Chênh lệch lãi suất huy động trực tuyến và tại quầy lên tới 3,1 điểm phần trăm
Hoàng Lan
25/05/2026, 13:37
Khảo sát lãi suất huy động ngày 25/5/2026 cho thấy lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến (online) tiếp tục vượt trội so với tại quầy, mức chênh từ 0,1 đến 3,1 điểm phần trăm tùy kỳ hạn. Chênh lệch lớn nhất giữa gửi trực tuyến và tại quầy nằm ở kỳ hạn 6 tháng, đồng thời tập trung ở nhóm Big4...
Khảo sát biểu lãi suất huy động niêm yết ngày 25/5/2026 tại
hơn 30 ngân hàng thương mại cho thấy hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến tiếp tục
duy trì lợi thế rõ rệt so với gửi tại quầy ở hầu hết kỳ hạn, song mức độ chênh
lệch không đồng đều và có xu hướng thu hẹp khi kỳ hạn kéo dài.
Ở kỳ hạn 1 tháng, khoảng cách giữa hai kênh huy động khá lớn,
đặc biệt tại nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước (Big4). BIDV, Vietcombank và
VietinBank đồng loạt niêm yết lãi suất online 4,75%/năm, trong khi gửi tại quầy
chỉ 2,1%/năm, tạo mức chênh lên tới 2,65 điểm phần trăm – cao nhất ở kỳ hạn
này. Agribank cũng ghi nhận mức chênh lớn, khoảng 2,15 điểm phần trăm.
Sang kỳ hạn 3 tháng, xu hướng tương tự tiếp diễn nhưng mức
chênh lệch thu hẹp nhẹ. Nhóm Big4 vẫn là nơi có khoảng cách lớn nhất khi BIDV,
Vietcombank và VietinBank duy trì chênh lệch 2,35 điểm phần trăm, còn Agribank ở
mức 1,85 điểm phần trăm.
Trong khi đó, nhiều ngân hàng tư nhân như OCB, Sacombank hay
VIB gần như không tạo khác biệt giữa gửi online và tại quầy ở kỳ hạn ngắn.
Đến kỳ hạn 6 tháng, khoảng cách giữa hai hình thức huy động
được đẩy lên mạnh nhất toàn thị trường. Đáng chú ý, Vietcombank và VietinBank
niêm yết lãi suất trực tuyến 6,6%/năm nhưng gửi tại quầy chỉ 3,5%/năm, tương ứng
mức chênh 3,1 điểm phần trăm – cao nhất trong toàn bộ các kỳ hạn khảo sát.
Agribank cũng tạo khoảng cách lớn với mức chênh 2,6 điểm phần trăm, trong khi
nhiều ngân hàng tư nhân chỉ dao động từ 0,2–1,2 điểm phần trăm.
Đến kỳ hạn dài 12 tháng, khoảng cách giữa hai kênh huy động
nhìn chung thu hẹp đáng kể, đa số ngân hàng chỉ chênh 0,15 - 0,7 điểm phần
trăm. Một số ngân hàng như VPBank hay BIDV gần như không có sự khác biệt giữa gửi
online và tại quầy ở kỳ hạn này.
Nổi bật nhất trong nhóm ngân hàng khảo sát là MBV, khi dẫn đầu
mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ở toàn bộ các kỳ hạn trung và dài hạn.
Theo biểu lãi suất ngày 25/5/2026, MBV niêm yết mức 7,2%/năm đồng loạt cho các
kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng, cao nhất thị trường.
Sau MBV, cuộc đua lãi
suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng ghi nhận sự cạnh tranh sát nút giữa
nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ. Theo khảo sát, LPBank và PGBank đang cùng dẫn
đầu với mức 6,9%/năm, chỉ thấp hơn MBV 0,3 điểm phần trăm. Bám sát phía sau là Bac
A Bank với 6,85%/năm, mức chênh lệch không đáng kể so với nhóm đứng đầu. Tiếp đến,
BVBank niêm yết 6,7%/năm, trong khi nhóm ngân hàng ở vị trí kế tiếp gồm Agribank,
Vietcombank, VietinBank, BaoVietBank, OCB và Sacombank cùng áp dụng mức 6,6%/năm.
Ở kỳ hạn 9 tháng, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến tiếp
tục ghi nhận sự cạnh tranh mạnh ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ. LPBank và
PGBank, cùng áp dụng mức 6,9%/năm, trong khi Bac A Bank đứng kế tiếp với 6,85%/năm.
Theo sát là BVBank niêm yết 6,7%/năm, còn nhiều ngân hàng như Agribank,
Vietcombank, VietinBank, BaoVietBank, OCB và Sacombank cùng duy trì mức 6,6%/năm.
Ở kỳ hạn 12 tháng, LPBank, PGBank và VIB, cùng niêm yết lãi suất
tiết kiệm trực tuyến 7%/năm, chỉ thấp hơn ngân hàng dẫn đầu MBV 0,2 điểm phần
trăm. Xếp kế tiếp là Bac A Bank, BVBank và OCB, cùng áp dụng mức 6,9%/năm,
trong khi nhóm ngân hàng như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BaoVietBank,
MSB và Sacombank duy trì mặt bằng quanh 6,7 - 6,8%/năm.
Trong các ngân hàng được khảo sát, có Nam Á Bank điều chỉnh tăng
lãi suất huy động trong tháng 5 (ngày 21/5).
Cụ thể, Nam Á Bank tăng lãi suất huy động trực tuyến đối với
các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng, trong khi giữ nguyên lãi suất kỳ hạn ngắn 1 - 5
tháng ở mức 4,6 - 4,75%/năm.
Theo biểu lãi suất mới do Nam Á Bank công bố, kỳ hạn 6 - 8
tháng tăng 0,3 điểm phần trăm, lên 6,4–6,5%/năm; kỳ hạn 9–11 tháng tăng 0,4 điểm
phần trăm, đạt 6,6%/năm. Kỳ hạn 12 tháng cũng được điều chỉnh lên 6,6%/năm,
tăng 0,3 điểm phần trăm.
Đáng chú ý, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 13 - 17 tháng đồng loạt
tăng lên 6,7%/năm, còn kỳ hạn 18 - 36 tháng tăng mạnh nhất, thêm 0,6 điểm phần
trăm, lên mức tối đa 6,9%/năm.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy thấp hơn đáng kể,
dao động từ 5,6 - 6,3%/năm ở các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng.
Các mức lãi suất tiết kiệm đề cập trong bài đều dành cho tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ. Các ngân hàng đều có những chính sách lãi suất riêng áp dụng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tuỳ thuộc vào giá trị tiền gửi. Ngoài ra, mức lãi suất huy động thực tế có thể thay đổi tùy vào tình hình cân đối vốn của từng chi nhánh ngân hàng.
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 5/2026?
16:26, 04/05/2026
Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát việc công bố lãi suất cho vay
Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?
Tổng thống Donald Trump đã chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng rằng ông sẽ hạ lãi suất - điều mà ông chủ Nhà Trắng đã kêu gọi Fed trong suốt thời gian qua...
Đà tăng của giá vàng miếng và vàng nhẫn chỉ bằng 30% so với thế giới
Sau nhịp giảm mạnh cuối tuần trước (23/5), giá vàng trong nước đã quay đầu tăng nhẹ trong phiên sáng 25/5. Tuy nhiên, mức điều chỉnh của vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” chỉ khoảng 0,31%, thấp hơn nhiều so với mức tăng gần 1% của giá vàng thế giới…
Chính phủ yêu cầu siết chặt kỷ luật tài khóa, tạo nguồn lực cho tăng trưởng trên 10%
Chính phủ yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên, phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% và cắt giảm 5% chi đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, qua đó tạo thêm nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong giai đoạn tới.
Chiến tranh Iran có thể khiến Mỹ tốn thêm nhiều tỷ USD tiền lãi nợ công
Việc nhà đầu tư bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh ở Iran đang đẩy lãi suất đi vay của Chính phủ Mỹ tăng mạnh...
Giá vàng bật tăng mạnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran
Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (25/5) trong trạng thái tăng mạnh, khi giá dầu sụt giảm sâu dưới mốc 100 USD/thùng nhờ những tín hiệu tích cực trong tiến trình đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: