AEON Tân An chính thức mở cửa đón khách

Ngày 23/9 vừa qua, Trung tâm thương mại AEON Tân An đã chính thức mở cửa và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi đón hàng ngàn lượt khách hàng đến trải nghiệm. Lễ khai trương chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 4/10 tới.
Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng mà còn là một bước đi chiến lược, khẳng định tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn tại thị trường bán lẻ Việt Nam đầy tiềm năng.
MÔ HÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUY MÔ VỪA – CHIẾN LƯỢC GIA TĂNG “ĐỘ PHỦ” CỦA AEON
Với tổng vốn đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng, AEON Tân An tọa lạc tại vị trí đắc địa ở số 84 Quốc lộ 1, Phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Vị trí liền kề Quốc lộ 1A và chỉ cách khoảng 1 km so với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương mang đến lợi thế giao thông vượt trội, giúp việc di chuyển trở nên nhanh chóng và thuận tiện.
Với tổng diện tích sàn khoảng 27.000m2, AEON Tân An hướng tới phục vụ khu vực dân cư trong bán kính khoảng 15 phút lái xe. Mô hình trung tâm thương mại quy mô vừa này cũng cho phép AEON mở rộng đến các địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của cộng đồng trong phạm vi dân cư vừa phải.
Được phát triển theo mô hình "Một-điểm-đến", quy tụ hơn 30 thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế trên 4 tầng rộng lớn, bao gồm cả Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON, TTTM AEON Tân An không chỉ là nơi mua sắm, vui chơi giải trí mà còn là điểm đến lý tưởng hằng ngày để gắn kết gia đình và cộng đồng, được kỳ vọng sẽ phục vụ không chỉ cư dân phường Long An và tỉnh Tây Ninh (mới) mà còn cả cư dân từ các tỉnh thành lân cận.
Sơ đồ AEON Tân An:
Tầng trệt (GF): Khu siêu thị bách hóa tổng hợp, Khu sự kiện, Ẩm thực & đồ uống (F&B);
Tầng 1 (1F): Thời trang, Phụ kiện, Trang sức, Du lịch, Đồ gia dụng, và Ẩm thực nhẹ;
Tầng 2 (2F): Nhà sách, Khu vui chơi trẻ em, Khu ẩm thực, Giải trí;
Tầng 3 (3F): Rạp chiếu phim Galaxy.
LÀN GIÓ MỚI, NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM MUA SẮM VÀ GIẢI TRÍ CHO CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
AEON Tân An mang đến một hệ thống cửa hàng phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Từ thời trang, phụ kiện, sản phẩm nhà cửa, đến sách và văn phòng phẩm, tất cả đều được tích hợp nhằm tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm.
Khu vực siêu thị tại AEON Tân An được tập trung đáp ứng chất lược và tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, các sản phẩm sơ chế sẵn (RTC) và chế biến sẵn (RTE) tiếp tục đáp ứng nhu cầu nấu ăn tiện lợi, tiết kiệm thời gian của người tiêu dùng hiện đại.
Tại AEON Tân An, không gian ẩm thực đa sắc màu, quy tụ từ các chuỗi cà phê và đồ uống, ẩm thực nhanh và món ăn thường ngày, đến hương vị Việt Nam và quốc tế đậm đà, cùng những món ăn vặt độc đáo - đáp ứng trọn vẹn mọi khẩu vị và trải nghiệm ẩm thực của khách hàng.Một trong những điểm nhấn tại AEON Tân An là khu ẩm thực Delica ở tầng trệt với diện tích 750m2 với sức chứa lên đến 188 chỗ ngồi.
AEON Tân An còn hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giải trí hàng đầu khu vực, nổi bật với các hoạt động trong nhà tại khu vui chơi AEON Fantasy và một trong những rạp chiếu phim lớn nhất khu vực là Galaxy Cinema, góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ giải trí cho người dân nơi đây.
Hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng, tại TTTM AEON Tân An, khách hàng có thể sử dụng hệ thống đỗ xe tự động, tủ khóa thông minh nhận diện khuôn mặt và bảng chỉ dẫn điện tử giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi và tối ưu hóa quy trình mua sắm. Các tiện ích khác như phòng chăm sóc trẻ em và xe lăn góp phần tạo nên một môi trường mua sắm thân thiện cho tất cả mọi đối tượng khách hàng.
Chính thức khai trương vào ngày 4/10 tới, AEON Tân An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm và giải trí hàng đầu, mang đến những giá trị thiết thực và bền vững cho cộng đồng địa phương Long An nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.
