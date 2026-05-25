Chênh lệch lãi suất huy động trực tuyến và tại quầy lên tới 3,1 điểm phần trăm

Khảo sát lãi suất huy động ngày 25/5/2026 cho thấy lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến (online) tiếp tục vượt trội so với tại quầy, mức chênh từ 0,1 đến 3,1 điểm phần trăm tùy kỳ hạn. Chênh lệch lớn nhất giữa gửi trực tuyến và tại quầy nằm ở kỳ hạn 6 tháng, đồng thời tập trung ở nhóm Big4...

Khảo sát biểu lãi suất huy động niêm yết ngày 25/5/2026 tại hơn 30 ngân hàng thương mại cho thấy hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến tiếp tục duy trì lợi thế rõ rệt so với gửi tại quầy ở hầu hết kỳ hạn, song mức độ chênh lệch không đồng đều và có xu hướng thu hẹp khi kỳ hạn kéo dài.

Ở kỳ hạn 1 tháng, khoảng cách giữa hai kênh huy động khá lớn, đặc biệt tại nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước (Big4). BIDV, Vietcombank và VietinBank đồng loạt niêm yết lãi suất online 4,75%/năm, trong khi gửi tại quầy chỉ 2,1%/năm, tạo mức chênh lên tới 2,65 điểm phần trăm – cao nhất ở kỳ hạn này. Agribank cũng ghi nhận mức chênh lớn, khoảng 2,15 điểm phần trăm.

Lãi suất tiết kiệm 1 tháng khảo sát ngày 25/5/2026 (Đơn vị: %/năm)

Sang kỳ hạn 3 tháng, xu hướng tương tự tiếp diễn nhưng mức chênh lệch thu hẹp nhẹ. Nhóm Big4 vẫn là nơi có khoảng cách lớn nhất khi BIDV, Vietcombank và VietinBank duy trì chênh lệch 2,35 điểm phần trăm, còn Agribank ở mức 1,85 điểm phần trăm.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng tư nhân như OCB, Sacombank hay VIB gần như không tạo khác biệt giữa gửi online và tại quầy ở kỳ hạn ngắn.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng khảo sát ngày 25/5/2026 (Đơn vị: %/năm)

Đến kỳ hạn 6 tháng, khoảng cách giữa hai hình thức huy động được đẩy lên mạnh nhất toàn thị trường. Đáng chú ý, Vietcombank và VietinBank niêm yết lãi suất trực tuyến 6,6%/năm nhưng gửi tại quầy chỉ 3,5%/năm, tương ứng mức chênh 3,1 điểm phần trăm – cao nhất trong toàn bộ các kỳ hạn khảo sát. Agribank cũng tạo khoảng cách lớn với mức chênh 2,6 điểm phần trăm, trong khi nhiều ngân hàng tư nhân chỉ dao động từ 0,2–1,2 điểm phần trăm.

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng khảo sát ngày 25/5/2026 (Đơn vị: %/năm)

Đến kỳ hạn dài 12 tháng, khoảng cách giữa hai kênh huy động nhìn chung thu hẹp đáng kể, đa số ngân hàng chỉ chênh 0,15 - 0,7 điểm phần trăm. Một số ngân hàng như VPBank hay BIDV gần như không có sự khác biệt giữa gửi online và tại quầy ở kỳ hạn này.

Nổi bật nhất trong nhóm ngân hàng khảo sát là MBV, khi dẫn đầu mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ở toàn bộ các kỳ hạn trung và dài hạn. Theo biểu lãi suất ngày 25/5/2026, MBV niêm yết mức 7,2%/năm đồng loạt cho các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng, cao nhất thị trường.

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng khảo sát ngày 25/5/2026 (Đơn vị: %/năm)

Sau MBV, cuộc đua lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng ghi nhận sự cạnh tranh sát nút giữa nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ. Theo khảo sát, LPBank và PGBank đang cùng dẫn đầu với mức 6,9%/năm, chỉ thấp hơn MBV 0,3 điểm phần trăm. Bám sát phía sau là Bac A Bank với 6,85%/năm, mức chênh lệch không đáng kể so với nhóm đứng đầu. Tiếp đến, BVBank niêm yết 6,7%/năm, trong khi nhóm ngân hàng ở vị trí kế tiếp gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BaoVietBank, OCB và Sacombank cùng áp dụng mức 6,6%/năm.

Ở kỳ hạn 9 tháng, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến tiếp tục ghi nhận sự cạnh tranh mạnh ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ. LPBank và PGBank, cùng áp dụng mức 6,9%/năm, trong khi Bac A Bank đứng kế tiếp với 6,85%/năm. Theo sát là BVBank niêm yết 6,7%/năm, còn nhiều ngân hàng như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BaoVietBank, OCB và Sacombank cùng duy trì mức 6,6%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, LPBank, PGBank và VIB, cùng niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến 7%/năm, chỉ thấp hơn ngân hàng dẫn đầu MBV 0,2 điểm phần trăm. Xếp kế tiếp là Bac A Bank, BVBank và OCB, cùng áp dụng mức 6,9%/năm, trong khi nhóm ngân hàng như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BaoVietBank, MSB và Sacombank duy trì mặt bằng quanh 6,7 - 6,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm online khảo sát ngày 25/5/2026 (Đơn vị: %/năm)

Trong các ngân hàng được khảo sát, có Nam Á Bank điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng 5 (ngày 21/5).

Cụ thể, Nam Á Bank tăng lãi suất huy động trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng, trong khi giữ nguyên lãi suất kỳ hạn ngắn 1 - 5 tháng ở mức 4,6 - 4,75%/năm.

Theo biểu lãi suất mới do Nam Á Bank công bố, kỳ hạn 6 - 8 tháng tăng 0,3 điểm phần trăm, lên 6,4–6,5%/năm; kỳ hạn 9–11 tháng tăng 0,4 điểm phần trăm, đạt 6,6%/năm. Kỳ hạn 12 tháng cũng được điều chỉnh lên 6,6%/năm, tăng 0,3 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 13 - 17 tháng đồng loạt tăng lên 6,7%/năm, còn kỳ hạn 18 - 36 tháng tăng mạnh nhất, thêm 0,6 điểm phần trăm, lên mức tối đa 6,9%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy thấp hơn đáng kể, dao động từ 5,6 - 6,3%/năm ở các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng.