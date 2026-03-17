Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá vàng miếng SJC “giằng co”

Mai Nhi

17/03/2026, 13:53

Trong phiên sáng 17/3, giá vàng miếng SJC liên tục điều chỉnh lên xuống với biên độ lớn. Dù có thời điểm phục hồi, mặt bằng giá vàng miếng SJC vẫn nghiêng về xu hướng giảm, trong khi thị trường vàng nhẫn xuất hiện sự phân hóa rõ rệt…

Giá vàng miếng SJC “giằng co” trong phiên sáng

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (16/3), niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 179,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 182,6 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng đặt tại 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, giá giao dịch trên không đổi, giảm tổng cộng 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng nay (17/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đều ghi nhận 2 nhịp tăng, giảm đan xen. Mỗi nhịp điều chỉnh tương đương cả nửa triệu đồng/lượng, tuy nhiên nhìn chung giá vẫn nằm trong xu hướng giảm. Cá biệt, một doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh tăng giá.

Cùng mức điều chỉnh trên, sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng nay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng tại 181 triệu – 183 triệu đồng/lượng (mua – bán) đến khi đóng cửa phiên.

Trong khi đó, tại DOJI và Phú Quý, giá mua vàng miếng SJC chốt phiên sáng vẫn giữ nguyên ở mức 179,6 triệu đồng/lượng và giá bán vàng miếng là 182,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 16/3, giá mua, bán vàng miếng hai thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ngược lại, tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 16/3, giá mua, bán vàng miếng tại đây tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng miếng SJC vẫn duy trì ổn định ở mức 180,1 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng so với phiên 16/3. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 17/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng phân hoá thể hiện rõ rệt giữa các đơn vị kinh doanh. Giá mua, bán vàng nhẫn tại hầu hết các doanh nghiệp phía Bắc đều giảm từ 100 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt 16/3. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn “4 số 9” lên tới cả triệu đồng mỗi lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên ở mức 179,6 triệu – 182,6 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 16/3.

Sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm chốt phiên sáng ở mức 172 triệu – 176 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 16/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng. Dù ghi nhận mức tăng cao nhất nhưng giá bán ra vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung từ 6 – 7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, mở cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC đặt tại 179,3 triệu – 182,3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt 16/3.  

Tính đến 11 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 179,7 triệu – 182,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 16/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Biên độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 17/3 so với phiên 16/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Sau khi sụt 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tại 179,6 triệu – 182,6 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 179,6 triệu – 182,6 triệu cũng được niêm yết tại PNJ và Phú Quý. So với giá chốt phiên 16/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại các thương hiệu trên giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 17/3. Sau khi ghi nhận tổng mức giảm lêm tới 4 triệu đồng/lượng trong bốn phiên liên tiếp (12-16/3), mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại thương hiệu này chững lại.

Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 179,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 182,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 17/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,5%, tiến lên mốc 5.033,6 USD/oz, kết thúc chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới thu hẹp gần 1 triệu đồng/lượng, xuống mức 21,65 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 14,65 – 21,65 triệu đồng/lượng.

Từ khóa:

giá vàng 9999 giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính thị trường vàng hôm nay

Đọc thêm

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Nghị quyết số 79-NQ/TW yêu cầu 4 ngân hàng thương mại nhà nước phải giữ vai trò dẫn dắt và điều tiết thị trường. Đồng thời, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được kỳ vọng sẽ xử lý hiệu quả “cục máu đông” nợ xấu, qua đó giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), về vấn đề nêu trên.

Đồng yên không phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” giữa khủng hoảng Trung Đông

Đồng yên Nhật Bản vốn được xem là một trong những đồng tiền an toàn nhất thế giới, thường tăng giá mỗi khi thị trường tài chính toàn cầu biến động...

VietCredit: Lựa chọn mới trong quản trị dòng tiền nhờ lãi suất tối đa đến 9,5%

Một xu hướng mới đang dần hình thành trên thị trường: Gửi tiền tại các công ty tài chính được cấp phép, nơi mang lại mức lợi suất cao hơn nhưng vẫn đảm bảo khung pháp lý rõ ràng trong hệ thống tài chính.

Giá vàng cầm cự mốc chủ chốt, USD sụt giá, SPDR Gold Trust bán ròng

"Nhưng tôi vẫn rất lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng, xét tới những gì đang xảy ra trên thế giới", một chiến lược gia nói...

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Nghị quyết số 79-NQ/TW đặt ra yêu cầu mới đối với các định chế tài chính có vốn Nhà nước trong ngành ngân hàng, đó là giữ vai trò trụ cột ổn định hệ thống, cung ứng vốn cho nền kinh tế, dẫn dắt thị trường và nâng tầm cạnh tranh khu vực. Bàn tròn kỳ này, các chuyên gia và lãnh đạo ngân hàng cùng phân tích những nút thắt then chốt cần tháo gỡ để các ngân hàng thương mại nhà nước trở thành những nhà tạo lập thị trường, hoàn thành các mục tiêu nêu trên.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy