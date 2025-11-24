Thứ Hai, 24/11/2025

Trang chủ Kinh tế số

8 dự án công nghệ ứng dụng AI xuất sắc bắt đầu so tài tại chung kết GDG DevFest MienTrung 2025

Ngô Anh Văn

24/11/2025, 10:22

Vòng Chung kết Demo Day của cuộc thi hackathon GDG DevFest MienTrung 2025 mang chủ đề “Hack for a Rising Vietnam” đã chính thức khởi tranh tại Đà Nẵng, với sự góp mặt của 8 đội thi xuất sắc nhất về AI…

Các thí sinh tham gia cuộc thi hackathon GDG DevFest MienTrung 2025 - Ảnh: Báo Đà Nẵng.
Các thí sinh tham gia cuộc thi hackathon GDG DevFest MienTrung 2025 - Ảnh: Báo Đà Nẵng.

Chương trình được tổ chức bởi cộng đồng Google Developer Group MienTrung (GDG MienTrung), được sự hỗ trợ từ Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Đà Nẵng, DNES - Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, cùng sự đồng hành từ các nhà tài trợ (NTT) Kim cương ONE Tech Stop Vietnam, NTT Vàng SupremeTech, NTT Bạc Ecomdy Media, NTT Đồng Atoha Institute, Nimble.

Năm nay, GDG MienTrung mang đến cuộc thi chủ đề: “Hack for a Rising Vietnam” (Lập trình vì Việt Nam thịnh vượng) - khuyến khích các đề tài đa dạng lĩnh vực, cùng hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của quốc gia trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Đây cũng là chương trình đánh dấu cột mốc tròn 10 năm hoạt động của cộng đồng GDG MienTrung tại TP. Đà Nẵng.

Tại cuộc thi hackathon năm nay, các đội thi đã mang đến nhiều ý tưởng mang tính sáng tạo và cạnh tranh cao, với các giải pháp đa dạng giúp giải quyết các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội - môi trường.

Nhiều dự án được xây dựng dựa trên nhiều vấn đề cấp bách và có tính thời sự trong thời điểm gần đây, như dự đoán tình trạng ngập lụt, chẩn đoán y tế hay hỗ trợ khởi nghiệp.

VnEconomy

Các đội thi cũng thể hiện mức độ am hiểu và trình độ kỹ thuật tốt khi ứng dụng công nghệ để hiện thực hóa ý tưởng, một số dự án khai thác đa dạng công nghệ từ Google như Gemini, nền tảng Vertex AI, các dịch vụ Google Cloud và Cloud Run. Đặc biệt, nhiều đội đã áp dụng kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation (RAG) để tối ưu khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Chương trình năm nay cũng có nhiều bất ngờ, khi chào đón các thí sinh ngoại quốc, cũng như nhiều đội thi trẻ đến một môi trường kết nối và trải nghiệm hấp dẫn cho cộng đồng công nghệ dịp cuối năm, với những cập nhật về công nghệ và các hoạt động triển lãm – tuyển dụng của các đối tác, góp phần tạo cơ hội giao lưu - kết nối cho cộng đồng lập trình viên tại địa phương, ươm mầm nhiều thế hệ tài năng công nghệ trẻ và những dự án mang tính đột phá, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cộng đồng lập trình viên tại địa phương, đặc biệt là lứa tuổi đang theo học THPT, nhưng với ý tưởng có sự đầu tư khi nghiên cứu và lập trình.

Tuy là những ý tưởng có tính sáng tạo cao và đòi hỏi áp dụng nhiều công nghệ đa dạng, nhưng với chương trình hackathon năm nay, các đội thi chỉ có vỏn vẹn 30 giờ đồng hồ ngắn ngủi để cùng nghiên cứu, lập trình, kiểm thử và hoàn thiện dự án của mình, sao cho vừa tối ưu thời gian một cách hiệu quả, vừa thể hiện được đầy đủ chức năng của sản phẩm và đảm bảo được tính hiệu quả về mặt kỹ thuật.

Sau hơn 30 giờ lập trình liên tục từ ngày 21 đến 23/11/2025, Ban tổ chức và Ban giám khảo chương trình đã chọn lọc ra được 8 đội thi có 8 ý tưởng xuất sắc nhất được dựa trên tính khả thi, tiềm năng và mức độ ứng dụng công nghệ - kỹ thuật, để trình bày về sản phẩm của mình trong vòng 4 phút, cùng 4 phút hỏi đáp trực tiếp với hội đồng ban giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp, để từ đó chọn ra quán quân mùa thứ 10 của GDG DevFest MienTrung 2025.

Chia sẻ về chương trình, bà Trần Thanh Hoài Vân- quản lý Nhóm cộng đồng GDG MienTrung, cho biết sau nhiều năm tổ chức, năm nay Devfest hackathon có điểm nổi bật là việc mở rộng đa dạng đề tài nhằm khuyến khích thế hệ trẻ Việt Nam đóng góp giải pháp cho sự phát triển đất nước. Chất lượng các đơn đăng ký đã nâng cao rõ rệt, cho thấy sự linh hoạt và khả năng ứng dụng cao công nghệ AI của các đội thi vào giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội - môi trường quan trọng. Đây chính là yếu tố khiến cuộc thi năm nay thêm phần ý nghĩa và mang tính định hướng cao.

Bà Nguyễn Thị Phương Nhi, quản lý và hỗ trợ các hoạt động của cộng đồng Google Developer Group tại Việt Nam - Ảnh: Ngô Anh Văn.
Bà Nguyễn Thị Phương Nhi, quản lý và hỗ trợ các hoạt động của cộng đồng Google Developer Group tại Việt Nam - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Thông qua chương trình, cộng đồng GDG MienTrung khuyến khích thế hệ trẻ có sự chủ động trong việc quan sát và tìm tòi giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong xã hội. Chương trình cũng mong muốn sẽ hỗ trợ kết nối các lập trình viên và dự án tiềm năng đến các nguồn lực hỗ trợ phù hợp, nhằm định hướng và thúc đẩy tác động xã hội mà dự án muốn mang lại.

Là người quản lý và hỗ trợ các hoạt động của cộng đồng Google Developer Group tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Nhi, cho biết: Trước tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhất là trí tuệ Nhân tạo (AI), mô hình Hackathon là một phương thức hiệu quả để các lập trình viên thực hành, ứng dụng kiến thức vào việc xây dựng các sản phẩm thực tế và tạo ra các giải pháp hữu ích cho cộng đồng.

Bà Phương Nhi nhấn mạnh: GDG MienTrung tự hào đánh dấu cột mốc một thập kỷ với sự kiện có quy mô và tính bài bản vượt trội hơn các năm trước. Đặc biệt, chúng tôi ấn tượng với chất lượng đội thi năm nay khi các bạn đã đầu tư sâu sắc vào hàm lượng công nghệ và khả năng ứng dụng AI vào giải quyết các vấn đề xã hội”.

Từ khóa:

AI cộng đồng Google Developer Group cuộc thi lập trình Đà Nẵng Hackathon GDG MienTrung 2025 khởi nghiệp Lập trình vì Việt Nam thịnh vượng startup trí tuệ nhân tạo

VnEconomy