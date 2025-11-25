AI giúp giảm một nửa nhân lực và thời gian phẫu thuật

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Hạ Chi
25/11/2025, 14:06
Theo khảo sát của Hiệp hội X-quang Hàn Quốc, khi AI được sử dụng để phân tích 5.887 phim X-quang ngực tại ba trung tâm sàng lọc sức khỏe tổng quát, khối lượng công việc của nhân lực các đơn vị này đã giảm tới 42,9%...
Tại phòng phẫu thuật của Trung tâm Y tế Asan (Seoul), Giáo sư Park Joo-hyun, đang điều khiển một robot AI để thực hiện ca mổ. Bệnh nhân là một người đàn ông 76 tuổi, nhập viện vì đau sườn dữ dội và được chẩn đoán sỏi thận, buộc phải phẫu thuật khẩn cấp.
Camera AI nội soi uốn cong 270 độ đi vào thận qua bàng quang của bệnh nhân, tự động đo kích thước viên sỏi mà không cần bất kỳ thao tác thủ công. Màn hình thiết bị hiển thị kết quả: “kích thước sỏi: 20,05 mm”.
Tiếp đó, Giáo sư Park chỉ cần điều khiển nhẹ cần gạt, một tia laser siêu mảnh chiếu thẳng, phá vỡ viên sỏi.
Giáo sư Park Hyung-geun của trung tâm y tế này cũng cho biết thêm: "Trước đây phẫu thuật sỏi thận cần ít nhất hai bác sĩ. Nhưng giờ đây, sự tham gia của các thiết bị AI đang giúp phẫu thuật chính xác hơn và giảm một nửa nhân lực cần thiết”.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các nước thu nhập thấp và trung bình thấp dự kiến sẽ thiếu hơn 10 triệu nhân viên y tế vào năm 2030.
Ở Hàn Quốc, tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế càng nghiêm trọng hơn sau các cuộc đình công trong ngành. Để ứng phó, nhiều bệnh viện lớn của nước này đang đẩy mạnh đưa “bác sĩ trợ lý AI” vào quy trình thăm khám và điều trị. Kết quả là chất lượng chăm sóc của các cơ sở ứng dụng AI tại Hàn Quốc được ghi nhận là cải thiện rõ rệt.
Tại Bệnh viện Ung thư Yonsei, Giáo sư Park Hyung-seok (Khoa Phẫu thuật Vú), cũng đang sử dụng hệ thống trợ lý robot ứng dụng AI học sâu trong phẫu thuật.
Ông cho biết AI có thể đưa ra chỉ dẫn đường mổ chuẩn xác, giúp giảm rủi ro đường mổ quá sâu làm tổn thương các mô, dây thần kinh, mạch máu... Giáo sư Park cho biết: “Trước đây một ca mổ ung thư vú cần 3–4 bác sĩ. Nhưng nay chỉ cần 1–2 người và thời gian mổ cũng giảm một nửa khi ứng dụng AI vào quy trình”.
Tháng 6/2025, Bệnh viện Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) cũng đã đưa vào sử dụng robot AI phẫu thuật cột sống. Hệ thống này sẽ phân tích hình ảnh CT hoặc X-quang và hướng dẫn chính xác vị trí, góc đặt vít, đảm bảo không ảnh hưởng đến dây thần kinh hoặc mạch máu xung quanh vì một sai lệch dù cực nhỏ cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng.
Đại diện bệnh viện này cho biết: “AI hỗ trợ những phần khó nhất, giúp rút ngắn khoảng 40% thời gian phẫu thuật”.
Không chỉ hỗ trợ phẫu thuật, các trợ lý AI còn có khả năng đánh giá mức độ nghiêm trọng của nhiều bệnh lý phức tạp như ung thư vú, ung thư phổi, bệnh phổi và bệnh động mạch vành.
Tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Giáo sư Hwang Eui-jin đọc X-quang phổi trên màn hình máy tính. Khi ông chọn tính năng phân tích bằng AI, những vùng màu đỏ và vàng lập tức hiện lên ở phổi phải, kèm theo thông báo “Ptx 98%”, nghĩa là xác suất tràn khí màng phổi lên tới 98%.
Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul thực tế đã áp dụng hệ thống hỗ trợ đọc ảnh AI từ năm 2018. Mỗi ngày, AI giúp họ xử lý hơn 1.000 phim X-quang ngực. Hệ thống sẽ tự động đọc X-quang, chấm điểm từ 0 đến 100, khoanh vùng các khu vực có dấu hiệu bất thường và gợi ý những bệnh lý tiềm ẩn.
Giáo sư Hwang cho biết: “AI giúp giảm đáng kể gánh nặng cho bác sĩ khi phải đọc hàng nghìn phim X-quang, đồng thời nâng cao hiệu quả chẩn đoán”.
Theo khảo sát của Hiệp hội X-quang Hàn Quốc, khi AI được sử dụng để phân tích 5.887 phim X-quang ngực tại ba trung tâm sàng lọc sức khỏe tổng quát, khối lượng công việc của nhân lực các đơn vị này giảm tới 42,9% nhờ AI nhanh chóng loại trừ những trường hợp không có dấu hiệu bất thường.
Trong một nghiên cứu tầm soát ung thư vú với sự tham gia của 24.543 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên tại 5 bệnh viện đại học tại Hàn Quốc, nhóm nghiên cứu phát hiện trung bình cứ 1.000 người, sẽ có 5 ca ung thư. Khi kết hợp thêm hệ thống AI, con số này tăng lên 5,7 ca trên mỗi 1.000 người. Điều này có thể cho thấy AI hỗ trợ đáng kể trong việc phát hiện sớm ung thư.
10:22, 24/11/2025
Trong bối cảnh công nghệ, AI và dữ liệu tái định hình mọi mặt đời sống, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và tài chính khu vực. Trong đó, giáo dục là nền tảng và thế hệ trẻ là động lực dẫn dắt chuyển đổi, kiến tạo tương lai…
Báo cáo thường niên của Google cho thấy cùng với sự bứt phá về e-commerce, tài chính số và video thương mại, Việt Nam hiện là nước dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI của người tiêu dùng…
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam đang trước cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên AI, chuyển đổi xanh và số. Trong bối cảnh đó, lợi thế lớn nhất chính là gần 100 triệu con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ thông minh, sáng tạo và đầy khát vọng…
Với việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ dự án Siêu Trung tâm dữ liệu, TP. Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế của mình trong khu vực mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế số…
80% startup AI của Mỹ gọi vốn tại quỹ Andreessen Horowitz (a16z) cho biết đang sử dụng mô hình nguồn mở của Trung Quốc. Bạn thân của nhà đồng sáng lập Open AI, Tổng giám đốc công ty Airbnb, cũng đã thừa nhận mô hình Qwen của Alibaba còn đáp ứng hoạt động của họ hiệu quả hơn cả ChatGPT...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: