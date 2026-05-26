Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cổ phiếu VNE: Không "biến mất", hướng tới lợi nhuận 2026 và niêm yết trở lại trên HOSE

Hà Anh

26/05/2026, 08:18

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) vừa có thư ngỏ làm rõ trạng thái dịch chuyển sàn giao dịch, đính chính các thông tin sai lệch và cập nhật lộ trình phát triển của công ty.

Sơ đồ giá cổ phiếu VNE trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VNE trên TradingView.

Ngày 15/5/2026, HOSE cho biết đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2025 của VNE - trong đó ý kiến của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025 là ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Hiện tại, Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Tổng Công ty năm 2023 và năm 2024 đang tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Như vậy, tổ chức kiểm toán đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Tổng Công ty trong 03 năm liên tiếp (năm 2023, năm 2024 và năm 2025).

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp ”, cổ phiếu VNE đã rơi vào trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Do đó, HOSE thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết đối với cổ phiếu VNE của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam theo quy định hiện hành.

Tiếp đến ngày 19/05/2026, HOSE đã ban hành thông báo về việc thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VNE. Ngay sau khi thông tin này được công bố, VNE cho biết trên các phương tiện truyền thông xã hội và diễn đàn chứng khoán đã xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, thông tin không đầy đủ, nhận xét sai lệch bản chất pháp lý, cho rằng “cổ phiếu VNE sẽ hoàn toàn mất giá trị, bị xóa sổ và không còn khả năng giao dịch trên thị trường... ”.

Do đó, VNE cho biết cổ phiếu VNE "không biến mất" mà theo quy trình, các quy định hiện hành cổ phiếu VNE sẽ chuyển dịch sang sàn UPCoM theo đúng Luật định. 

Qua đó, VNE khẳng định: Quyết định hủy niêm yết tại sàn HOSE hoàn toàn là một thủ tục kỹ thuật bắt buộc do lỗi duy nhất là “Báo cáo tài chính hợp nhất của VNE tồn tại ý kiến ngoại trừ kéo dài 3 năm (2023 - 2025) từ đơn vị kiểm toán”.

Căn cứ Khoản 2 Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, do VNE vẫn đáp ứng đầy đủ tư cách là Công ty đại chúng (quy mô vốn điều lệ; vốn chủ sở hữu và số lượng cổ đông lớn, cơ cấu cổ đông), cổ phiếu VNE sẽ tự động được hệ thống kết chuyển đăng ký giao dịch sang sàn UPCoM (thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX).

Do đó, quyền sở hữu tài sản, quyền định đoạt giá trị cổ phiếu và quyền lợi cốt lõi của toàn thể cổ đông đối với dòng vốn đầu tư tại VNE vẫn được pháp luật bảo hộ và thanh khoản bình thường trên sàn UPCoM khi hoàn tất các thủ tục giao dịch tại đây.

Đáng chú ý là VNE cũng cập nhật sức khỏe tài chính thực tế của công ty là trong BCTC kiểm toán năm 2025 đã công bố thông ngày 15/5/2026, VNE đã chính thức cắt được mạch lỗ, hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận dương.

Hiện, công ty vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư theo các Nghị quyết cổ đông đã ban hành, hoàn toàn không rơi vào trạng thái dừng hoạt động hay đổ vỡ hệ thống. Lỗi duy nhất khiến VNE phải rời sàn HOSE chỉ nằm ở các bất đồng quan điểm kỹ thuật kế toán và Ban điều hành đang quyết liệt xử lý các vấn đề tồn đọng này để đưa số liệu về trạng thái chuẩn mực cao nhất.

Trong thư ngỏ này, Ban điều hành VNE cho biết đã và đang thực hiện lộ trình hành động gồm: xử lý các tồn tại theo ý kiến Ngoại trừ của kiểm toán độc lập và sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ, đề xuất thực hiện việc kiểm toán chuyên đề ngay khi có thể để làm sạch các ý kiến ngoại trừ này.

Sau khi có Quyết định của HOSE về ngày giao dịch cuối cùng trên sàn HOSE, Ban điều hành sẽ chủ động thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định để gửi HNX, tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) nhằm đưa cổ phiếu VNE lên giao dịch tại sàn UPCoM để các cổ đông có thể giao dịch ổn định trở lại.

Về cấu trúc lại phương án tăng vốn: VNE cho biết do bối cảnh thay đổi sàn giao dịch, VNE đang tiến hành đàm phán lại kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ với các nhà đầu tư nhằm bảo đảm tính khả thi của phương án đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua và điều chỉnh phương án phù hợp trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét.

Đặc biệt là VNE đặt mục tiêu tối thượng là duy trì làm ăn có lãi trong năm 2026, giữ vững BCTC sạch ý kiến ngoại trừ để ngay khi đáp ứng đủ điều kiện 12 tháng giao dịch trên UPCoM theo Điều 121 Nghị định 155/2020/ND-CP, VNE sẽ lập tức nộp hồ sơ xin niêm yết trở lại sàn HOSE.

Từ khóa:

chứng khoán hủy niêm yết UpCoM VNE

