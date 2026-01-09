Sáu nhóm nhiệm vụ đưa Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh đầu tư, phát triển, mở rộng hạ tầng số, hạ tầng điện toán đám mây phục vụ nhu cầu phát triển về dữ liệu lớn, hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo...

Thông tin tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng mới đây, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cho biết năm 2026, thành phố sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung ưu tiên, để tiếp tục tạo bước đột phá trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm hiện thực hóa khát vọng quyết tâm đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Một là, thành phố tiếp tục triển khai và đề xuất thêm cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tích hợp, triển khai đồng bộ các chương trình, đề án trên toàn thành phố Đà Nẵng mới; Triển khai đồng bộ các luật mới có hiệu lực từ năm 2026; Thực hiện hiệu quả, đột phá triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và thành phố.

Hai là, đẩy mạnh các hoạt động khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ, quản lý hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Triển khai các chương trình nghiên cứu ứng dụng trọng điểm; triển khai Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035”; Xây dựng, triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2026–2030 và tăng cường hợp tác viện, trường.

Đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, gắn với thu hút đầu tư nước ngoài (đặc biệt các nhà đầu tư chiến lược, đối tác chiến lược và các doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài); hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo cho các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn thành phố trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Ba là, phát triển công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo”. Nâng cao Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII); Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035 cho các ngành mũi nhọn; Hỗ trợ dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Bốn là, triển khai thực hiện Đề án “Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”; bao gồm phát triển đô thị thông minh; phát triển kinh tế số; đặc biệt ưu tiên triển khai chuyển đổi số phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp; chỉ đạo điều hành trên môi trường số, phòng chống thiên tai.

Năm là, đẩy mạnh đầu tư, phát triển, mở rộng hạ tầng số, hạ tầng điện toán đám mây phục vụ nhu cầu phát triển về dữ liệu lớn, hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo trong các bài toán về chính quyền số, đô thị thông minh và các mô hình kinh tế số mới; Thu hút đầu tư Trung tâm dữ liệu cấp vùng, phòng sạch dùng cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn - trí tuệ nhân tạo; Phối hợp xóa các thôn, bản lõm sóng, thiếu điện, thu hẹp khoảng cách số; Xúc tiến Internet vệ tinh quỹ đạo thấp; Nghiên cứu đầu tư khu công nghệ số tập trung.

Sáu là, triển khai mạnh mẽ, sâu rộng phong trào Bình dân học vụ số, Bản sao số, AI, nâng cao hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06; nâng cao kỹ năng số cho CBCCVC và người dân, hình thành công dân số.

Một trong những thành tựu nổi bật của Đà Nẵng trong năm 2025 là việc thành phố Đà Nẵng được vinh danh là "Thành phố thông minh duy nhất của Việt Nam năm 2025"; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng tăng 130 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu, vươn lên vị trí thứ 766 trong top 1.000 thành phố tiêu biểu toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng cho biết đến nay Đà Nẵng đã có 75 tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh các tổ chức khoa học công nghệ; 31 doanh nghiệp khoa học công nghệ; hơn 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Các đơn đăng ký sở hữu trí tuệ và văn bằng bảo hộ được cấp cũng không ngừng gia tăng. Điều này phản ánh rõ nét sự gia tăng hoạt động sáng tạo trên địa bàn thành phố, với số lượng đơn đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ tăng trên 30% so với năm 2024, trong đó số lượng đơn đăng ký sáng chế tăng 82 % và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng 77 % so với năm 2024.