Agribank giảm lãi suất, phát huy vai trò chủ lực trong thực hiện chủ trương hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Tiến Hải

11/04/2026, 17:59

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất, Agribank chủ động hạ lãi suất tiền gửi, đồng thời, là ngân hàng tiên phong tuyên bố giảm 0,5% lãi suất cho vay.

Khách hàng giao dịch tại Agribank chi nhánh thành phố Hải Phòng. Ảnh: Agribank.
Khách hàng giao dịch tại Agribank chi nhánh thành phố Hải Phòng. Ảnh: Agribank.

Ngày 9/4/2026, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước tổ chức cuộc họp về triển khai công tác ngân hàng với đại diện các ngân hàng thương mại về điều hành chính sách tiền tệ, Agribank đã có văn bản triển khai điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động 0,5%/năm kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đối với khách hàng cá nhân, hiệu lực từ 13/4/2026.

Động thái này cho thấy phản ứng chính sách nhanh và chủ động của Agribank trong thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất. Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, Agribank tiếp tục thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu trong việc triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đồng thời chủ động cân đối nguồn vốn, kiểm soát chi phí để góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Không chỉ giảm lãi suất huy động, Agribank cũng là ngân hàng đầu tiên tuyên bố giảm lãi suất cho vay. Theo cơ chế áp dụng tại Agribank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng được sử dụng làm lãi suất tham chiếu để xác định lãi suất cho vay trung, dài hạn. Vì vậy, khi lãi suất tham chiếu giảm 0,5%/năm, lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh giảm tương ứng 0,5%/năm. Việc giảm đồng thời cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay cho thấy nỗ lực của Agribank trong việc chia sẻ chi phí vốn với khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế vẫn cần thêm động lực để phục hồi và tăng trưởng.

Thực tế, định hướng điều hành này đã được Agribank chuẩn bị từ sớm. Ngay từ đầu năm 2026, trước áp lực cạnh tranh lãi suất huy động và áp lực thanh khoản hệ thống gia tăng, Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chủ động điều hành lãi suất và cơ cấu nguồn vốn theo hướng thận trọng, linh hoạt, bảo đảm ổn định thanh khoản, qua đó góp phần giữ ổn định mặt bằng lãi suất và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng.

Trong đó, Agribank tập trung cơ cấu nguồn vốn theo hướng khuyến khích tăng trưởng CASA, ưu tiên các nguồn vốn có chi phí hợp lý, phát triển sản phẩm huy động trên kênh số và đẩy mạnh tăng trưởng tiền gửi ổn định từ dân cư. Việc điều chỉnh lãi suất được thực hiện với biên độ phù hợp, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, phù hợp với diễn biến thị trường và trên cơ sở cân đối thanh khoản thực tế của Agribank.

Nhờ điều hành lãi suất tiền gửi hợp lý, Agribank không chỉ duy trì được nguồn vốn ổn định mà còn tiếp tục bảo đảm cơ cấu nguồn vốn hiệu quả, giữ chi phí đầu vào ở mức phù hợp, từ đó tạo dư địa để duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp, hỗ trợ nền kinh tế. Đây là yếu tố quan trọng giúp Agribank tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc điều chỉnh giảm lãi suất, Agribank tiếp tục triển khai nhiều chương trình cho vay ưu tiên, ưu đãi theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các nhóm khách hàng cần hỗ trợ về vốn. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp về lãi suất và tín dụng cho thấy Agribank không chỉ hưởng ứng chủ trương điều hành, mà còn cụ thể hóa chủ trương đó bằng hành động thực chất, qua đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn chịu nhiều áp lực, việc Agribank chủ động giảm lãi suất huy động, tiên phong giảm 0,5% lãi suất cho vay và tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi là minh chứng rõ nét cho vai trò của một ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực. Không chỉ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Agribank còn cho thấy trách nhiệm tiên phong, dẫn dắt và đồng hành với nền kinh tế bằng những giải pháp cụ thể, kịp thời và thiết thực.

Agribank

Minh bạch và bảo vệ: Điều kiện tiên quyết để bảo hiểm liên kết đầu tư phát huy hiệu quả

Minh bạch và bảo vệ: Điều kiện tiên quyết để bảo hiểm liên kết đầu tư phát huy hiệu quả

Bảo hiểm liên kết đầu tư ngày càng được quan tâm như một công cụ kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy tài sản. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để sản phẩm này phát huy hiệu quả, cần hiểu đúng bản chất, kiểm soát rủi ro "misselling" và đặt yếu tố bảo vệ làm nền tảng trong mọi kế hoạch tài chính dài hạn…

CPI Mỹ tăng mạnh theo giá xăng dầu, “cửa” Fed hạ lãi suất có thể đã đóng lại

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh nhất trong gần 4 năm qua, khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đẩy giá xăng dầu tăng cao trên toàn cầu tăng cao và nền kinh tế lớn nhất thế giới không nằm ngoài xu thế này...

Vàng giảm giá sau báo cáo lạm phát Mỹ

Triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn do lạm phát tăng vẫn đang là yếu tố gây áp lực giảm giá lên thị trường kim loại quý...

Vietcombank giảm lãi suất, chung tay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kiên định điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Dịch vụ thanh toán QR "xuyên biên giới" trên ứng dụng VCB Digibank

Ngay sau lễ công bố mở rộng dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc dành cho khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam vào ngày 3/4/2026 vừa qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục công bố đã hợp tác cùng Alipay+ ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới dành cho khách hàng cá nhân Việt Nam tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

