Thứ Sáu, 19/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

ACB công bố mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung cho cộng đồng Việt Nam

Quỳnh Anh

19/12/2025, 16:00

Mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung giúp ACB tiếp cận trách nhiệm xã hội một cách hệ thống hơn, vừa đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cộng đồng, vừa củng cố nền tảng ổn định cho chính hoạt động kinh doanh...

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB và ông Hà Thăng Long - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam đại diện ký kết hợp tác.
Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB và ông Hà Thăng Long - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam đại diện ký kết hợp tác.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung (CSV), đánh dấu bước chuyển chiến lược trong cách ngân hàng tiếp cận trách nhiệm xã hội. Thông qua loạt thỏa thuận hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực Sức khỏe - Giáo dục - Môi trường, ACB khẳng định định hướng không chỉ đóng góp cho cộng đồng, mà cùng cộng đồng kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội Việt Nam giai đoạn 2025-2030.

HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC SỨC KHỎE - GIÁO DỤC - MÔI TRƯỜNG

Khởi đầu cho mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung cho cộng đồng Việt Nam là “Lễ ký kết hợp tác cộng đồng trong các lĩnh vực sức khỏe - giáo dục - môi trường”. Các thỏa thuận bao gồm chương trình hỗ trợ bệnh nhi ung thư, học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó, chương trình cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” dành cho tân sinh viên và hoạt động bảo tồn động vật hoang dã.

Những nội dung ký kết tuy khác nhau về hình thức nhưng phản ánh một định hướng xuyên suốt: chiến lược kinh doanh và trách nhiệm xã hội của ACB được thiết kế đồng thời, bổ trợ lẫn nhau, hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng và cho chính sự bền vững của ngân hàng.

Theo ACB, ba ưu tiên cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2025-2030 xuất phát từ những vấn đề mang tính nền tảng nhất của Việt Nam hiện nay: sức khỏe, giáo dục và môi trường. Tất cả các chương trình đều được xây dựng theo chu kỳ dài hạn, có mục tiêu đo lường rõ ràng và được triển khai cùng các tổ chức chuyên môn nhằm bảo đảm hiệu quả và tính bền vững.

Chia sẻ về định hướng này, ông Phạm Phú Ngọc Trai - Cố vấn chiến lược Phát triển bền vững của ACB - HĐQT ACB (Nguyên Chủ Tịch PepsiCo - Indochina) cho biết: “Phát triển bền vững không chỉ là làm điều tốt cho xã hội, mà là cách doanh nghiệp xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn cho chính mình. Mô hình CSV giúp doanh nghiệp nhìn các vấn đề xã hội như một phần của chiến lược phát triển, nơi lợi ích của cộng đồng và lợi ích của doanh nghiệp không tách rời mà song hành cùng nhau”.

Ở lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, ACB lựa chọn đồng hành cùng nhóm dễ bị tổn thương nhất là trẻ em mắc ung thư. Thông qua chương trình “Hành trình Hy vọng” hợp tác với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, ngân hàng hỗ trợ chi phí điều trị và các nhu cầu thiết yếu cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hướng đến giảm tải gánh nặng cho cả gia đình và hệ thống y tế.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB và ông Trần Thành Long - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đại diện ký kết hợp tác.
Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB và ông Trần Thành Long - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đại diện ký kết hợp tác.

Trong lĩnh vực giáo dục, ACB xem đây là một hình thức đầu tư xã hội dài hạn. Các chương trình như học bổng ACB - Saigon Times Foundation và cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” kết hợp với Báo Tuổi trẻ được thiết kế nhằm giúp học sinh, sinh viên vượt qua rào cản tài chính trong những giai đoạn quan trọng của hành trình học tập, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB và bà Trần Thị Ngọc Huệ - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Saigon Times Foundation đại diện ký kết hợp tác.
Ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB và bà Trần Thị Ngọc Huệ - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Saigon Times Foundation đại diện ký kết hợp tác.

Cùng với sự hỗ trợ của ACB, hai chương trình sẽ tiếp tục góp phần tiếp thêm động lực, giảm gánh nặng tài chính và mở ra cơ hội học tập cho những bạn trẻ có nghị lực vươn lên, giúp các em bước vào giảng đường đại học với niềm tin và hy vọng mới.

Ở lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học, ACB tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai ESG tại Việt Nam. Từ chương trình “Gần Lại O” hơn một thập kỷ trước đến các hoạt động bảo vệ rừng, khôi phục nguồn nước và bảo tồn động vật linh trưởng hiện nay, ngân hàng cho rằng bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ nền tảng ổn định dài hạn của nền kinh tế.

Với sự hỗ trợ của ACB và các đối tác, Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam tập trung vào các hoạt động hỗ trợ chăm sóc và cứu hộ động vật hoang dã, bảo tồn các loài nguy cấp, đồng thời phối hợp với các tổ chức chuyên môn thực hiện các hoạt động và tăng cường nhận thức của cộng đồng để bảo vệ môi trường rừng và các hệ sinh thái tự nhiên.

Song song với các hoạt động cộng đồng, ACB cũng thúc đẩy triển khai Khung tài chính bền vững, phát triển các gói tín dụng xanh và tín dụng xã hội dành cho doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững.

KHI CSR TRỞ THÀNH GIÁ TRỊ CHUNG CHO XÃ HỘI VÀ ACB

Tại lễ ký kết, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB nhấn mạnh: “Niềm tin chỉ có thể gây dựng bằng những điều tử tế, nhất quán và minh bạch. Với ACB, tạo ra giá trị cho xã hội không tách rời khỏi mục tiêu phát triển của ngân hàng, mà chính là nền tảng để chúng tôi phát triển bền vững hơn trong dài hạn.”

Theo đại diện ACB, mô hình phát triển bền vững theo hướng CSV giúp ngân hàng tiếp cận trách nhiệm xã hội một cách hệ thống hơn. Cách tiếp cận này cho phép ACB vừa đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cộng đồng, vừa củng cố nền tảng ổn định cho chính hoạt động kinh doanh.

Trong những năm gần đây, ACB liên tục triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng trên cả nước, đặc biệt trong các giai đoạn khó khăn do thiên tai và biến động kinh tế. Ngân hàng đã tham gia các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ tái thiết sau bão lũ tại nhiều địa phương, đồng thời triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, góp phần khơi thông dòng vốn và hỗ trợ phục hồi sản xuất - kinh doanh.

Những nỗ lực này đã giúp ACB được ghi nhận trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2025, cùng các đánh giá tích cực từ tổ chức độc lập về tính minh bạch và hiệu quả triển khai chiến lược ESG.

Trong giai đoạn tới, ACB cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung, tích hợp sâu hơn các yếu tố xã hội và môi trường vào hoạt động kinh doanh, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng Việt Nam.

* Thông tin chi tiết về các hoạt động phát triển bền vững của ACB:

Website: https://acb.com.vn/nha-dau-tu/acb-bao-cao-phat-trien-ben-vung

Từ khóa:

ACB

Đọc thêm

VPBank triển khai ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế

VPBank triển khai ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế

VPBank chính thức triển khai ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế, đồng thời nâng cấp mạnh mẽ tính năng chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO, mang đến trải nghiệm linh hoạt và tiết kiệm thời gian cho khách hàng trong mùa cao điểm cuối năm.

Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nhằm định hướng chiến lược, điều phối hoạt động và thúc đẩy quá trình xây dựng, vận hành trung tâm tài chính tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng…

Thẻ visa Tự Hào của NCB lọt

Thẻ visa Tự Hào của NCB lọt "Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong 2025"

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa vinh dự đón nhận danh hiệu “Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong” dành cho sản phẩm thẻ visa Tự Hào tại chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025.

Lãi suất liên ngân hàng giảm 2,9 điểm phần trăm sau giai đoạn tăng nóng

Lãi suất liên ngân hàng giảm 2,9 điểm phần trăm sau giai đoạn tăng nóng

Chốt phiên giao dịch 18/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam (VND) ghi nhận mức giảm đáng kể so với đầu tháng 12. Ngân hàng Nhà nước duy trì hút ròng nhẹ trong 4 phiên liên tiếp từ 15 đến 18/12...

Vì sao thế hệ trẻ chi nhiều hơn mà vẫn “giữ tiền” tốt?

Vì sao thế hệ trẻ chi nhiều hơn mà vẫn “giữ tiền” tốt?

Ngày càng nhiều người trẻ chọn cách thanh toán hóa đơn tự động từ tài khoản và quản lý chi tiêu bằng thẻ ghi nợ. Họ tiêu nhiều hơn cho cuộc sống số, nhưng nhờ công cụ tài chính phù hợp, mọi giao dịch đều trong tầm kiểm soát.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hưng phấn dâng cao, VN-Index tăng vượt 1700 điểm

Chứng khoán

2

Tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam khởi công: TP. HCM đi Đà Lạt còn 3 giờ đồng hồ

Bất động sản

3

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025

Tiêu điểm

4

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ tiếp nhận thủ tục của người dân và doanh nghiệp qua một cửa duy nhất

Kinh tế số

5

VPBank triển khai ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy