tài, giải quyết các thách thức công nghiệp và thúc đẩy đổi mới công nghệ cao…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: