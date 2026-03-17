Giá vàng miếng SJC “giằng co”

Trong phiên sáng 17/3, giá vàng miếng SJC liên tục điều chỉnh lên xuống với biên độ lớn. Dù có thời điểm phục hồi, mặt bằng giá vàng miếng SJC vẫn nghiêng về xu hướng giảm, trong khi thị trường vàng nhẫn xuất hiện sự phân hóa rõ rệt…

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (16/3), niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 179,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 182,6 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng đặt tại 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, giá giao dịch trên không đổi, giảm tổng cộng 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng nay (17/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đều ghi nhận 2 nhịp tăng, giảm đan xen. Mỗi nhịp điều chỉnh tương đương cả nửa triệu đồng/lượng, tuy nhiên nhìn chung giá vẫn nằm trong xu hướng giảm. Cá biệt, một doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh tăng giá.

Cùng mức điều chỉnh trên, sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng nay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng tại 181 triệu – 183 triệu đồng/lượng (mua – bán) đến khi đóng cửa phiên.

Trong khi đó, tại DOJI và Phú Quý, giá mua vàng miếng SJC chốt phiên sáng vẫn giữ nguyên ở mức 179,6 triệu đồng/lượng và giá bán vàng miếng là 182,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 16/3, giá mua, bán vàng miếng hai thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ngược lại, tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 16/3, giá mua, bán vàng miếng tại đây tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng miếng SJC vẫn duy trì ổn định ở mức 180,1 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng so với phiên 16/3. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 17/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng phân hoá thể hiện rõ rệt giữa các đơn vị kinh doanh. Giá mua, bán vàng nhẫn tại hầu hết các doanh nghiệp phía Bắc đều giảm từ 100 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt 16/3. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn “4 số 9” lên tới cả triệu đồng mỗi lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên ở mức 179,6 triệu – 182,6 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 16/3.

Sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm chốt phiên sáng ở mức 172 triệu – 176 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 16/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng. Dù ghi nhận mức tăng cao nhất nhưng giá bán ra vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung từ 6 – 7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, mở cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC đặt tại 179,3 triệu – 182,3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt 16/3.

Tính đến 11 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 179,7 triệu – 182,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 16/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Biên độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 17/3 so với phiên 16/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Sau khi sụt 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tại 179,6 triệu – 182,6 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 179,6 triệu – 182,6 triệu cũng được niêm yết tại PNJ và Phú Quý. So với giá chốt phiên 16/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại các thương hiệu trên giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 17/3. Sau khi ghi nhận tổng mức giảm lêm tới 4 triệu đồng/lượng trong bốn phiên liên tiếp (12-16/3), mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại thương hiệu này chững lại.

Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 179,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 182,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.