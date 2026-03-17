Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng bám sát trần của Ngân hàng Nhà nước

Ngày 17/3, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng đi ngang, chạm trần của nhà điều hành, trong khi đó, tỷ giá thị trường tự do tăng mạnh so với phiên liền trước, lên 27.340 đồng ở chiều mua và 27.390 đồng ở chiều bán...

Ngày 17/3/2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức tỷ giá điều hành so với phiên 16/3. Cụ thể, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.068 đồng, không thay đổi so với ngày trước đó . Trên cơ sở này, tỷ giá trần vẫn duy trì ở mức 26.321 đồng. Đồng thời, tỷ giá mua vào và bán ra tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được giữ nguyên, lần lượt ở mức 23.865 đồng và 26.271 đồng.

Cùng ngày, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại nhìn chung ổn định so với phiên 16/3; giá bán hầu như không thay đổi, trong khi giá mua chỉ giảm nhẹ trong biên độ 0 - 12 đồng. Cụ thể, giá bán USD phổ biến ở mức 26.321 đồng, bám sát tỷ giá trần và tương đương ngày 16/3.

Ngày 17/3, tỷ giá liên ngân hàng giao dịch quanh mức 26.285 đồng, giảm nhẹ 0,02% so với hôm qua, tăng khoảng 0,2% so với tuần trước, trong khi từ đầu năm gần như đi ngang (-0,04%) và tăng khoảng 2,96% so với cùng kỳ năm trước. Cùng thời điểm, chỉ số DXY đạt 99,92 điểm, tăng 0,21% trong ngày. Xét theo tuần, DXY tăng 1,11% và tăng 1,62% từ đầu năm, dù vẫn thấp hơn khoảng 3,34% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều mua vào, một số ngân hàng giữ nguyên tỷ giá so với ngày 16/3. Vietcombank và Agribank tiếp tục niêm yết giá mua USD tiền mặt ở mức 26.051 đồng, không thay đổi so với phiên trước. BIDV giữ nguyên mức 26.081 đồng. MB và HDBank cũng duy trì lần lượt 26.068 đồng và 26.080 đồng. ACB không ghi nhận điều chỉnh, giữ mức 26.080 đồng.

Tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng thương mại lúc 14h ngày 17/3/2026 (VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng).

Trong khi đó, một số ngân hàng có điều chỉnh giảm nhẹ giá mua USD. VietinBank giảm 10 đồng, từ 26.092 đồng xuống còn 26.082 đồng. Techcombank giảm khoảng 12 đồng, từ 26.098 đồng xuống khoảng 26.086 đồng đối với giao dịch tiền mặt. Eximbank giảm 10 đồng, xuống 26.070 đồng. HSBC cũng điều chỉnh giảm 10 đồng, từ 26.137 đồng xuống 26.127 đồng. VPBank giảm nhẹ 6 đồng, từ 26.130 đồng xuống 26.124 đồng.

Diễn biến tỷ giá ngân hàng và tự do từ đầu năm đến nay (Nguồn: WiGroup).

Trái lại, sau 3 phiên án binh bất động, tỷ giá tự do tăng mạnh trở lại trong phiên hôm nay. Cụ thể, giá mua vào tăng từ khoảng 27.150 đồng lên 27.340 đồng (tăng 190 đồng), trong khi giá bán ra tăng từ khoảng 27.190 đồng lên 27.390 đồng (tăng 200 đồng). Biên độ giá mua – bán USD tự do duy trì quanh 50 đồng, không thay đổi đáng kể so với các phiên trước.

Chênh lệch tỷ giá USD/VND giữa ngân hàng thương mại và thị trường tự do là 1.200 đồng ở chiều mua và khoảng 1.060 - 1.070 đồng ở chiều bán.

Tính từ đầu năm đến ngày 17/3, tỷ giá tự do tăng khoảng 2,13% còn tỷ giá chính thức giảm nhẹ 0,21%.