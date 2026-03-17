Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng bám sát trần của Ngân hàng Nhà nước

Mỹ Văn

17/03/2026, 15:21

Ngày 17/3, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng đi ngang, chạm trần của nhà điều hành, trong khi đó, tỷ giá thị trường tự do tăng mạnh so với phiên liền trước, lên 27.340 đồng ở chiều mua và 27.390 đồng ở chiều bán...

VnEconomy

Ngày 17/3/2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức tỷ giá điều hành so với phiên 16/3. Cụ thể, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.068 đồng, không thay đổi so với ngày trước đó . Trên cơ sở này, tỷ giá trần vẫn duy trì ở mức 26.321 đồng. Đồng thời, tỷ giá mua vào và bán ra tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được giữ nguyên, lần lượt ở mức 23.865 đồng và 26.271 đồng.

Cùng ngày, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại nhìn chung ổn định so với phiên 16/3; giá bán hầu như không thay đổi, trong khi giá mua chỉ giảm nhẹ trong biên độ 0 - 12 đồng. Cụ thể, giá bán USD phổ biến ở mức 26.321 đồng, bám sát tỷ giá trần và tương đương ngày 16/3.

Ngày 17/3, tỷ giá liên ngân hàng giao dịch quanh mức 26.285 đồng, giảm nhẹ 0,02% so với hôm qua, tăng khoảng 0,2% so với tuần trước, trong khi từ đầu năm gần như đi ngang (-0,04%) và tăng khoảng 2,96% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng thời điểm, chỉ số DXY đạt 99,92 điểm, tăng 0,21% trong ngày. Xét theo tuần, DXY tăng 1,11% và tăng 1,62% từ đầu năm, dù vẫn thấp hơn khoảng 3,34% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều mua vào, một số ngân hàng giữ nguyên tỷ giá so với ngày 16/3. Vietcombank và Agribank tiếp tục niêm yết giá mua USD tiền mặt ở mức 26.051 đồng, không thay đổi so với phiên trước. BIDV giữ nguyên mức 26.081 đồng. MB và HDBank cũng duy trì lần lượt 26.068 đồng và 26.080 đồng. ACB không ghi nhận điều chỉnh, giữ mức 26.080 đồng.

Tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng thương mại lúc 14h ngày 17/3/2026 (VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng).
Tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng thương mại lúc 14h ngày 17/3/2026 (VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng).

Trong khi đó, một số ngân hàng có điều chỉnh giảm nhẹ giá mua USD. VietinBank giảm 10 đồng, từ 26.092 đồng xuống còn 26.082 đồng. Techcombank giảm khoảng 12 đồng, từ 26.098 đồng xuống khoảng 26.086 đồng đối với giao dịch tiền mặt. Eximbank giảm 10 đồng, xuống 26.070 đồng. HSBC cũng điều chỉnh giảm 10 đồng, từ 26.137 đồng xuống 26.127 đồng. VPBank giảm nhẹ 6 đồng, từ 26.130 đồng xuống 26.124 đồng.

Diễn biến tỷ giá ngân hàng và tự do từ đầu năm đến nay (Nguồn: WiGroup).
Diễn biến tỷ giá ngân hàng và tự do từ đầu năm đến nay (Nguồn: WiGroup).

Trái lại, sau 3 phiên án binh bất động, tỷ giá tự do tăng mạnh trở lại trong phiên hôm nay. Cụ thể, giá mua vào tăng từ khoảng 27.150 đồng lên 27.340 đồng (tăng 190 đồng), trong khi giá bán ra tăng từ khoảng 27.190 đồng lên 27.390 đồng (tăng 200 đồng). Biên độ giá mua – bán USD tự do duy trì quanh 50 đồng, không thay đổi đáng kể so với các phiên trước.

Chênh lệch tỷ giá USD/VND giữa ngân hàng thương mại và thị trường tự do là 1.200 đồng ở chiều mua và khoảng 1.060 - 1.070 đồng ở chiều bán.

Tính từ đầu năm đến ngày 17/3, tỷ giá tự do tăng khoảng 2,13% còn tỷ giá chính thức giảm nhẹ 0,21%.

Triển vọng tỷ giá năm 2026: Nhìn từ cán cân thanh toán tổng thể

Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất

Kịch bản tăng trưởng tín dụng, lãi suất và tỷ giá năm 2026

Từ khóa:

chỉ số DXY giá USD ngân hàng nhà nước thị trường ngoại hối tỷ giá liên ngân hàng tỷ giá trung tâm tỷ giá tự do tỷ giá USD/VND

Đọc thêm

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Trong 5 năm qua, so với các kênh vốn khác, tín dụng vẫn là kênh chủ đạo trong nền kinh tế, mức độ thâm dụng đạt tới 123%/GDP, vượt quá ngưỡng cảnh báo của WB. Mặt khác, cơ cấu kỳ hạn tiền gửi ngắn hạn – trung dài hạn diễn biến ngược chiều với cơ cấu kỳ hạn tiền vay ngắn hạn – trung dài hạn; từ đó dẫn đến nguy cơ rủi ro thanh khoản kỳ hạn đối với hệ thống ngân hàng như từng xảy ở giai đoạn 2011 – 2013. So sánh 7 kênh dẫn vốn trong nền kinh tế thì ở kênh tín dụng ngân hàng, tốc độ tăng trưởng của cho vay trung dài hạn có biểu hiện bất bình thường, cụ thể: năm 2022 đang là 17,9% thì 2023 hạ thấp xuống 3,4%; từ mức thấp của 2023 tăng vọt lên 17% trong năm 2024 và đạt mức gần gấp đôi (31,8%) trong năm 2025. Những biểu đồ dưới đây cho thấy nền kinh tế bị “nghiện tín dụng”. Kéo theo đó là bất ổn về cơ cấu kỳ hạn hai chiều, quy mô tăng giảm thất thường gắn với chu kỳ lên, xuống của các thị trường tài sản hàm chứa nhiều rủi ro.

Giá vàng miếng SJC “giằng co”

Giá vàng miếng SJC “giằng co”

Trong phiên sáng 17/3, giá vàng miếng SJC liên tục điều chỉnh lên xuống với biên độ lớn. Dù có thời điểm phục hồi, mặt bằng giá vàng miếng SJC vẫn nghiêng về xu hướng giảm, trong khi thị trường vàng nhẫn xuất hiện sự phân hóa rõ rệt…

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Nghị quyết số 79-NQ/TW yêu cầu 4 ngân hàng thương mại nhà nước phải giữ vai trò dẫn dắt và điều tiết thị trường. Đồng thời, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được kỳ vọng sẽ xử lý hiệu quả “cục máu đông” nợ xấu, qua đó giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), về vấn đề nêu trên.

Đồng yên không phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” giữa khủng hoảng Trung Đông

Đồng yên không phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” giữa khủng hoảng Trung Đông

Đồng yên Nhật Bản vốn được xem là một trong những đồng tiền an toàn nhất thế giới, thường tăng giá mỗi khi thị trường tài chính toàn cầu biến động...

VietCredit: Lựa chọn mới trong quản trị dòng tiền nhờ lãi suất tối đa đến 9,5%

VietCredit: Lựa chọn mới trong quản trị dòng tiền nhờ lãi suất tối đa đến 9,5%

Một xu hướng mới đang dần hình thành trên thị trường: Gửi tiền tại các công ty tài chính được cấp phép, nơi mang lại mức lợi suất cao hơn nhưng vẫn đảm bảo khung pháp lý rõ ràng trong hệ thống tài chính.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy