Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Sáng 21/10 (theo giờ địa phương), ngay sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhằm trao đổi định hướng phát triển quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.

Vui mừng chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, nhấn mạnh dù bối cảnh thế giới nhiều biến động, quan hệ Việt Nam - Phần Lan vẫn phát triển bền chặt.

Tổng thống đánh giá cao chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định Phần Lan luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam – đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á.

Tổng thống Alexander Stubb khẳng định Phần Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu - Ảnh: TTXVN

Tổng thống Alexander Stubb bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, coi Việt Nam là “câu chuyện thành công” trong khu vực. Nhà lãnh đạo Phần Lan kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra những bước tiến mới trong hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực có tiềm năng, nhất là kinh tế xanh, công nghệ và giáo dục.

Bày tỏ vui mừng đến thăm Phần Lan tươi đẹp, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Phần Lan về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá cao chính sách đối ngoại vì mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng chung.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Phần Lan, ghi nhớ sự hỗ trợ quý báu của Phần Lan trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước, đồng thời mong muốn Phần Lan tiếp tục là đối tác, bạn đồng hành tin cậy trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư cũng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và lời mời thăm Việt Nam tới Tổng thống Alexander Stubb.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển của mỗi nước, đồng thời trao đổi những định hướng chiến lược nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, tương xứng với tiềm năng và vị thế hiện nay. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, hợp tác biển bền vững, chuyển đổi số, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước quảng bá, kết nối và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như nông sản, hàng tiêu dùng.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cần đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Phần Lan đầu tư tại Việt Nam, đồng thời sẵn sàng cùng Phần Lan làm cầu nối tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tổng Bí thư đề nghị Phần Lan có tiếng nói thúc đẩy 7 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Phần Lan khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghệ xanh, chế biến, năng lượng tái tạo và dịch vụ hậu cần. Tổng thống Alexander Stubb khẳng định Phần Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Phần Lan có lợi thế và Việt Nam có nhu cầu, như kinh tế tuần hoàn, lâm nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Nhà nước và nhân dân Phần Lan đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Phần Lan sinh sống, học tập, làm việc ổn định. Tổng Bí thư mong muốn Phần Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt hội nhập, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và làm cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Liên quan đến Biển Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ quan điểm chung của ASEAN về bảo đảm tự do hàng hải, hàng không và giải quyết bất đồng trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Việt Nam và Phần Lan đã ra Tuyên bố chung về việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Phần Lan lên Đối tác Chiến lược, đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Việt Nam - Phần Lan vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.