Kinh tế số

Bộ Khoa học và Công nghệ có 14 đơn vị sự nghiệp công lập

Hạ Chi

09/01/2026, 13:33

Theo Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ có 14 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc...

Ảnh Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 7/2025.
Ảnh Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 7/2025.

Theo Quyết định số 37/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký ngày 8/1/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện có 14 đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đáng chú ý, Viện Ứng dụng công nghệ được tổ chức lại Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia. 

Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm nhiều viện nghiên cứu và trung tâm quan trọng như Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, còn có các đơn vị như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trung tâm Internet Việt Nam, và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia. 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam cũng là những thành phần quan trọng trong hệ thống này. Các quỹ này sẽ cung cấp nguồn lực tài chính cần thiết để hỗ trợ các dự án nghiên cứu và phát triển, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp và tổ chức trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và kinh doanh.

Viện Ứng dụng công nghệ tiếp tục hoạt động cho đến khi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Đồng thời, Bộ được giao nhiệm vụ rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực theo quy định, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bộ Khoa học và Công nghệ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Quyết định số 37/QĐ-TTg Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia Viện Ứng dụng công nghệ

