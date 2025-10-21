Tiêu chí để doanh nghiệp đề nghị Nhà nước tài trợ cho nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là tổ chức) đề nghị xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước phải có tư cách pháp nhân, có năng lực, kinh nghiệm, có chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực hoạt động phù hợp và không thuộc các trường hợp được quy định, theo Nghị định số 267/2025/NĐ-CP...

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 267/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Nghị định quy định chi tiết về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xử lý tài sản, quản lý và thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; quản trị rủi ro trong thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước…

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ TÀI TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là tổ chức) đề nghị xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước phải có tư cách pháp nhân, có năng lực, kinh nghiệm, có chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực hoạt động phù hợp và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 dưới đây.

Cụ thể tổ chức không được xem xét đặt hàng hoặc tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi thuộc một trong bốn trường hợp sau:

Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký, tổ chức chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá cuối kỳ hoặc đánh giá nghiệm thu đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do tổ chức đó chủ trì theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký, tổ chức chưa hoàn trả đủ kinh phí phải thu hồi theo quyết định/văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn 1 năm kể từ khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ do có hành vi vi phạm pháp luật đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký.

Tổ chức đang bị đình chỉ hoạt động, bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; đang bị kỷ luật, bị khởi tố.

Đáng chú ý, tổ chức đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phê duyệt theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối cùng cần chủ trì ít nhất 3 nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước thuộc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia hoặc thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã kết thúc trong 05 năm gần nhất và đạt được các kết quả và mục tiêu đề ra hoặc được đánh giá từ đạt trở lên.

TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tiêu chí đối với nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Điều 6 Nghị định quy định tiêu chí đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như sau.

Thứ nhất, có mục tiêu, tính khả thi về nội dung, phương pháp thực hiện, kế hoạch triển khai, kết quả dự kiến, kinh phí và thời gian thực hiện.

Thứ hai, phù hợp với nội dung thông báo kế hoạch tài trợ hoặc đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba, ngoài quy định tại khoản 1 và 2 nêu trên, tổ chức đề nghị tài trợ hoặc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước còn phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với từng loại hình nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền quản lý loại hình nhiệm vụ đó quy định (nếu có).

Riêng về tiêu chí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Nghị định quy định ngoài quy định tại khoản 1 và 2 Điều 6 Nghị định này, nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn phải đáp ứng các tiêu chí đối với từng loại hình nhiệm vụ như sau.

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản - có tính mới, sáng tạo, có khả năng tạo ra tri thức khoa học mới, áp dụng phương pháp nghiên cứu tiên tiến; có kết quả công bố trên các ấn phẩm trong nước và quốc tế.

Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng - có tính mới, sáng tạo, ý nghĩa khoa học, có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu tạo ra giải pháp phục vụ thực tiễn và tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhiệm vụ phát triển công nghệ - tạo ra công nghệ mới, sáng tạo, phù hợp xu thế trong nước và quốc tế, có khả năng ứng dụng thử trong điều kiện thực tế để kiểm soát chất lượng, chi phí và tính thương mại trước khi sản xuất đại trà; có đơn vị cam kết tiếp nhận, ứng dụng hoặc thương mại hóa kết quả và khả năng huy động vốn ngoài ngân sách.

Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, môi trường, quốc phòng, an ninh; mang giá trị lý luận, học thuật và đề xuất giải pháp, chính sách, mô hình, quy trình có tính đổi mới, ứng dụng cao; có tổ chức tiếp nhận, áp dụng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2025.