Hà Nội tăng cường giải pháp giúp bình ổn giá vật liệu xây dựng

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5659/UBND-ĐT về việc tăng cường các giải pháp bình ổn giá và cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố…

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng xây dựng Quy chế phối hợp giữa các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin và tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng của Thành phố.

Đồng thời, rà soát, đề xuất UBND Thành phố chấp thuận vị trí bãi tập kết vật liệu bỏ đi như: đất đào khuôn đường, đất đào nền đường, mặt đường bê tông nhựa, gạch vỡ... Đề xuất phương án đầu tư đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ tái chế vật liệu, nhằm tận dụng các nguồn vật liệu sẵn có hiện nay, góp phần bình ổn giá vật liệu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát, đánh giá tổng thể thực trạng về chất lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu; xây dựng quy hoạch phương án thăm dò, khai thác Khoáng sản. Kịp thời gia hạn khai thác đối với những mỏ hết thời gian khai thác theo giấy phép đã được cấp cho các đơn vị; bổ sung sản lượng khai thác (nếu đủ điều kiện) đối với đơn vị đã khai thác đủ sản lượng theo giấy phép được cấp.

Tổng hợp nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của các dự án trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2025-2030 để báo cáo UBND Thành phố trình Chính phủ về cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với các mỏ trên địa bàn Thành phố, cũng như được khai thác tại các mỏ của các tỉnh lân cận Hà Nội, để cung cấp cho các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Thành phố.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi thao túng thị trường, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa vật liệu xây dựng, xử lý triệt để hàng hóa vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, bám sát diễn biến thị trường xây dựng, chủ động có giải pháp xử lý theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền; kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch thông tin về giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, tránh các hiện tượng “đầu cơ, thổi giá”.

Thuế Thành phố phối hợp với Sở Xây dựng cung cấp thông tin về giá bán vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng làm cơ sở xác định giá vật liệu công bố hàng tháng, hàng quý theo quy định.

Công an Thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ theo dõi, kiểm tra, xác minh thông tin các đơn vị, tổ chức cá nhân kinh doanh, buôn bán vật liệu cố tình cung cấp không trung thực thông tin giá vật liệu, xuất hóa đơn không đúng với giá bán vật liệu (nếu có)... để kịp thời có biện pháp ngăn chặn tình trạng gian lận trong việc kinh doanh buôn bán giá vật liệu, góp phần bình ổn giá vật liệu trên địa bàn Thành phố.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc Thành phố (chủ đầu tư) khi lập dự án cần chỉ đạo đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, tính toán về khối lượng, về nguồn cung cấp vật liệu xây dựng ở nơi khác để lập tổng mức đầu tư, lập dự toán công trình, nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch lớn về giá vật liệu trong dự toán lập và giá thực tế trên thị trường.

Trên cơ sở các dự án được giao, khẩn trương rà soát đề xuất nhu cầu vật liệu hiện nay và giai đoạn 2026-2030, đề xuất cơ chế với cấp có thẩm quyền về phương án cung cấp nguồn vật liệu cho các dự án được giao.

UBND xã, phường tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu trên địa bàn dẫn đến tình trạng chiếm dụng đất công, tập kết kinh doanh vật liệu trái phép dẫn đến không quản lý được giá bán vật liệu trên địa bàn.

Rà soát hiện trạng các mỏ vật liệu, trữ lượng; khảo sát nhu cầu vật liệu xây dựng của người dân, nhu cầu vật liệu cho các dự án đang triển khai hiện nay cũng như nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, và gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch khai thác các mỏ vật liệu nhằm bổ sung nguồn cung vật liệu trên địa bàn Thành phố.