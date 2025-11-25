AI giúp giảm một nửa nhân lực và thời gian phẫu thuật

Theo khảo sát của Hiệp hội X-quang Hàn Quốc, khi AI được sử dụng để phân tích 5.887 phim X-quang ngực tại ba trung tâm sàng lọc sức khỏe tổng quát, khối lượng công việc của nhân lực các đơn vị này đã giảm tới 42,9%...

Tại phòng phẫu thuật của Trung tâm Y tế Asan (Seoul), Giáo sư Park Joo-hyun, đang điều khiển một robot AI để thực hiện ca mổ. Bệnh nhân là một người đàn ông 76 tuổi, nhập viện vì đau sườn dữ dội và được chẩn đoán sỏi thận, buộc phải phẫu thuật khẩn cấp.

Camera AI nội soi uốn cong 270 độ đi vào thận qua bàng quang của bệnh nhân, tự động đo kích thước viên sỏi mà không cần bất kỳ thao tác thủ công. Màn hình thiết bị hiển thị kết quả: “kích thước sỏi: 20,05 mm”.

Tiếp đó, Giáo sư Park chỉ cần điều khiển nhẹ cần gạt, một tia laser siêu mảnh chiếu thẳng, phá vỡ viên sỏi.

Giáo sư Park Hyung-geun của trung tâm y tế này cũng cho biết thêm: "Trước đây phẫu thuật sỏi thận cần ít nhất hai bác sĩ. Nhưng giờ đây, sự tham gia của các thiết bị AI đang giúp phẫu thuật chính xác hơn và giảm một nửa nhân lực cần thiết”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các nước thu nhập thấp và trung bình thấp dự kiến sẽ thiếu hơn 10 triệu nhân viên y tế vào năm 2030.

Ở Hàn Quốc, tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế càng nghiêm trọng hơn sau các cuộc đình công trong ngành. Để ứng phó, nhiều bệnh viện lớn của nước này đang đẩy mạnh đưa “bác sĩ trợ lý AI” vào quy trình thăm khám và điều trị. Kết quả là chất lượng chăm sóc của các cơ sở ứng dụng AI tại Hàn Quốc được ghi nhận là cải thiện rõ rệt.

Tại Bệnh viện Ung thư Yonsei, Giáo sư Park Hyung-seok (Khoa Phẫu thuật Vú), cũng đang sử dụng hệ thống trợ lý robot ứng dụng AI học sâu trong phẫu thuật.

Ông cho biết AI có thể đưa ra chỉ dẫn đường mổ chuẩn xác, giúp giảm rủi ro đường mổ quá sâu làm tổn thương các mô, dây thần kinh, mạch máu... Giáo sư Park cho biết: “Trước đây một ca mổ ung thư vú cần 3–4 bác sĩ. Nhưng nay chỉ cần 1–2 người và thời gian mổ cũng giảm một nửa khi ứng dụng AI vào quy trình”.

Tháng 6/2025, Bệnh viện Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) cũng đã đưa vào sử dụng robot AI phẫu thuật cột sống. Hệ thống này sẽ phân tích hình ảnh CT hoặc X-quang và hướng dẫn chính xác vị trí, góc đặt vít, đảm bảo không ảnh hưởng đến dây thần kinh hoặc mạch máu xung quanh vì một sai lệch dù cực nhỏ cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng.

Đại diện bệnh viện này cho biết: “AI hỗ trợ những phần khó nhất, giúp rút ngắn khoảng 40% thời gian phẫu thuật”.

Không chỉ hỗ trợ phẫu thuật, các trợ lý AI còn có khả năng đánh giá mức độ nghiêm trọng của nhiều bệnh lý phức tạp như ung thư vú, ung thư phổi, bệnh phổi và bệnh động mạch vành.

Tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Giáo sư Hwang Eui-jin đọc X-quang phổi trên màn hình máy tính. Khi ông chọn tính năng phân tích bằng AI, những vùng màu đỏ và vàng lập tức hiện lên ở phổi phải, kèm theo thông báo “Ptx 98%”, nghĩa là xác suất tràn khí màng phổi lên tới 98%.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul thực tế đã áp dụng hệ thống hỗ trợ đọc ảnh AI từ năm 2018. Mỗi ngày, AI giúp họ xử lý hơn 1.000 phim X-quang ngực. Hệ thống sẽ tự động đọc X-quang, chấm điểm từ 0 đến 100, khoanh vùng các khu vực có dấu hiệu bất thường và gợi ý những bệnh lý tiềm ẩn.

Giáo sư Hwang cho biết: “AI giúp giảm đáng kể gánh nặng cho bác sĩ khi phải đọc hàng nghìn phim X-quang, đồng thời nâng cao hiệu quả chẩn đoán”.

Theo khảo sát của Hiệp hội X-quang Hàn Quốc, khi AI được sử dụng để phân tích 5.887 phim X-quang ngực tại ba trung tâm sàng lọc sức khỏe tổng quát, khối lượng công việc của nhân lực các đơn vị này giảm tới 42,9% nhờ AI nhanh chóng loại trừ những trường hợp không có dấu hiệu bất thường.

Trong một nghiên cứu tầm soát ung thư vú với sự tham gia của 24.543 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên tại 5 bệnh viện đại học tại Hàn Quốc, nhóm nghiên cứu phát hiện trung bình cứ 1.000 người, sẽ có 5 ca ung thư. Khi kết hợp thêm hệ thống AI, con số này tăng lên 5,7 ca trên mỗi 1.000 người. Điều này có thể cho thấy AI hỗ trợ đáng kể trong việc phát hiện sớm ung thư.