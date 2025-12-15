Thứ Hai, 15/12/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Luật An ninh mạng (sửa đổi) đáp ứng nhiều thách thức mới của kỷ nguyên số

Đỗ Như

15/12/2025, 20:50

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Luật An ninh mạng (sửa đổi) năm 2025 được xây dựng nhằm đáp ứng các thách thức mới của kỷ nguyên số, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục Trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại buổi Họp báo. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục Trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại buổi Họp báo. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 diễn ra vào chiều ngày 15/12/2025, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, đã thông tin tới báo chí về Luật An ninh mạng (sửa đổi) năm 2025.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân cho biết Luật An ninh mạng (sửa đổi) năm 2025 được xây dựng nhằm đáp ứng các thách thức mới của kỷ nguyên số, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Luật dự kiến phát huy hiệu quả trên các phương diện trọng tâm. 

Thứ nhất là yêu cầu thiết lập cơ chế giám sát an ninh mạng liên tục, giúp phát hiện sớm tấn công, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản ngay từ giai đoạn đầu, tạo nền tảng ngăn chặn nguy cơ trước khi gây hậu quả. 

Thứ hai là tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong nước và quốc tế; đặc biệt là các nền tảng xuyên biên giới trong việc cung cấp thông tin người dùng khi có yêu cầu hợp pháp, gỡ bỏ nội dung vi phạm và phối hợp xử lý tấn công mạng. Qua đó hạn chế tình trạng tội phạm lợi dụng môi trường mạng quốc tế để ẩn danh. 

Thứ ba là hoàn thiện hành lang pháp lý bằng cách bổ sung các hành vi phạm tội mới như sử dụng AI tạo deepfake lừa đảo, giả mạo danh tính số, tấn công mã độc tống tiền hay xâm nhập chuỗi cung ứng số, giúp loại bỏ những khoảng trống pháp lý trước đây. 

Thứ tư là luật xác định Bộ Công an là đầu mối chuyên trách, đảm bảo thống nhất chỉ huy, tránh chồng chéo giữa các bộ, ngành và tăng tốc độ xử lý các vụ tấn công mạng quy mô lớn. 

Thứ năm là tăng cường bảo vệ hạ tầng trọng yếu quốc gia như tài chính - ngân hàng, viễn thông - dữ liệu, năng lượng, giao thông và y tế; giúp nâng cao sức chống chịu của các hệ thống “sống còn” trước các cuộc tấn công mạng. 

Thứ sáu là mở rộng hợp tác quốc tế thông qua yêu cầu các nền tảng nước ngoài đặt đại diện tại Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam và cung cấp dữ liệu phục vụ điều tra, tạo cơ sở xử lý hiệu quả tội phạm mạng xuyên biên giới. 

Thứ bảy là nâng cao năng lực điều tra số bằng việc tăng cường cơ sở pháp lý cho thu thập chứng cứ điện tử, giám định dữ liệu, truy vết giao dịch tiền ảo và điều tra tội phạm trên deep web và dark web. 

Liên quan đến việc nâng cao chất lượng giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng của các tỉnh, thành phố, Đại tá Nguyễn Hồng Quân cho biết Bộ Công an đang định hướng xây dựng các Trung tâm An ninh mạng tại địa phương theo mô hình bài bản và bền vững.

Bên cạnh đầu tư về giải pháp công nghệ, Bộ Công an sẽ tăng cường nguồn nhân lực chuyên trách, chuyên gia an ninh mạng nhằm giúp các địa phương chủ động hơn trong giám sát, cảnh báo, ứng phó sự cố và bảo đảm an ninh mạng ở địa phương.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết 57, Bộ Công an đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường đảm bảo an ninh mạng cho các hệ thống thông tin trọng yếu của quốc gia.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Bộ Công an dự kiến xây dựng hệ thống phòng vệ mạng quốc gia theo mô hình đa lớp, kết hợp giữa năng lực bảo vệ tại chỗ của các bộ, ngành, địa phương và năng lực giám sát tập trung ở cấp quốc gia; hoàn thiện khung tiêu chuẩn chung cho các hệ thống SOC trên toàn quốc.

Mục tiêu là hình thành một mạng lưới giám sát an ninh mạng thống nhất, liên thông, có khả năng cảnh báo sớm và ứng phó nhanh trên phạm vi toàn quốc; góp phần bảo vệ hiệu quả các hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước và các dịch vụ thiết yếu cho người dân...

