ABBANK tăng trưởng mạnh, củng cố quản trị và mở rộng nền tảng vốn cho mục tiêu 2026

Giữa bối cảnh kinh tế được dự báo hồi phục mạnh trong năm 2026, ABBANK ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận 3.400 tỷ đồng sau 11 tháng, CIR giảm sâu và tín dụng tăng trưởng ổn định.

Việc tăng vốn điều lệ cùng động thái kiện toàn nhân sự cấp cao được nhận định sẽ nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng cho ngân hàng trong thời gian tới.

KẾT QUẢ KINH DOANH NỔI BẬT

Theo cập nhật mới nhất từ ABBANK, đến ngày 30/11/2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của ngân hàng này đạt mức 3.400 tỷ đồng, hoàn thành gấp gần 2 lần kế hoạch năm. Huy động từ khách hàng của ABBANK cũng đạt tương đương 155.000 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch năm đảm bảo nguồn đầu vào cho tăng trưởng tín dụng vào cuối năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 127.000 tỷ, tương đương gần 100% kế hoạch cả năm. Đây là cơ sở quan trọng để thị trường kỳ vọng ABBANK có thể vượt kế hoạch năm và bước vào chu kỳ tăng tốc mới từ 2026.

Những số liệu này cho thấy hiệu quả hoạt động cải thiện không chỉ theo quý mà đang hình thành xu hướng tăng bền vững bên cạnh những nỗ lực tối ưu hoá chi phí đang được ABBANK thực hiện đúng hướng và theo cách ngày càng hiệu quả hơn.

Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 của ABBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 646 tỷ đồng trong quý, đưa lũy kế 9 tháng đạt khoảng 2.319 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần cùng kỳ.

Theo Báo cáo Tài chính Quý 3, tính đến hết 30/9/2025, tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng đạt 5.274 tỷ đồng; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh về khoảng 33%, cho thấy ngân hàng đã tăng thu nhập đồng thời kiểm soát chi phí hiệu quả. Bên cạnh đó chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,5% mức tiệm cận với các ngân hàng thương mại nhóm đầu hiện nay.

Quy mô hoạt động cũng gia tăng rõ nét. Đến cuối quý 3, huy động từ khách hàng tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2024; tổng tài sản đạt 204.576 tỷ đồng (tăng xấp xỉ 25% so với cùng kỳ), dư nợ tín dụng tăng khoảng 14%.

Phân tích sâu báo cáo tài chính ABBANK, chuyên gia CTCK KIS đánh giá cao về chất lượng tín dụng được cải thiện, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức về rủi ro tài sản.

Cụ thể, báo cáo tài chính ABBANK cho thấy nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 62.276 tỷ đồng (57,8%), tiếp theo là nợ dài hạn 24.590 tỷ đồng (22,8%) và nợ trung hạn 20.705 tỷ đồng (20,4%). Cơ cấu này cho thấy ABBANK ưu tiên linh hoạt nguồn vốn và tập trung phục vụ các nhu cầu vay vốn ngắn hạn trong lĩnh vực bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tỷ lệ nợ xấu trên báo cáo tài chính là 1,7%, giảm so với mức 2,53% cuối năm 2024. Việc giảm mạnh tỷ lệ nợ xấu trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng là tín hiệu tích cực cho thấy ABBANK đang kiểm soát tốt chất lượng danh mục cho vay.

Dự phòng rủi ro tín dụng tính đến hết quý 3/2025 đạt 1.232 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ. Trích lập dự phòng tăng thể hiện cam kết của ABBANK trong việc tăng cường khả năng chống chịu với các khoản vay tiềm ẩn rủi ro.

Việc giảm tỷ lệ nợ xấu đi kèm với trích lập dự phòng tăng là minh chứng cho chiến lược quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả. Điều này tạo nền tảng vững chắc để ABBANK tiếp tục tăng trưởng tín dụng bền vững trong các quý tới. Góc nhìn của giới chuyên gia phân tích đề cao khía cạnh bởi chất lượng tín dụng là yếu tố cốt lõi phản ánh mức độ an toàn và bền vững trong hoạt động ngân hàng.

CÚ HÍCH TỪ TĂNG VỐN

Năm 2026, Quốc hội đã thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số, với nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khu vực khách hàng chủ lực của ABBANK. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng còn rất rộng, trong khi nguồn vốn huy động & tiền gửi của khách hàng tăng mạnh, tạo nền tảng vững chắc để Ngân hàng cho mở rộng cho vay, phát triển sản phẩm dịch vụ, và nâng cao chất lượng tài sản.

Động thái được giới đầu tư chú ý ở ABBANK là Ngân hàng đã được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 3.622 tỷ đồng, dự kiến đưa vốn điều lệ lên đạt gần 14.000 tỷ đồng. Tăng vốn được xem là “bước đệm chiến lược”, giúp ABBANK mở rộng dư nợ tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vốn của thị trường doanh nghiệp và cá nhân tiếp tục gia tăng.

Nguồn vốn mới hỗ trợ ngân hàng mở rộng dư địa tín dụng, đầu tư công nghệ & phát triển sản phẩm dịch vụ. Tăng vốn điều lệ kết hợp với lợi nhuận cao giúp ABBANK có thêm dư địa để mở rộng tín dụng mà vẫn đảm bảo an toàn vốn. Sau tăng vốn, ABBANK có vị thế “quy mô lớn hơn, vững chắc hơn” thuận lợi để thực hiện các mục tiêu chiến lược như mở rộng mạng lưới, số hóa hoạt động, nâng cao dịch vụ trải nghiệm khách hàng.

Một yếu tố khác được thị trường đánh giá tích cực đó là việc ABBANK vừa công bố kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, trong đó ông Vũ Văn Tiền quay trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT và trực tiếp dẫn dắt ngân hàng này trong các hoạt động chiến lược. Việc này được đánh giá là “bước đi đúng thời điểm”, giúp củng cố năng lực quản trị và nâng cao tính minh bạch – yếu tố then chốt tác động đến định giá ngân hàng và kỳ vọng tăng trưởng của cổ phiếu ABB.

Các thay đổi về cấu trúc vốn, nhân sự và hiệu quả hoạt động đang định vị ABBANK cho một giai đoạn phát triển mới, với triển vọng tích cực đối với cả ngân hàng và cổ phiếu ABB.