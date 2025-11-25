Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

AI giúp giảm một nửa nhân lực và thời gian phẫu thuật

Hạ Chi

25/11/2025, 14:06

Theo khảo sát của Hiệp hội X-quang Hàn Quốc, khi AI được sử dụng để phân tích 5.887 phim X-quang ngực tại ba trung tâm sàng lọc sức khỏe tổng quát, khối lượng công việc của nhân lực các đơn vị này đã giảm tới 42,9%...

Nhân viên y tế thực hiện phẫu thuật sỏi thận bằng robot AI tại Trung tâm Y tế Asan ở Seoul - Ảnh: Chosun.
Nhân viên y tế thực hiện phẫu thuật sỏi thận bằng robot AI tại Trung tâm Y tế Asan ở Seoul - Ảnh: Chosun.

Tại phòng phẫu thuật của Trung tâm Y tế Asan (Seoul), Giáo sư Park Joo-hyun, đang điều khiển một robot AI để thực hiện ca mổ. Bệnh nhân là một người đàn ông 76 tuổi, nhập viện vì đau sườn dữ dội và được chẩn đoán sỏi thận, buộc phải phẫu thuật khẩn cấp.

Camera AI nội soi uốn cong 270 độ đi vào thận qua bàng quang của bệnh nhân, tự động đo kích thước viên sỏi mà không cần bất kỳ thao tác thủ công. Màn hình thiết bị hiển thị kết quả: “kích thước sỏi: 20,05 mm”.

Tiếp đó, Giáo sư Park chỉ cần điều khiển nhẹ cần gạt, một tia laser siêu mảnh chiếu thẳng, phá vỡ viên sỏi.

Giáo sư Park Hyung-geun của trung tâm y tế này cũng cho biết thêm: "Trước đây phẫu thuật sỏi thận cần ít nhất hai bác sĩ. Nhưng giờ đây, sự tham gia của các thiết bị AI đang giúp phẫu thuật chính xác hơn và giảm một nửa nhân lực cần thiết”. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các nước thu nhập thấp và trung bình thấp dự kiến sẽ thiếu hơn 10 triệu nhân viên y tế vào năm 2030.

Ở Hàn Quốc, tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế càng nghiêm trọng hơn sau các cuộc đình công trong ngành. Để ứng phó, nhiều bệnh viện lớn của nước này đang đẩy mạnh đưa “bác sĩ trợ lý AI” vào quy trình thăm khám và điều trị. Kết quả là chất lượng chăm sóc của các cơ sở ứng dụng AI tại Hàn Quốc được ghi nhận là cải thiện rõ rệt.

Tại Bệnh viện Ung thư Yonsei, Giáo sư Park Hyung-seok (Khoa Phẫu thuật Vú), cũng đang sử dụng hệ thống trợ lý robot ứng dụng AI học sâu trong phẫu thuật. 

Ông cho biết AI có thể đưa ra chỉ dẫn đường mổ chuẩn xác, giúp giảm rủi ro đường mổ quá sâu làm tổn thương các mô, dây thần kinh, mạch máu...  Giáo sư Park cho biết: “Trước đây một ca mổ ung thư vú cần 3–4 bác sĩ. Nhưng nay chỉ cần 1–2 người và thời gian mổ cũng giảm một nửa khi ứng dụng AI vào quy trình”. 

Tháng 6/2025, Bệnh viện Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) cũng đã đưa vào sử dụng robot AI phẫu thuật cột sống. Hệ thống này sẽ phân tích hình ảnh CT hoặc X-quang và hướng dẫn chính xác vị trí, góc đặt vít, đảm bảo không ảnh hưởng đến dây thần kinh hoặc mạch máu xung quanh vì một sai lệch dù cực nhỏ cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng.

Đại diện bệnh viện này cho biết: “AI hỗ trợ những phần khó nhất, giúp rút ngắn khoảng 40% thời gian phẫu thuật”.

Không chỉ hỗ trợ phẫu thuật, các trợ lý AI còn có khả năng đánh giá mức độ nghiêm trọng của nhiều bệnh lý phức tạp như ung thư vú, ung thư phổi, bệnh phổi và bệnh động mạch vành.

Tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Giáo sư Hwang Eui-jin đọc X-quang phổi trên màn hình máy tính. Khi ông chọn tính năng phân tích bằng AI, những vùng màu đỏ và vàng lập tức hiện lên ở phổi phải, kèm theo thông báo “Ptx 98%”, nghĩa là xác suất tràn khí màng phổi lên tới 98%.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul thực tế đã áp dụng hệ thống hỗ trợ đọc ảnh AI từ năm 2018. Mỗi ngày, AI giúp họ xử lý hơn 1.000 phim X-quang ngực. Hệ thống sẽ tự động đọc X-quang, chấm điểm từ 0 đến 100, khoanh vùng các khu vực có dấu hiệu bất thường và gợi ý những bệnh lý tiềm ẩn.

Giáo sư Hwang cho biết: “AI giúp giảm đáng kể gánh nặng cho bác sĩ khi phải đọc hàng nghìn phim X-quang, đồng thời nâng cao hiệu quả chẩn đoán”. 

Theo khảo sát của Hiệp hội X-quang Hàn Quốc, khi AI được sử dụng để phân tích 5.887 phim X-quang ngực tại ba trung tâm sàng lọc sức khỏe tổng quát, khối lượng công việc của nhân lực các đơn vị này giảm tới 42,9% nhờ AI nhanh chóng loại trừ những trường hợp không có dấu hiệu bất thường. 

Trong một nghiên cứu tầm soát ung thư vú với sự tham gia của 24.543 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên tại 5 bệnh viện đại học tại Hàn Quốc, nhóm nghiên cứu phát hiện trung bình cứ 1.000 người, sẽ có 5 ca ung thư. Khi kết hợp thêm hệ thống AI, con số này tăng lên 5,7 ca trên mỗi 1.000 người. Điều này có thể cho thấy AI hỗ trợ đáng kể trong việc phát hiện sớm ung thư.

80% startup AI Mỹ đang sử dụng mã nguồn mở của Trung Quốc

09:35, 25/11/2025

80% startup AI Mỹ đang sử dụng mã nguồn mở của Trung Quốc

8 dự án công nghệ ứng dụng AI xuất sắc bắt đầu so tài tại chung kết GDG DevFest MienTrung 2025

10:22, 24/11/2025

8 dự án công nghệ ứng dụng AI xuất sắc bắt đầu so tài tại chung kết GDG DevFest MienTrung 2025

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

18:00, 22/11/2025

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Từ khóa:

AI kinh tế số robot trợ lý AI trong y tế

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh đặt

TP. Hồ Chí Minh đặt "thế hệ thông minh đương thời" là trọng tâm của đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh công nghệ, AI và dữ liệu tái định hình mọi mặt đời sống, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và tài chính khu vực. Trong đó, giáo dục là nền tảng và thế hệ trẻ là động lực dẫn dắt chuyển đổi, kiến tạo tương lai…

Google: Nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD vào năm 2025

Google: Nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD vào năm 2025

Báo cáo thường niên của Google cho thấy cùng với sự bứt phá về e-commerce, tài chính số và video thương mại, Việt Nam hiện là nước dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI của người tiêu dùng…

Thế hệ trẻ là động lực mạnh mẽ để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên AI

Thế hệ trẻ là động lực mạnh mẽ để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên AI

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam đang trước cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên AI, chuyển đổi xanh và số. Trong bối cảnh đó, lợi thế lớn nhất chính là gần 100 triệu con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ thông minh, sáng tạo và đầy khát vọng…

TP. Hồ Chí Minh thành lập Tổ công tác hỗ trợ dự án Siêu Trung tâm dữ liệu

TP. Hồ Chí Minh thành lập Tổ công tác hỗ trợ dự án Siêu Trung tâm dữ liệu

Với việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ dự án Siêu Trung tâm dữ liệu, TP. Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế của mình trong khu vực mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế số…

80% startup AI Mỹ đang sử dụng mã nguồn mở của Trung Quốc

80% startup AI Mỹ đang sử dụng mã nguồn mở của Trung Quốc

80% startup AI của Mỹ gọi vốn tại quỹ Andreessen Horowitz (a16z) cho biết đang sử dụng mô hình nguồn mở của Trung Quốc. Bạn thân của nhà đồng sáng lập Open AI, Tổng giám đốc công ty Airbnb, cũng đã thừa nhận mô hình Qwen của Alibaba còn đáp ứng hoạt động của họ hiệu quả hơn cả ChatGPT...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh đặt "thế hệ thông minh đương thời" là trọng tâm của đổi mới sáng tạo

Kinh tế số

2

Vì sao hàng loạt hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn tồn đọng?

Tài chính

3

Từ điểm đến đầu tư, châu Phi đang trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc

Thế giới

4

Hãng Hàng không Hàn Quốc thứ 11 mở đường bay đến Đà Nẵng

Du lịch

5

Phú Thọ sau tái tổ chức hành chính: Sức bật mới cho phát triển bền vững

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy