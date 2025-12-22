Festival OCOP Việt Nam 2025: Hội tụ tinh hoa, lan tỏa khát vọng vươn xa

Sau hơn 7 năm triển khai, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” đã khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế...

Từ ngày 20-23/12/2025, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Festival OCOP Việt Nam 2025, với chủ đề “Việt Nam - Hội tụ và Lan tỏa”.

Trên diện tích hơn 10.000m2 cùng 220 gian hàng, sự kiện mang đến những sản phẩm OCOP tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng 16 gian hàng quốc tế đến từ 8 quốc gia.

KẾT TINH CỦA ĐẤT, NGƯỜI VÀ VĂN HOÁ VIỆT

Phát biểu tại lễ khai mạc vào tối 20/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định: OCOP không chỉ là sản phẩm, mà là kết tinh của đất, của người, của văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ, là “hơi thở của làng quê” được nâng tầm bằng tư duy thị trường, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Theo Bộ trưởng, Festival OCOP Việt Nam 2025 không chỉ là nơi giới thiệu 18.243 sản phẩm OCOP đã được chuẩn hóa trên phạm vi cả nước, mà còn là không gian hội tụ niềm tin, khát vọng và niềm tự hào của gần 10.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất. Mỗi sản phẩm OCOP đều mang theo câu chuyện của một vùng đất, một cộng đồng và hành trình bền bỉ của những người nông dân, nghệ nhân, doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, khởi nghiệp từ chính tài nguyên và văn hóa bản địa.

Festival năm nay không chỉ là nơi trưng bày hàng chục nghìn sản phẩm OCOP, mà còn là không gian kết nối niềm tin, khát vọng và tinh thần “làm thật - làm tử tế - làm đến cùng” của các chủ thể OCOP trên cả nước". Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Festival lần này được tổ chức như một diễn đàn mở, kết nối các chủ thể OCOP với doanh nghiệp phân phối, nhà đầu tư, chuyên gia và người tiêu dùng. Không chỉ tôn vinh các sản phẩm tiêu biểu, sự kiện còn gửi đi thông điệp rõ ràng về định hướng phát triển OCOP trong giai đoạn mới: chuyển từ “làm ra sản phẩm” sang “xây dựng thương hiệu”, từ “bán cái mình có” sang “bán cái thị trường cần”, hướng tới phát triển theo chiều sâu và bền vững.

Nhìn lại hơn 7 năm triển khai, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá: Chương trình OCOP đã chứng minh là một chủ trương đúng đắn, giúp chuẩn hóa chất lượng, xây dựng thương hiệu và đưa những sản vật quen thuộc của nông thôn Việt Nam bước ra thị trường rộng lớn hơn. OCOP không làm thay đổi gốc rễ nông thôn, mà nâng tầm những giá trị vốn có, để người nông dân làm giàu chính đáng ngay trên chính quê hương mình.

Trong giai đoạn phát triển mới, OCOP Việt Nam được xác định không chỉ hướng tới thị trường trong nước, mà còn từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, để mỗi sản phẩm OCOP trở thành một “đại sứ văn hóa Việt Nam”.

Với tinh thần “Nhà nước không làm thay, nhưng làm cùng và làm đến nơi đến chốn”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: tiếp tục hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho OCOP phát triển bền vững.

TẠO CHUYỂN BIẾN CĂN BẢN TRONG TƯ DUY SẢN XUẤT NÔNG SẢN

Trong dòng chảy phát triển của Chương trình OCOP, Hà Nội được đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước với 3.463 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên. Thành tích này giúp Thủ đô giữ vững vị thế là trung tâm hội tụ tinh hoa và đầu mối chiến lược kết nối sản phẩm OCOP Việt Nam ra thế giới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết thời gian tới, chương trình OCOP của Thủ đô sẽ tập trung mạnh vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch. OCOP được xác định là hạt nhân để định hình lại chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn của Hà Nội theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng.

"Festival OCOP Việt Nam 2025 góp phần quan trọng thúc đẩy các chương trình mục tiêu và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, mở ra những không gian kết nối mới, bảo đảm mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là hàng hóa, mà còn là một đại sứ văn hóa", ông Quyền nhấn mạnh.

Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, cho hay Chương trình OCOP đã tạo ra sự chuyển biến căn bản về tư duy sản xuất, từ nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị. Hiện nay, 60,7% chủ thể OCOP đạt từ 3 sao trở lên ghi nhận doanh thu tăng trưởng bình quân 17,6%/năm, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế nông thôn đa giá trị.

Đáng chú ý, OCOP đã thu hút sự tham gia tích cực của các nhóm yếu thế trong xã hội, với khoảng 40% chủ thể là phụ nữ và gần 20% là người dân tộc thiểu số. Nhiều sản phẩm OCOP đã xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần khẳng định vị thế nông sản và sản phẩm văn hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam 2025 diễn ra nhiều hoạt động kinh tế - văn hóa đặc sắc như: Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm OCOP”; không gian trưng bày “Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa”; không gian OCOP quốc tế và chuyển đổi số; không gian ẩm thực, trà Việt, hoa - cây cảnh ngày Tết.

Điểm nhấn đặc biệt của Festival là việc giới thiệu bức tranh sơn dầu dài hơn 300m với chủ đề “Việt Nam - đất nước con người”, xác lập kỷ lục bức tranh phong cảnh ba miền dài nhất Việt Nam, lan tỏa tinh thần xây dựng nông thôn mới và OCOP bằng ngôn ngữ nghệ thuật hội họa. Bên cạnh đó là “Ngày hội Livestream OCOP Việt Nam” trên nền tảng số, góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại điện tử cho các sản phẩm OCOP.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tôn vinh và biểu dương 22 chủ thể OCOP quốc gia tiêu biểu, trong đó có các chủ thể nhiều lần được công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia và những mô hình tiên phong trong phát triển du lịch nông thôn.