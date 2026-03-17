2026 - năm của du lịch đường sắt

Ngành du lịch đang trải qua những thay đổi đáng kể, không chỉ về điểm đến mà còn về cách thức và thời điểm du khách lựa chọn cho chuyến đi. Năm 2026 được dự báo sẽ là năm của du lịch đường sắt, khi du khách ngày càng chú trọng đến giá trị và trải nghiệm...
Theo báo cáo của ResearchAndMarkets, thị trường du lịch đường sắt toàn cầu dự kiến sẽ đạt doanh thu 493,4 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 7,4%. Sự hồi sinh của ngành đường sắt đã diễn ra trong vài năm qua, nhưng năm 2026 sẽ đặc biệt tăng tốc khi các chính phủ và doanh nghiệp đầu tư mạnh vào lĩnh vực này.
Một trong những điểm nổi bật của du lịch đường sắt là sự phát triển của các tuyến đường sắt cao tốc và tàu giường nằm sang trọng. Tại châu Âu, mạng lưới đường sắt cao tốc dự kiến sẽ kết nối tất cả các thủ đô vào năm 2040.
Các tuyến tàu giường nằm như Paris-Berlin-Vienna hay Amsterdam-Brussels-Bern-Milan đang trở nên phổ biến hơn. Tại Hoa Kỳ, tuyến tàu Winter Park Express của Amtrak đã ghi nhận mức tăng kỷ lục 150% về số lượng hành khách. Trong khi đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang dẫn đầu thị trường du lịch đường sắt với thị phần 72,4% vào năm 2025.
Yếu tố trải nghiệm đang trở thành trọng tâm của ngành đường sắt. Khả năng kết nối, giải trí và các dịch vụ trên tàu không còn là những tiện ích bổ sung mà đã trở thành yếu tố quyết định sự lựa chọn của du khách. Các công ty lữ hành cũng đang khai thác tiềm năng của du lịch đường sắt, với nhiều tour du lịch không cần máy bay được cung cấp. Tại Việt Nam, du lịch đường sắt đang trở thành lựa chọn phổ biến và thú vị, với nhiều cung đường đẹp và dịch vụ chất lượng.
Du lịch đường sắt không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một phần của chính cuộc phiêu lưu. Với sự đầu tư mạnh mẽ và sự phát triển không ngừng, du lịch đường sắt hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ cho du khách trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2026.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
