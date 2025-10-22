Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Hà Lê
22/10/2025, 00:36
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã nhất trí nâng cấp quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Phần Lan, được thiết lập từ năm 1973, lên Quan hệ đối tác chiến lược.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb từ ngày 20 - 22/10, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan.
Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan được xây dựng trên nền tảng 52 năm hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, dựa trên sự tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, với mục đích làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao song phương trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, chính quyền địa phương của Việt Nam và chính quyền Phần Lan, nhằm củng cố hợp tác chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
Hai bên nhất trí thiết lập cơ chế tham vấn chiến lược thường niên về các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, cũng như rà soát, cập nhật các hoạt động hợp tác trong quan hệ song phương, bao gồm các hoạt động thảo luận song phương trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh.
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức khu vực và quốc tế, khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và việc tôn trọng đầy đủ và tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm bao gồm:
1. Hợp tác chính trị - ngoại giao:
Hai bên cam kết tăng cường trao đổi đoàn cấp cao ở mọi cấp để củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, hai bên nhấn mạnh việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và khu vực, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế.
2. Hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư:
Hai bên nhất trí hợp tác về kinh tế là trụ cột quan trọng trong Quan hệ đối tác chiến lược. Hai nước sẽ thúc đẩy kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều, tận dụng các hiệp định song phương và đa phương hiện có. Phần Lan sẽ là cầu nối giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường EU, đồng thời, Việt Nam sẽ là điểm đến chiến lược của các doanh nghiệp Phần Lan tại châu Á. Hai bên cam kết thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư minh bạch, công bằng và không phân biệt đối xử; tăng cường các hoạt động gặp gỡ, giao lưu doanh nghiệp cũng như khả năng tiếp cận tài chính.
3. Hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi:
Hai bên sẽ đẩy mạnh các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, mạng viễn thông 5G/6G và các công nghệ xanh. Hai bên bày tỏ mong muốn củng cố hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, các chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo, cũng như nâng cao năng lực trong các lĩnh vực quản trị số, cơ sở hạ tầng thông minh và các công nghệ mới nổi.
4. Hợp tác giáo dục – đào tạo, lao động, phát triển:
Hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy các chương trình giao lưu, trao đổi học thuật, học bổng và triển khai các chương trình, dự án chung trong các lĩnh vực: bồi dưỡng năng lực quản lý, lãnh đạo, công nghệ giáo dục, đào tạo lại và đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng.
Hợp tác phát triển sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thông qua việc tận dụng các chương trình tín dụng ưu đãi của Phần Lan để triển khai các dự án tại Việt Nam, ưu tiên các sáng kiến về đổi mới và phát triển xanh.
5. Hợp tác nông nghiệp – môi trường, năng lượng, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải:
Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản và kinh tế tuần hoàn, chú trọng chuyển đổi số, quản lý tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về năng lượng để thúc quá trình Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, tập trung vào hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải. Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và giao thông - vận tải, hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác phát triển đô thị thông minh, cảng biển xanh, hàng không và hậu cần, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ cao và tự động hóa.
6. Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương:
Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác giữa các doanh nghiệp, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Hai bên cũng cam kết thúc đẩy việc ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước.
7. Triển khai và các bước tiếp theo:
Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Alexander Stubb, các nhà lãnh đạo và nhân dân Phần Lan đã dành cho cá nhân Tổng Bí thư, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu và trân trọng mời Tổng thống Alexander Stubb sớm thăm Việt Nam.
Dựa trên nội dung Tuyên bố chung, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng sớm nhất có thể kế hoạch hành động để thực hiện các mục tiêu nêu trên.
Sáng 21/10 (theo giờ địa phương), ngay sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhằm trao đổi định hướng phát triển quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.
Đại biểu kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu để phân định thẩm quyền trong lập pháp; tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách; tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan soạn thảo ngay từ khâu soạn thảo để tạo sự đồng thuận từ ban đầu...
Tổ chức Lễ tang đồng chí Trần Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa nguồn lực công và tư nhân để thúc đẩy các động lực tăng trưởng…
Bộ trưởng Bộ Khoa học - Nghiên cứu và Nghệ thuật - Văn hóa bang Hessen, Cộng hòa liên bang Đức Timon Gremmels cho biết nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức coi Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn, với nhiều cơ hội, tiềm năng và lợi thế hợp tác...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: