Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng bám sát trần của Ngân hàng Nhà nước
Mỹ Văn
17/03/2026, 15:21
Ngày 17/3, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng đi ngang, chạm trần của nhà điều hành, trong khi đó, tỷ giá thị trường tự do tăng mạnh so với phiên liền trước, lên 27.340 đồng ở chiều mua và 27.390 đồng ở chiều bán...
Ngày 17/3/2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục
giữ nguyên các mức tỷ giá điều hành so với phiên 16/3. Cụ thể, tỷ giá trung tâm được
công bố ở mức 25.068 đồng, không thay đổi so với ngày trước đó . Trên cơ sở
này, tỷ giá trần vẫn duy trì ở mức 26.321 đồng. Đồng thời,
tỷ giá mua vào và bán ra tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được giữ
nguyên, lần lượt ở mức 23.865 đồng và 26.271 đồng.
Cùng ngày, tỷ giá
USD/VND tại các ngân hàng thương mại nhìn chung ổn định so với phiên 16/3; giá
bán hầu như không thay đổi, trong khi giá mua chỉ giảm nhẹ trong biên độ 0 - 12
đồng. Cụ thể, giá bán USD phổ biến ở mức 26.321 đồng, bám sát tỷ giá trần và tương
đương ngày 16/3.
Ngày 17/3, tỷ giá liên ngân hàng giao dịch quanh mức
26.285 đồng, giảm nhẹ 0,02% so với hôm qua, tăng khoảng 0,2% so với tuần trước,
trong khi từ đầu năm gần như đi ngang (-0,04%) và tăng khoảng 2,96% so với cùng
kỳ năm trước.
Cùng thời điểm, chỉ số DXY đạt 99,92 điểm, tăng 0,21%
trong ngày. Xét theo tuần, DXY tăng 1,11% và tăng 1,62% từ đầu năm, dù vẫn thấp
hơn khoảng 3,34% so với cùng kỳ năm trước.
Ở
chiều mua vào, một số ngân hàng giữ nguyên tỷ giá so với ngày 16/3. Vietcombank
và Agribank tiếp tục niêm yết giá mua USD tiền mặt ở mức
26.051 đồng, không thay đổi so với phiên trước. BIDV giữ nguyên mức 26.081 đồng.
MB và HDBank cũng duy trì lần lượt 26.068 đồng và 26.080 đồng. ACB không ghi nhận
điều chỉnh, giữ mức 26.080 đồng.
Trong
khi đó, một số ngân hàng có điều chỉnh giảm nhẹ giá mua USD. VietinBank giảm 10
đồng, từ 26.092 đồng xuống còn 26.082 đồng. Techcombank giảm khoảng 12
đồng, từ 26.098 đồng xuống khoảng 26.086 đồng đối với giao dịch tiền mặt.
Eximbank giảm 10 đồng, xuống 26.070 đồng. HSBC cũng điều chỉnh giảm 10 đồng, từ
26.137 đồng xuống 26.127 đồng. VPBank giảm nhẹ 6 đồng, từ 26.130 đồng xuống
26.124 đồng.
Trái lại, sau 3 phiên án binh bất động, tỷ giá tự do tăng
mạnh trở lại trong phiên hôm nay. Cụ thể, giá mua vào tăng từ khoảng 27.150 đồng
lên 27.340 đồng (tăng 190 đồng), trong khi giá bán ra tăng từ khoảng 27.190 đồng
lên 27.390 đồng (tăng 200 đồng). Biên độ giá mua – bán USD tự do duy trì quanh
50 đồng, không thay đổi đáng kể so với các phiên trước.
Chênh lệch tỷ giá USD/VND giữa ngân hàng thương mại và thị
trường tự do là 1.200 đồng ở chiều mua và khoảng 1.060 - 1.070
đồng ở chiều bán.
Tính từ đầu năm đến ngày 17/3, tỷ giá tự do tăng khoảng 2,13% còn
tỷ giá chính thức giảm nhẹ 0,21%.
Triển vọng tỷ giá năm 2026: Nhìn từ cán cân thanh toán tổng thể
19:17, 19/01/2026
Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất
16:38, 01/01/2026
Kịch bản tăng trưởng tín dụng, lãi suất và tỷ giá năm 2026
Kịch bản tăng trưởng tín dụng, lãi suất và tỷ giá năm 2026
Trong 5 năm qua, so với các kênh vốn khác, tín dụng vẫn là kênh chủ đạo trong nền kinh tế, mức độ thâm dụng đạt tới 123%/GDP, vượt quá ngưỡng cảnh báo của WB. Mặt khác, cơ cấu kỳ hạn tiền gửi ngắn hạn – trung dài hạn diễn biến ngược chiều với cơ cấu kỳ hạn tiền vay ngắn hạn – trung dài hạn; từ đó dẫn đến nguy cơ rủi ro thanh khoản kỳ hạn đối với hệ thống ngân hàng như từng xảy ở giai đoạn 2011 – 2013. So sánh 7 kênh dẫn vốn trong nền kinh tế thì ở kênh tín dụng ngân hàng, tốc độ tăng trưởng của cho vay trung dài hạn có biểu hiện bất bình thường, cụ thể: năm 2022 đang là 17,9% thì 2023 hạ thấp xuống 3,4%; từ mức thấp của 2023 tăng vọt lên 17% trong năm 2024 và đạt mức gần gấp đôi (31,8%) trong năm 2025. Những biểu đồ dưới đây cho thấy nền kinh tế bị “nghiện tín dụng”. Kéo theo đó là bất ổn về cơ cấu kỳ hạn hai chiều, quy mô tăng giảm thất thường gắn với chu kỳ lên, xuống của các thị trường tài sản hàm chứa nhiều rủi ro.
Giá vàng miếng SJC “giằng co”
Trong phiên sáng 17/3, giá vàng miếng SJC liên tục điều chỉnh lên xuống với biên độ lớn. Dù có thời điểm phục hồi, mặt bằng giá vàng miếng SJC vẫn nghiêng về xu hướng giảm, trong khi thị trường vàng nhẫn xuất hiện sự phân hóa rõ rệt…
Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường
Nghị quyết số 79-NQ/TW yêu cầu 4 ngân hàng thương mại nhà nước phải giữ vai trò dẫn dắt và điều tiết thị trường. Đồng thời, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được kỳ vọng sẽ xử lý hiệu quả “cục máu đông” nợ xấu, qua đó giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), về vấn đề nêu trên.
Đồng yên không phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” giữa khủng hoảng Trung Đông
Đồng yên Nhật Bản vốn được xem là một trong những đồng tiền an toàn nhất thế giới, thường tăng giá mỗi khi thị trường tài chính toàn cầu biến động...
VietCredit: Lựa chọn mới trong quản trị dòng tiền nhờ lãi suất tối đa đến 9,5%
Một xu hướng mới đang dần hình thành trên thị trường: Gửi tiền tại các công ty tài chính được cấp phép, nơi mang lại mức lợi suất cao hơn nhưng vẫn đảm bảo khung pháp lý rõ ràng trong hệ thống tài chính.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: