Đại học Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh tuyển sinh 2026: Mở rộng cơ hội học tập chuẩn FTU cho khu vực Đông Bắc

Trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở Quảng Ninh tiếp tục tuyển sinh hệ đại học chính quy với hai chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Kế toán – Kiểm toán, mở ra thêm lựa chọn đào tạo chất lượng cao cho học sinh khu vực Đông Bắc và các tỉnh phía Bắc.

Theo thông tin tuyển sinh, mã trường của cơ sở Quảng Ninh là NTH.KK.Q29, xét tuyển bằng các tổ hợp A00, A01, D01 và D07 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, nhà trường còn áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác như xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển học bạ THPT và xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực trong nước. Điểm chuẩn năm 2025 của cơ sở này ở mức 24 điểm.

Điểm đáng chú ý là sinh viên học tại Cơ sở Quảng Ninh vẫn được cấp bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) cấp và được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên của trường tại Hà Nội. Điều này giúp bảo đảm chất lượng đào tạo đồng bộ trong toàn hệ thống, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên khu vực Đông Bắc tiếp cận môi trường học tập chuẩn FTU với chi phí và khoảng cách địa lý thuận lợi hơn.

Không chỉ tập trung vào đào tạo chuyên môn, cơ sở Quảng Ninh còn định hướng phát triển toàn diện kỹ năng cho sinh viên thông qua hệ thống các câu lạc bộ học thuật, ngoại ngữ, truyền thông, sáng tạo nội dung, thể thao và tình nguyện. Nhà trường cho biết sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi tại cơ sở Hà Nội hoặc phân hiệu TP.HCM, đồng thời tiếp cận các chương trình trao đổi quốc tế.

Khuôn viên đẹp và xanh mát của FTU Quảng Ninh

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng, kế toán – kiểm toán, marketing, công nghệ hay logistics đang tăng nhanh tại khu vực Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Việc đặt cơ sở đào tạo của một trường đại học top đầu về kinh tế – kinh doanh tại Quảng Ninh được xem là một lợi thế trong việc kết nối đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Theo giới thiệu của nhà trường, sinh viên tại cơ sở Quảng Ninh có cơ hội thực tập, trải nghiệm và kết nối với nhiều doanh nghiệp lớn là đối tác của Trường Đại học Ngoại thương cũng như các doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc. Đây được xem là một trong những lợi thế giúp tăng khả năng tiếp cận việc làm của sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Một buổi Talk với doanh nhân của sinh viên FTU Quảng Ninh - Ảnh: FTU

Hiện nay, Quảng Ninh đang nổi lên như một trung tâm phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và du lịch của miền Bắc, với tốc độ thu hút FDI và phát triển hạ tầng thuộc nhóm cao nhất cả nước. Điều này cũng kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực có khả năng ngoại ngữ, kỹ năng kinh doanh quốc tế và năng lực làm việc trong môi trường hội nhập.

Trong xu hướng đó, mô hình đào tạo “chuẩn FTU” tại địa phương có thể giúp giảm áp lực học tập, sinh hoạt tại các đô thị lớn, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh khu vực Đông Bắc.

Thông tin tuyển sinh cho biết nhà trường hiện triển khai tư vấn trực tiếp thông qua website, fanpage, TikTok và các nhóm cộng đồng tuyển sinh trực tuyến dành cho học sinh và phụ huynh.