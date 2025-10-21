Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Trong 3 ngày 19 - 21/10, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Văn Hẳn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh bị thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra.

Đoàn đã trao số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Đoàn cũng đến thăm và tặng quà một số gia đình bị thiệt hại nặng do bão lũ vừa qua trên địa bàn 2 tỉnh, hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng.

Tại các nơi đến, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ông Lê Văn Hẳn gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà địa phương và người dân đang gánh chịu sau bão.

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long thăm, tặng quà hộ dân bị thiệt hại nặng do bão ở Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN.

Để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão gây ra, Ban Vận động cứu trợ (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long) đã quyết định phân bổ 10 tỷ đồng từ Quỹ Vận động cứu trợ tỉnh để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng.

Cụ thể hỗ trợ 8 tỉnh gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh (1 tỷ đồng/tỉnh); 4 tỉnh gồm: Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hưng Yên (500 triệu đồng/tỉnh).

Theo ông Lê Văn Hẳn, các đợt bão vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai đang rất cần sự chung tay giúp đỡ, sẻ chia của toàn xã hội để sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Sau hơn 10 ngày kêu gọi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận đóng góp từ hơn 1.000 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 4,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 và lũ, lụt sau bão số 11 gây ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp chung sức ủng hộ người dân vùng bị thiên tai, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất; thời gian tiếp nhận đến ngày 7/11/2025.